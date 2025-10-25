НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни. Чем там кормят

Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни. Чем там кормят

Мы узнали у читателей, где стоит попробовать роллы и супы

558
Ярославцы выбрали кафе, где вкусно готовят азиатскую кухню | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЯрославцы выбрали кафе, где вкусно готовят азиатскую кухню | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцы выбрали кафе, где вкусно готовят азиатскую кухню

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни в городе. Место, где готовят вкусные роллы и Фо бо, удалось определить путем голосования в нашем Telegram-канале. Изначально мы попросили читателей назвать свои варианты заведений, а затем провели несколько этапов голосований «Народного рейтинга».

Где поесть азиатской кухни, по версии читателей 76.RU:

  • поке-рум​ «Много Рыбы»;

  • вок-кафе «Maneki»;

  • кафе «Ханой»;

  • кафе «Nem Pho»;

  • кафе «Saigon»;

  • кафе «SA PA»;

  • кафе «Нячанг»;

  • кафе «Вьетнам»;

  • ресторан «Noodle Market»;

  • кафе «Kraken»;

  • кафе «Изакая Рю».

По итогам двух этапов голосования первое место рейтинга заняло поке-рум «Много рыбы», который представлен в виде семи кафе в Кировском, Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах. Кроме того, сеть работает на доставку по всему Ярославлю.

В меню «Много рыбы» представлены поке, воки, классические и запеченные роллы, а также азиатские супы. Средний чек — от 500 рублей.

На втором месте расположилось кафе «Maneki», на третьем — «Вьетнам».

Ранее мы также выбирали столовую, пирожковую, бургерную и многое другое.

Самую оперативную информацию о жизни Ярославля можно узнать из Telegram-канала 76.RU и нашей группы во «ВКонтакте». А также в канале в MAX.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
2
Гость
14 минут
Реклама азиатских забегаловок .
Гость
5 минут
Куда пропали злопыхатели, которые хотят что бы снесли Много рыбы в Брагино.
Читать все комментарии
