«Это работает всегда»: диетолог рассказала, как быстро похудеть к Новому году

«Это работает всегда»: диетолог рассказала, как быстро похудеть к Новому году

От лишнего на боках можно избавиться за два месяца

463
Диетолог Татьяна Селезнева назвала полезный план похудения | Источник: Татьяна Селезнева, Максим Серков / NGS42.RU

Диетолог Татьяна Селезнева назвала полезный план похудения

Источник:

Татьяна Селезнева, Максим Серков / NGS42.RU

До Нового года остается всё меньше времени. Многие уже начинают работать над фигурой, чтобы сбросить лишние килограммы перед зимним корпоративом и самой волшебной ночью. Диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля рассказала в беседе с 76.RU, какие привычки нужно изменить, чтобы похудеть за два месяца. Публикуем ее простые советы.

Не переедать и больше двигаться

По словам эксперта, двух месяцев вполне достаточно, чтобы добиться похудения.

«Для того чтобы сбросить несколько килограммов лишнего веса, нужно скорректировать питание. Сначала нужно сбалансировать калорийность, то есть узнать, сколько калорий ваш организм потребляет, и создать небольшой энергетический дефицит», — рассказала Татьяна Селезнева.

Энергетический дефицит создается физической активностью.

Татьяна Селезнева
диетолог

Самый простой совет — перестать переедать и начать больше двигаться. Работает всегда.

Татьяна Селезнева

диетолог

«Эти продукты дают сытость»

Диетолог также поделилась советом, как удержаться от перееданий.

«Чтобы не быть голодными, нужно добавить в рацион белковых продуктов, сложных углеводов, полезных жиров, потому что именно эти продукты дают сытость. При этом можно соблюдать свою норму калорийности. А вот убавить следует сладости, то есть быстрые углеводы, выпечку и продукты, которые приносят много лишних калорий, но толку для здоровья нет», — добавила эксперт.

Татьяна Селезнева подчеркивает: добиться нужных цифр на весах поможет режим. Прибегать к сыроедению или неприятным процедурам точно не стоит.

«Очень важны в плане снижения веса режимные моменты. Если вы будете делать акцент на питание в первой половине дня, то есть плотно завтракать, плотно обедать, при этом легко и не поздно ужинать, то вес будет уходить быстрее», — пояснила диетолог.

Для лучшего результата придется частично ограничить рацион. Вредным «вкусняшкам» вполне легко найти полезную замену.

«Кроме продуктов с большим количеством сахара, я рекомендую ограничить потребление соли, маринадов, различных деликатесов, потому что они в первую очередь держат воду в организме, а где лишняя вода, там будут лишние килограммы», — добавила она.

Татьяна Селезнева
диетолог

Вот несколько аспектов: калорийность, режим и структура питания. Побольше добавляйте в рацион зелени, сырых овощей, и тогда всё будет хорошо.

Татьяна Селезнева

диетолог

Чтобы добиться эффекта за два месяца, важно придерживаться режима питания, следить за калорийностью блюд, а также работать со структурой питания.

Ранее Татьяна Селезнева называла топ «мусорных» продуктов, который вредят здоровью и портят фигуру.

Диетолог назвала топ-10 вредных вкусностей | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Диетолог назвала топ-10 вредных вкусностей
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

При этом есть и список полезностей, которые точно должны быть в рационе у каждого. Это и рыба, и сливочное масло, и яблоки.

Диетолог советует разнообразить питание рыбой, сухофруктами и фруктами | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Диетолог советует разнообразить питание рыбой, сухофруктами и фруктами

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

К слову, даже сладкоежкам не обязательно отказываться от десертов — их можно заменить полезностями, например финиками.

Ранее мы также публиковали пять действенных способов не переедать:

  1. Планируйте приемы пищи. Не доводите себя до сильного голода. Как правило, в таком случае есть реальный шанс переборщить с калориями.

  2. Вода спасет от обжорства. За 20–30 минут до еды выпивайте стакан воды, чтобы наполнить желудок.

  3. Не ешьте при сильном волнении. Желание успокоиться с помощью еды повышает риск переедания.

  4. Ешьте глазами. Не отвлекайтесь на телевизор, гаджеты или книгу. Принимайте пищу в тишине, тщательно пережевывайте и контролируйте процесс.

  5. Чтобы порция казалась визуально больше, ешьте из маленькой, но красивой посуды.

