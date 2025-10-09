НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Ярославцы назвали лучшую бургерную в городе. А вы согласны с мнением?

Ярославцы назвали лучшую бургерную в городе. А вы согласны с мнением?

Варианты предлагали читатели 76.RU

209
Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Ярославцы назвали лучшую бургерную в городе

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Редакция 76.RU продолжает проект «Народный рейтинг», в котором мы определяем места в Ярославле, которые точно стоит посетить. Вместе с читателями нам уже удалось определить лучшие в городе грузинский ресторан, детскую площадку, пекарню и не только. В этот раз называем локацию, где готовят самые вкусные бургеры.

Ранее мы спросили горожан в Telegram-канале, где готовят самые вкусные бургеры, а следом провели голосование.

Сначала напомним, какие заведения чаще всего упоминали ярославцы в комментариях под постом.

Где поесть бургеров в Ярославле:

  • «Вкусно и точка»;

  • «Бургерная „838“»;

  • «Честный стейк»;

  • «Краснодарский парень»;

  • «Ростикс»;

  • «БургерКинг»;

  • «ZAМясо»;

  • «Тап-Тап»;

  • «Ковбой Мальборо»;

  • «Сладости и радости»;

  • «Первый паб».

По итогам народного голосования победила сеть кафе быстрого питания «Вкусно и точка». На втором месте — бургерная «Краснодарский парень», который находится на улице Депутатская, 11. «Бронзу» взяло заведение «838» на Собинова, 38.

Мы также проводим голосование за лучшее азиатское кафе. Пишите свои варианты в комментариях.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы не пропускать свежие новости из жизни города и региона.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Бургерная Рейтинг Опрос Фастфуд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер∆
14 минут
реклама без палева.... все нормальные ярославцы знают что самые вкусные бургеры на Кирова место говорить не буду и так нормальные люди знают, а вкусно и точка хлам палёный
Читать все комментарии
