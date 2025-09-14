Салат и вафли: 4 необычных рецепта из кабачка — вкусно и просто

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Есть примета: если вам подарили кабачок, значит, как минимум вы неплохой человек. А еще можете приготовить на ужин что-то очень вкусное. Взглянуть на кабачок по-новому стоит и тем, кто упорно пытается избавляться от урожая с дачи. Вот четыре не самых избитых рецепта из кабачка от диетолога, которые она дала «Доктору Питеру».

Кабачок — ценный диетический продукт, который будет полезен не только людям, следящим за весом, но и тем, кто стремится похудеть. На 100 г продукта всего 24 ккал, а большое количество клетчатки гарантирует длительное насыщение и отсутствие голода. Врач Ксения Потмальникова поделилась необычными рецептами блюд из кабачков.

Ксения Потмальникова — эндокринолог, диетолог ОН КЛИНИК.

Польза кабачков

В этом овоще большое количество нутриентов. В нем содержатся витамины группы В (В1, В2, В5, В6), С, К, каротин (провитамин А), а также ряд минералов: калий, магний, фосфор, железо, цинк.

Большое количество нерастворимой клетчатки стимулирует перистальтику кишечника, улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Растворимая клетчатка — пектин — способствует снижению уровня холестерина в крови.

Еще одно весомое преимущество: этот продукт можно включать в рацион людям с повышенным артериальным давлением (гипертонией) за счет низкого содержания натрия.

Кабачки незаменимы в диетах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастритах с пониженной кислотностью, язвах), печени и почек, а также при ожирении. Продукт легко усваивается, не раздражает пищеварительную систему. Поэтому они идеально подходят для людей с чувствительным желудком.

Рекомендации диетологов

Количество кабачков, которое можно употреблять в день, индивидуально и зависит от возраста, физической активности и общих целей питания.

В среднем для взрослого человека допустимо употреблять 300–500 г кабачка в день. Важно помнить, что кабачки — это низкокалорийный продукт, поэтому их можно комбинировать с другими овощами, белками (мясом, рыбой, бобовыми) и полезными жирами (оливковое масло, авокадо).

Рецепты из кабачка

1. ПП-вафли

Это легкие и вкусные вафли, которые могут стать отличным завтраком, перекусом или даже ужином. Для приготовления понадобятся: кабачок, куриное яйцо, овсяные хлопья, мак пищевой, специи по вкусу и растительное масло.

Кабачок натереть на крупной терке, в смесь добавить овсянку и мак, яйцо, всё перемешать до однородной консистенции. Смесь оставить примерно на 30 минут, чтобы кабачок дал сок и его впитали овсяные хлопья и набухли.

На подготовленную поверхность вафельницы добавить смесь и запекать до готовности. В среднем на запекание может потребоваться около 5 минут.

2. Паста с кабачками

Это блюдо завоевывает популярность по всему миру. Оно легкое, гарантирует чувство сытости на долгое время. Для приготовления потребуется кабачок, паста (спагетти, любые макароны), чеснок, оливковое масло, пармезан, соль, специи.

Кабачки нарезать на тонкие ломтики, предварительно промокнуть салфеткой и обжарить во фритюре. После обжарки выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. После кабачок нужно посолить.

Половину обжаренных кабачков положить в блендер, пробить их в пюре. После пюре нужно прогреть на сковородке с чесноком, продавленным через пресс. Когда смесь нагреется, в нее нужно вводить частями пармезан. Для получения более жидкой консистенции в сырное пюре можно добавить воду, использованную при варке спагетти.

В полученный соус вводят макароны. Перед подачей на стол пасту украшают оставшейся частью обжаренных кабачков и пармезана и черным перцем.

3. Тарт с кабачком и сыром

Легкое и сытное блюдо, которое может стать отличным началом дня или даже ужином. Для приготовления понадобится пласт слоеного бездрожжевого теста, твердый и творожный сыр, моцарелла, кабачок, чеснок, оливковое, сливочное и растительное масло, лимон, специи, мука.

Кабачок нарезать очень тонкими ломтиками, посолить и оставить на 5–10 минут. Твердый сыр и моцареллу нужно натереть на терке и смешать с творожным сыром до однородной массы. В полученную смесь добавляют чеснок, специи и сок лимона.

Пласт теста раскатать, на пласт выложить сырную смесь и ломтики кабачка, предварительно промокнув их от лишней влаги. Края теста нужно завернуть для формирования открытого пирога, смазать яичным желтком. Выпекать тарт нужно 30–40 минут при температуре 200 оС. Ломтики кабачка должны стать слегка поджаристыми, а тесто — золотистым.

4. Салат с хрустящими кабачками

Пикантный салат, который может стать самостоятельным блюдом. Богатство витаминов, минералов и питательных веществ обеспечит организм всем необходимым. Для приготовления понадобятся рикотта, кабачок, помидор, зелень, специи, кукурузный крахмал. Для приготовления соуса — растительное масло, соевый соус, чеснок, горчица, лимонный сок.

Кусочки кабачка предварительно промокнуть от лишней жидкости, обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Полученные кусочки оставить на бумажных полотенцах, чтобы стекло лишнее масло.

Отдельно нужно смешать масло, соевый соус, горчицу, чеснок и лимонный сок. Остроту и пикантность соуса можно регулировать индивидуально. В глубокой миске смешать помидор, нарезанный кубиками, кабачок, добавить зелень, рикотту, полить заправкой. Дополнительно салат можно посыпать семенами кунжута.

Кабачок не просто овощ, а кладезь полезных веществ, идеальный компонент для здорового и разнообразного питания. Надеемся, что предложенные рецепты вдохновят вас на кулинарные эксперименты и помогут наслаждаться вкусом и пользой этого удивительного овоща.

Чтобы овощи как можно дольше лежали

размещать их в прохладном и проветриваемом месте;

выкладывать плоды отдельно друг от друга;

хранить овощи в ящиках, застелив их опилками.

Как хранить кабачки в квартире

Не у всех есть погреб или кладовая, где можно было бы хранить урожай. Однако жителям городских квартир не стоит расстраиваться раньше времени: урожай не пропадет.

Так, один из верных способов — это оставить овощ возле двери, ведущей на балкон. Там хорошо циркулирует воздух и при этом прохладнее, чем во всем помещении. Только не кладите овощ возле батареи! Так он быстро испортится.

«При хранении кабачков в квартире я рекомендую каждый плод упаковать в бумагу и складывать в картонный ящик. Если урожай слишком большой, то упаковывать каждый кабачок в бумагу будет слишком долго и нудно. В таком случае я просто делаю в ящиках картонные перегородки», — делится в своем блоге садовод-любитель Игорь.

Выбирайте не слишком крупные плоды с толстой темной кожурой. Именно такие сохранятся свежими дольше.

Лучшие сорта кабачков для хранения

Опытные садоводы знают, что некоторые сорта кабачков прекрасно хранятся в квартире и погребе. У таких овощей плотная кожура, которая защищает от гниения.

«Грибовский»,

«Фестиваль»,

«Аэронавт»,

«Маркиза»,

«Тристан».