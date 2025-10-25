Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни. Чем там кормят

Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни в городе. Место, где готовят вкусные роллы и Фо бо, удалось определить путем голосования в нашем Telegram-канале. Изначально мы попросили читателей назвать свои варианты заведений, а затем провели несколько этапов голосований «Народного рейтинга».
Где поесть азиатской кухни, по версии читателей 76.RU:
поке-рум «Много Рыбы»;
вок-кафе «Maneki»;
кафе «Ханой»;
кафе «Nem Pho»;
кафе «Saigon»;
кафе «SA PA»;
кафе «Нячанг»;
кафе «Вьетнам»;
ресторан «Noodle Market»;
кафе «Kraken»;
кафе «Изакая Рю».
По итогам двух этапов голосования первое место рейтинга заняло поке-рум «Много рыбы», который представлен в виде семи кафе в Кировском, Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах. Кроме того, сеть работает на доставку по всему Ярославлю.
В меню «Много рыбы» представлены поке, воки, классические и запеченные роллы, а также азиатские супы. Средний чек — от 500 рублей.
На втором месте расположилось кафе «Maneki», на третьем — «Вьетнам».
