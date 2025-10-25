Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни. Чем там кормят

Ярославцы выбрали кафе, где вкусно готовят азиатскую кухню Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцы назвали лучшее кафе азиатской кухни в городе. Место, где готовят вкусные роллы и Фо бо, удалось определить путем голосования в нашем Telegram-канале. Изначально мы попросили читателей назвать свои варианты заведений, а затем провели несколько этапов голосований «Народного рейтинга».

Где поесть азиатской кухни, по версии читателей 76.RU:

поке-рум​ «Много Рыбы»;

вок-кафе «Maneki»;

кафе «Ханой»;

кафе «Nem Pho»;

кафе «Saigon»;

кафе «SA PA»;

кафе «Нячанг»;

кафе «Вьетнам»;

ресторан «Noodle Market»;

кафе «Kraken»;

кафе «Изакая Рю».

По итогам двух этапов голосования первое место рейтинга заняло поке-рум «Много рыбы», который представлен в виде семи кафе в Кировском, Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах. Кроме того, сеть работает на доставку по всему Ярославлю.

В меню «Много рыбы» представлены поке, воки, классические и запеченные роллы, а также азиатские супы. Средний чек — от 500 рублей.

На втором месте расположилось кафе «Maneki», на третьем — «Вьетнам».

Ранее мы также выбирали столовую, пирожковую, бургерную и многое другое.