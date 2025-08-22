Разориться на заготовках: цены на стеклянные банки резко взлетели — что происходит и как сэкономить

Сейчас дачники охотятся за выгодной тарой для своих заготовок Источник: Кирилл Плосков / NGS.RU

Стеклянные банки становятся особенно востребованы в августе: дачники собирают урожай и стараются сохранить его на зиму. Компоты, соленья, салаты — столько всего хочется заготовить на зиму, но цены на тару в этом году кусаются, если говорить совсем мягко. На маркетплейсах цена на банки выросла в два раза, а в обычных магазинах примерно на 20–30%. Что произошло и где купить банки подешевле, разбирались корреспонденты NGS.RU.

«Замещаем песок сибирским»

На заводе «Сибирское стекло» корреспонденту NGS.RU подтвердили, что отпускная цена на банки в этом году выросла, но при этом цифры не назвали.

«Она повысилась в связи с удорожанием себестоимости производства, в том числе сырья, расходных материалов и комплектующих, тарифов на автомобильные и железнодорожные грузоперевозки, — объяснила Мария Аулова, директор по продажам завода „Сибирское стекло“. — Темпы роста себестоимости были бы выше, но в компании принимают меры для их снижения. Так, мы увеличиваем долю вторичного сырья в составе компонентов для производства тары. Кроме того, замещаем песок, поставляемый из европейской части России, сибирским, благодаря чему снижаем расходы на логистику».

Предприятие «Сибирское стекло» больше известно, как завод «Экран». Принадлежит «РАТМ Холдинг». На ООО «Сибирское стекло» компания перевела производство стеклотары, оно стало якорным резидентом индустриального парка «ЭКРАН». Предприятие входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России.

Новосибирский завод изготавливает примерно 8 миллионов банок в год. При этом общая производительность стекольных комплексов — 900 миллионов стеклоизделий в год. Несколько лет подряд объемы выпуска банок, по данным завода, находятся приблизительно на одном и том же уровне.

Минимальная партия сибирского завода — одна палета. В палете с трехлитровой банкой 424 штуки, с двухлитровой — 612, полуторалитровой — 860 штук. Так что для обычного дачника такая партия навряд ли подъемна. Основные покупатели завода — производители консервированной продукции, соков, розничные сети.

«Кроме того, вырос спрос на трехлитровые банки со стороны дистрибьюторов разливного пива: предполагаю, здесь совпали два покупательских тренда — на советское, что ассоциируется с качеством и натуральностью, и экологичное — как раз такими характеристиками и обладает стеклотара», — подчеркнула Мария Аулова.

На маркетплейсах цены выросли в два раза

Цены на банки на маркетплейсах по сравнению с прошлым годом выросли примерно в два раза. Так, например, набор из 24 банок объемом 650 миллилитров стоил в прошлом году 1249 рубля, а в этом году обойдется в 2599 рубля.

Набор из 8 штук полулитровых банок вырос еще больше. В 2024 году стоил 356 рублей, в 2025 году — 917 рублей. Подорожали и трехлитровые банки. Раньше можно было купить одну в среднем за 300 рублей, сейчас — за 450 рубля.

Столько стоили банки в прошлом году Источник: NGS.RU

Те же самые банки в этом году взлетели в цене Источник: NGS.RU

В Wildberries на запрос корреспондента NGS.RU ответили только, что сезон домашних заготовок в полном разгаре, и цены не прокомментировали. В компании добавили, что из товаров более массового спроса выросли продажи стерилизаторов для банок (+63%), соли (+44%), сахара (+29%), крышек для банок (+27%), а самих банок купили на четверть больше. Это выше общероссийских показателей.

Вырос в стране спрос и на специи и приправы для засолки и маринадов. Он увеличился на 92%.

Важно обращать внимание на цену без специальных условий, чтобы не удивиться стоимости уже при доставке Источник: Ozon

Подобные наборы можно найти дешевле на маркетплейсах, например за 1756 рублей на Ozon, но это всё равно дороже, чем в прошлом году минимум на 500 рублей. На «Яндекс.Маркете» также можно найти варианты банок. Самая популярная тара объемом 0,5 л здесь продается в основном по 6 штук, а не по 8. Цена на наборы около 430–600 рублей в зависимости от производителя.

Самая популярная тара объемом 0,5 л здесь продается в основном по 6 штук, а не по 8 Источник: «Яндекс.Маркет»

На запрос корреспондента NGS.RU ни в «Яндекс.Маркете», ни в Ozon не ответили.

Если посчитать не наборами, а отдельными банками, то сейчас на маркетплейсах одна тара 0,5 или 0,65 литра обойдется в 75–115 рублей. Литровые банки в среднем стоят 150–170 рублей, трехлитровые — около 200–400 рублей.

Цены указаны на момент публикации.

Где купить банки дешевле

В прошлом году цена на банки начиналась от 16 рублей Источник: Кирилл Плосков / NGS.RU

В розничных магазинах можно сейчас найти банки по цене в 16–25 рублей за 0,5 литра. В розницу цена начинается от 17 рублей.

Сейчас во многие магазины завезли банки на продажу Источник: Кирилл Плосков / NGS.RU

«У нас банки по 25 рублей за штуку за пол-литра. Это самый ходовой объем. Меньше покупают двух- и трехлитровые. Цена выросла в среднем на 20% от прошлого года», — объяснила продавец Елена магазина «Универсам».

В магазинах подобного формата — небольших точках с хозтоварами — банки сейчас стоят 25–100 рублей в зависимости от объема.

Банки можно купить и наборами Источник: Кирилл Плосков / NGS.RU

В «Лемана ПРО» банки объемом 0,5 литра стоят 18 рублей за штуку, объемом в 1 литр — 30 рублей. Стеклянную продукцию можно купить как поштучно, так и упаковкой: так, набор из четырех банок с крышками обойдется покупателям в 353 рубля за штуку. В ассортименте есть объемы и побольше: емкость на 3 литра имеет ценник в 105 рублей за одну банку.

