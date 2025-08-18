НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

ю-з.

 745мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Расселяют аварийный дом
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Активность змей
Очередь в больницу
Снимают фильм с Кузей
Еда Мнение «Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката

«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката

Юрист Александр Руф объяснил, как именно лоточники нарушают закон и что нужно сделать, чтобы вернуть уличную торговлю в правовое поле

162
2 комментария
Александр РуфАлександр Руф
Александр Руф
Адвокат
Уличных торговцев сейчас можно встретить практически в каждой точке города | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУличных торговцев сейчас можно встретить практически в каждой точке города | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Уличных торговцев сейчас можно встретить практически в каждой точке города

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Аромат свежесобранных ягод, хруст недавно сорванного огурца — уличная торговля манит многих. Но за этим колоритом скрываются серьезные юридические вопросы и реальные риски для здоровья. Бабушки с дачным урожаем, мигранты с фруктами — их лотки стали частью городского пейзажа. Но насколько это законно? Кто гарантирует безопасность их товара, если ГОСТа тут и близко нет? И что делать, если купленная с рук клубника или грибы отправят вас на больничную койку? На все эти вопросы специально для NGS.RU ответил адвокат Александр Руф. Далее — от первого лица.

Почему торгуют из-под полы и что требует закон

Давайте разберемся по порядку. Корень проблемы — в социально-экономической ситуации. Почему наши бабушки выходят на улицу торговать овощами? Причина банальна и грустна: копеечные пенсии. Им элементарно не хватает ни на коммуналку, ни на лекарства, даже на вещи. Это вынужденная мера, чтобы как-то прокормиться.

Но! Законодательство РФ, начиная с Конституции, четко говорит: все обязаны платить установленные налоги. Если человек торгует систематически овощами, молоком, творогом со своего подворья, он обязан зарегистрироваться либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель (ИП). Следующий шаг — установка онлайн-кассы для фиксации платежей и прозрачности для налоговой. Только после этого можно законно приступать к торговле.

Место торговли тоже регламентировано: это должны быть стационарные (магазины) или нестационарные (киоски, палатки, рынки, ярмарки) торговые объекты. Вот здесь — огромная проблема. Рынков, особенно колхозных, продовольственных, как было раньше, становится всё меньше. Государство само создает проблему, вытесняя с легальных площадок тех, кто хочет продать свою продукцию. Вместо этого их нужно развивать!

Риски для покупателя и призрачная ответственность

Купили ягоды или грибы у дороги&nbsp;— и в больницу? Доказать вину продавца почти невозможно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКупили ягоды или грибы у дороги&nbsp;— и в больницу? Доказать вину продавца почти невозможно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Купили ягоды или грибы у дороги — и в больницу? Доказать вину продавца почти невозможно

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Теперь о самом страшном — о качестве и безопасности. В советское время на каждом рынке была санитарная служба. Она выборочно или в обязательном порядке проверяла товар перед продажей. Молоко, мясо — обязательно проходили медконтроль. Овощи тоже, пусть и выборочно.

Сейчас, покупая что-то с рук на улице, вы играете в русскую рулетку. Главный вопрос: кто их контролирует? Ответ: практически никто. По закону все, кто связан с хранением и продажей продуктов питания, обязаны иметь медицинскую книжку. Но на стихийной точке? Ее нет. ГОСТа? Нет. Любого санитарного контроля? Нет.

И вот представьте: вы купили овощи у бабушки на углу, отравились. По закону о защите прав потребителей вы вправе требовать компенсацию через суд. Но! Во-первых, нужно зафиксировать случай в Роспотребнадзоре, сделать анализы. Во-вторых, где вы найдете ту бабушку? Особенно если она брала наличные без чека.

Даже если торговец зарегистрирован как ИП или самозанятый и у него есть касса — не факт, что он гражданин РФ. Часто торгуют мигранты с временной пропиской. Уехал на родину — искать некого, ответственности никто не понесет. Покупатель, приобретая с рук, сам берет на себя все риски, вплоть до заражения инфекциями. Доказать что-то в суде будет невероятно сложно, чаще — просто невозможно.

Как навести порядок

Александр Руф уверен, что государство должно контролировать качество товаров, которые продают уличные торговцы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАлександр Руф уверен, что государство должно контролировать качество товаров, которые продают уличные торговцы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Александр Руф уверен, что государство должно контролировать качество товаров, которые продают уличные торговцы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Так что же делать? Закручивать гайки и гонять бабушек? У нас есть статья 171 УК РФ — незаконное предпринимательство. Полиция могла бы выходить в рейды и привлекать к ответственности. Теоретически. Но мне, честно говоря, за бабушек обидно. Их проблема — не жадность, а выживание.

Решение видится в другом. Государству нужно не карать, а создавать условия. Надо возрождать сеть доступных рынков, как в советское время. Чтобы любой мог приехать, заплатить за место и спокойно торговать. На каждом таком рынке государство должно организовать медико-санитарный контроль. Пусть даже упрощенный — с возможностью быстро, за несколько часов или дней, получить санитарно-эпидемиологический сертификат на партию товара. Период действия такого сертификата можно ограничить — всё это регулируется законом.

В этом случае бабушки получат легальное и безопасное место для торговли, а покупатель будет уверен в минимальном контроле качества. Кроме того, платежи через кассу на рынке будут фиксировать доходы автоматически, а риск отравлений и невозможности найти виновного резко снизится.

Вместо того чтобы плодить проблемы, вытесняя торговлю в тень, нужно одним хорошим законом или изменениями в действующие законы навести порядок. Развернуться лицом к людям — и к тем, кто продает от безысходности, и к тем, кто хочет купить безопасные продукты. Вот тогда будет и порядок, и справедливость.

Как устроена продажа неликвида, кто этим занимается и законно ли это — читайте в нашем материале.

А вы покупаете еду у уличных торговцев?

Да, частенько к ним захаживаю
Нет, опасаюсь. Лучше схожу в магазин
Не покупаю, но ничего против уличной торговли не имею
Оставлю мнение в комментариях
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Уличная торговля Еда Стихийный рынок Запрещенная торговля овощная ярмарка Фруктовый базар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
16 минут
Гораздо опасней сами продавцы, которых не проверяют. Запросто могут торговать люди с гепатитом, венерическими заболеваниями, кишечной дисфункцией, а также опасными заболеваниями кожи.
Гость
6 минут
Ой насмешили! Какой санитарный контроль проходит то что продаётся в Магнитах и Пятёрках?Да там отравиться гораздо проще чем с лотка на улице.Но у всех этих магазинов-забегаловок есть могущественные хозяева и их покровители.Именно они и сделали всё чтобы разогнать всю уличную и рыночную торговлю,чтобы никто не мешал их бизнесу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление