Самый полезный напиток или отрава? Чем вреден цикорий и кому его лучше не пить

Многие называют цикорий эликсиром молодости, но некоторым не стоит его даже пробовать Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Так сложилось, что некоторые продукты мы привыкли воспринимать как однозначно вредные, а другие — как безоговорочно полезные. Примерно так произошло и с цикорием. Его в один момент стали воспринимать как безопасную и даже полезную альтернативу кофе. Говорили даже, что это самый настоящий эликсир молодости. Но что на этот счет скажут врачи? Оказывается, кое-кому цикорий может навредить.

Чем полезен цикорий

Когда конкретно цикорием стали интересоваться с медицинской точки зрения, доподлинно неизвестно, но считается, что в его целебные свойства верили еще тысячу лет назад, а прославил цикорий Авиценна. Средневековый врач прописывал его пациентам с больными суставами и тем, у кого были беды с пищеварением. Кроме того, в Древней Греции считалось, что цикорий обладает противовоспалительным, бактерицидным и вяжущим действием, и использовали его для лечения самых разных заболеваний — от гнойничковых поражений кожи до болезней ЖКТ. В Древнем Египте цикорием лечили последствия укусов ядовитых змей и насекомых. А в Древнем Риме цикорий добавляли в салаты. В общем, если бы не цикорий, мы бы с вами здесь сейчас не сидели.

Современные врачи, конечно, не прописывают цикорий от всех бед, но говорят, что кое-что полезное в нем все-таки есть. Например, много витаминов и минералов. В том числе магния, который необходим для хорошей нервной проводимости.

— В некоторой степени цикорий способен уменьшать тягу к сладкому и гликемический индекс продуктов, поэтому его часто рекомендуют диабетикам и людям с лишним весом, — добавляет эндокринолог Зухра Павлова. — Он не содержит кофеин, поэтому его можно детям и беременным женщинам. И главное — содержит инулин, натуральный пребиотик, который повышает активность полезных бифидобактерий в кишечнике. То есть помогает здоровому пищеварению. Также инулин улучшает усвоение кальция, что очень важно детям и людям пожилого возраста.

Зухра Павлова — врач-эндокринолог, врач-андролог, кандидат медицинских наук.

В Роспотребнадзоре вообще подсчитали, что в корне цикория содержится до 75% инулина.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кроме того, в цикории содержатся витамины группы В (антиоксиданты, участвующие в работе нервной и сердечно-сосудистой системы) и дубильные вещества, обладающие антибактериальными свойствами, оказывающие противовоспалительное действие и препятствующие размножению вредных бактерий.

— Также в цикории содержатся лактулоза, селен, фосфор, кальций, цинк, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Большую роль в его пользе для организма играют пищевые волокна, которые обеспечивают правильную работу кишечника и улучшают микрофлору. Достаточное потребление клетчатки позволяет снижать глюкозу и вредный холестерин, а также уменьшает чувства голода, поэтому избежать переедания будет намного проще.

Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.

Врачи также обращают внимание на низкую калорийность растворимого цикория — всего 21 ккал на 100 граммов продукта. Учитывая, что для приготовления одной чашки необходимо всего 5 граммов порошка, количество калорий в напитке будет минимальным.

В то же время специалисты напоминают, что цикорий — это не панацея и решить проблемы (в том числе лишнего веса) исключительно за счет продуктов невозможно.

Кому стоит пить цикорий

Врачи не настаивают на том, что цикорий нужно пить всем подряд, но если вы хотите улучшить свое настроение и повысить работоспособность, а кофе вам противопоказан, пейте цикорий.

— Цикорий не имеет противопоказаний для людей, страдающих повышенным артериальным давлением, так как в нем, в отличие от кофе, не содержится кофеин, — говорит Варвара Власова.

Внимательнее присмотреться к цикорию стоит курильщикам, выпивохам и тем, кто питается как попало. С возрастом эти люди больше других склонны к инфарктам, а цикорий поможет отсрочить встречу с неминуемым и неприятным.

Мужчинам цикорий может быть полезен в плане улучшения работы мочеполовой системы, так как усиливает кровоток в предстательной железе, помогает устранять застойные процессы малого таза и благотворно влияет на потенцию.

— Также цикорий может быть полезен беременным, — добавляет диетолог Варвара Власова. — Он помогает бороться с запорами и улучшает перистальтику кишечника. А за счет того, что цикорий помогает снизить количество глюкозы в крови, он будет полезен женщинам с гестационным сахарным диабетом.

Варвара Власова — врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат наук.

Но если после очередной чашки цикория у вас закружилась или заболела голова, скорее всего, это не ваш напиток. Поэтому либо сократите его потребление, либо откажитесь вовсе.

Кому нельзя пить цикорий

Головокружение, слабость и тошнота после выпитого цикория могут появиться у гипотоников. Но пониженное давление — не единственное противопоказание.

— Цикорий содержит бета-фруктаны, которые нельзя людям с язвенным колитом и болезнью Крона, — говорит Зухра Павлова.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кроме того, цикорий не рекомендуют пить при варикозном расширении вен и желчнокаменной болезни. С осторожностью к нему стоит относиться тем, у кого больные почки, сниженный тонус мышц, есть заболевания печени.

Вдобавок цикорий — один из самых газообразующих продуктов. То есть если вы склонны к метеоризму, то, возможно, цикорий не для вас.

— А еще есть одно большое «но»: многие пьют цикорий с сахаром и молоком (собственно, многие так и кофе пьют). А это уже минус, — подытоживает Зухра Павлова.

Сколько цикория пить не вредно

Врачи не советуют злоупотреблять цикорием даже полностью здоровым людям, так как это всё же лекарственное растение, и его передозировка рано или поздно нанесет вред.

— В идеале пить некрепкий цикорий (1-2 чайную ложку на 200 мл) без сахара и молока не чаще пары раз в день, — говорит Зухра Павлова. — Можно даже вечером, ведь цикорий не бодрит. Одним словом, соблюдая меру, мы получим максимальную пользу.