Еда Что приготовить Инструкция Горчить не будут: как засолить грузди на зиму — холодный и горячий способ

Подготовили для вас два проверенных рецепта

92
Солить грузди можно в стеклянных банках или деревянных бочонках

Солить грузди можно в стеклянных банках или деревянных бочонках

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Белые соленые грузди — настоящий деликатес. Можно купить баночку уже готовых грибов, но лучше собрать и приготовить их самим. Так будет и дешевле, и безопасней. Понадобится только вода, соль, любимые специи и пряности. Но для того, чтобы грузди получились хрустящими и не горчили, нужно знать несколько секретов. Рассказываем, как правильно засолить грибы холодным и горячим способом.

Перед началом засолки важно тщательно перебрать и вымыть грузди. Для этого лучше положить грибы в тазик, залить водой и, вооружившись щеткой для овощей или губкой, аккуратно очистить шляпки от мусора, мха и листочков с обеих сторон. Ножки у груздей нужно срезать, они для засолки не нужны.

Как засолить грузди холодным способом

Приготовленные холодным способом грузди получаются плотными, в меру солеными, ароматными и хрустящими. Этот рецепт не предполагает термической обработки, но понадобится несколько дней, для того чтобы вымочить грузди и избавиться от их горечи. Крупные грибы можно порезать.

Лучше использовать обычную поваренную соль крупного помола, а не йодированную. По большому счету для засолки грибов нужны всего 2 ингредиента — грузди и соль, но для более насыщенного вкуса лучше добавить специи и пряности: чеснок, листья смородины, хрена и дуба, перец горошком, зонтики укропа. Состав засолочного «букета» может быть разным, всё зависит от вашего вкуса. Единственное — не стоит перебарщивать со специями и пряностями, должен преобладать вкус груздей, а не чеснока или укропа.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • грузди — 1 кг;

  • соль (крупная, без йода) — 40 г (2 ст. ложки);

  • засолочный «букет» (чеснок, листья смородины, листья хрена, листья дуба, перец горошком, зонтики укропа) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Грузди выложите в эмалированную кастрюлю, залейте холодной водой, сверху накройте плоской тарелкой меньшего диаметра и установите гнет (банку с водой, камень и т. д.). Отмачивайте грибы в течение 3 суток, меняя воду трижды в день, чтобы ушла характерная для груздей горечь.

  2. На дно большой эмалированной кастрюли уложите половину засолочного «букета» (чеснок, листья хрена, дуба и смородины, зонтики укропа, перец горошком).

  3. Выложите грузди шляпками вниз слоями, посыпая каждый солью. Сверху добавьте вторую часть пряностей.

  4. Накройте емкость тарелкой меньшего диаметра, сверху поставьте гнет. Через несколько часов грибы дадут большое количество рассола.

  5. Оставьте грузди в прохладном месте на 40 дней. Готовые соленые грибы разложите по банкам, закройте плотными полиэтиленовыми крышками.

Как засолить грузди горячим способом

Горячий способ засолки белых груздей считается более безопасным и быстрым. Не нужно вымачивать грузди несколько дней и постоянно менять воду. Вся горечь грибов уйдет во время варки.

Соль также лучше использовать крупную. Из специй и пряностей понадобятся лавровый лист, зонтики укропа, горошины черного и душистого перца.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • грузди — 1 кг;

  • соль (крупная, без йода) — 40 г (2 ст. ложки);

  • специи (лавровый лист, зонтики укропа, горошины черного и душистого перца) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Грузди выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте одну ложку соли. Доведите до кипения и варите в течение 25–30 минут. Откиньте грибы на дуршлаг и промойте холодной водой.

  2. Для рассола в кастрюлю налейте 1 литр воды, добавьте столовую ложку соли, поставьте на огонь и доведите до кипения.

  3. На дно литровой банки выложите специи (лавровый лист, зонтики укропа, горошины перца). Сверху плотно уложите грибы.

  4. Залейте горячим рассолом. Прикройте банку крышкой и поставьте ее в глубокую тарелку. При закисании грибов может выделиться рассол. Оставьте в теплом месте на 4–5 дней. Грузди перекиснут и окончательно утратят свой горький привкус.

  5. Закройте банку плотно крышкой, уберите в холодильник на 10–12 дней для окончательной засолки.

Если готовые грибы получились слишком солеными, их нужно ненадолго положить в холодную воду. Перед подачей на стол грузди можно порезать и приправить нерафинированным подсолнечным маслом, сверху посыпать тонко нарезанным репчатым луком или зеленью. Грибы прекрасно сочетаются со сметаной или легким майонезом, отварным картофелем.

Анастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
