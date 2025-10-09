Ярославцы назвали лучшую бургерную в городе. А вы согласны с мнением?

Ярославцы назвали лучшую бургерную в городе Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Редакция 76.RU продолжает проект «Народный рейтинг», в котором мы определяем места в Ярославле, которые точно стоит посетить. Вместе с читателями нам уже удалось определить лучшие в городе грузинский ресторан, детскую площадку, пекарню и не только. В этот раз называем локацию, где готовят самые вкусные бургеры.

Ранее мы спросили горожан в Telegram-канале, где готовят самые вкусные бургеры, а следом провели голосование.

Сначала напомним, какие заведения чаще всего упоминали ярославцы в комментариях под постом.

Где поесть бургеров в Ярославле:

«Вкусно и точка»;

«Бургерная „838“»;

«Честный стейк»;

«Краснодарский парень»;

«Ростикс»;

«БургерКинг»;

«ZAМясо»;

«Тап-Тап»;

«Ковбой Мальборо»;

«Сладости и радости»;

«Первый паб».

По итогам народного голосования победила сеть кафе быстрого питания «Вкусно и точка». На втором месте — бургерная «Краснодарский парень», который находится на улице Депутатская, 11. «Бронзу» взяло заведение «838» на Собинова, 38.

Мы также проводим голосование за лучшее азиатское кафе. Пишите свои варианты в комментариях.