Ярославцы назвали лучшую бургерную в городе. А вы согласны с мнением?

Редакция 76.RU продолжает проект «Народный рейтинг», в котором мы определяем места в Ярославле, которые точно стоит посетить. Вместе с читателями нам уже удалось определить лучшие в городе грузинский ресторан, детскую площадку, пекарню и не только. В этот раз называем локацию, где готовят самые вкусные бургеры.
Ранее мы спросили горожан в Telegram-канале, где готовят самые вкусные бургеры, а следом провели голосование.
Сначала напомним, какие заведения чаще всего упоминали ярославцы в комментариях под постом.
Где поесть бургеров в Ярославле:
«Вкусно и точка»;
«Бургерная „838“»;
«Честный стейк»;
«Краснодарский парень»;
«Ростикс»;
«БургерКинг»;
«ZAМясо»;
«Тап-Тап»;
«Ковбой Мальборо»;
«Сладости и радости»;
«Первый паб».
По итогам народного голосования победила сеть кафе быстрого питания «Вкусно и точка». На втором месте — бургерная «Краснодарский парень», который находится на улице Депутатская, 11. «Бронзу» взяло заведение «838» на Собинова, 38.
Мы также проводим голосование за лучшее азиатское кафе. Пишите свои варианты в комментариях.
