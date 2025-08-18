«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката

Александр Руф Адвокат

Уличных торговцев сейчас можно встретить практически в каждой точке города Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Аромат свежесобранных ягод, хруст недавно сорванного огурца — уличная торговля манит многих. Но за этим колоритом скрываются серьезные юридические вопросы и реальные риски для здоровья. Бабушки с дачным урожаем, мигранты с фруктами — их лотки стали частью городского пейзажа. Но насколько это законно? Кто гарантирует безопасность их товара, если ГОСТа тут и близко нет? И что делать, если купленная с рук клубника или грибы отправят вас на больничную койку? На все эти вопросы специально для NGS.RU ответил адвокат Александр Руф. Далее — от первого лица.

Почему торгуют из-под полы и что требует закон

Давайте разберемся по порядку. Корень проблемы — в социально-экономической ситуации. Почему наши бабушки выходят на улицу торговать овощами? Причина банальна и грустна: копеечные пенсии. Им элементарно не хватает ни на коммуналку, ни на лекарства, даже на вещи. Это вынужденная мера, чтобы как-то прокормиться.

Но! Законодательство РФ, начиная с Конституции, четко говорит: все обязаны платить установленные налоги. Если человек торгует систематически овощами, молоком, творогом со своего подворья, он обязан зарегистрироваться либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель (ИП). Следующий шаг — установка онлайн-кассы для фиксации платежей и прозрачности для налоговой. Только после этого можно законно приступать к торговле.

Место торговли тоже регламентировано: это должны быть стационарные (магазины) или нестационарные (киоски, палатки, рынки, ярмарки) торговые объекты. Вот здесь — огромная проблема. Рынков, особенно колхозных, продовольственных, как было раньше, становится всё меньше. Государство само создает проблему, вытесняя с легальных площадок тех, кто хочет продать свою продукцию. Вместо этого их нужно развивать!

Риски для покупателя и призрачная ответственность

Купили ягоды или грибы у дороги — и в больницу? Доказать вину продавца почти невозможно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Теперь о самом страшном — о качестве и безопасности. В советское время на каждом рынке была санитарная служба. Она выборочно или в обязательном порядке проверяла товар перед продажей. Молоко, мясо — обязательно проходили медконтроль. Овощи тоже, пусть и выборочно.

Сейчас, покупая что-то с рук на улице, вы играете в русскую рулетку. Главный вопрос: кто их контролирует? Ответ: практически никто. По закону все, кто связан с хранением и продажей продуктов питания, обязаны иметь медицинскую книжку. Но на стихийной точке? Ее нет. ГОСТа? Нет. Любого санитарного контроля? Нет.

И вот представьте: вы купили овощи у бабушки на углу, отравились. По закону о защите прав потребителей вы вправе требовать компенсацию через суд. Но! Во-первых, нужно зафиксировать случай в Роспотребнадзоре, сделать анализы. Во-вторых, где вы найдете ту бабушку? Особенно если она брала наличные без чека.

Даже если торговец зарегистрирован как ИП или самозанятый и у него есть касса — не факт, что он гражданин РФ. Часто торгуют мигранты с временной пропиской. Уехал на родину — искать некого, ответственности никто не понесет. Покупатель, приобретая с рук, сам берет на себя все риски, вплоть до заражения инфекциями. Доказать что-то в суде будет невероятно сложно, чаще — просто невозможно.

Как навести порядок

Александр Руф уверен, что государство должно контролировать качество товаров, которые продают уличные торговцы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Так что же делать? Закручивать гайки и гонять бабушек? У нас есть статья 171 УК РФ — незаконное предпринимательство. Полиция могла бы выходить в рейды и привлекать к ответственности. Теоретически. Но мне, честно говоря, за бабушек обидно. Их проблема — не жадность, а выживание.

Решение видится в другом. Государству нужно не карать, а создавать условия. Надо возрождать сеть доступных рынков, как в советское время. Чтобы любой мог приехать, заплатить за место и спокойно торговать. На каждом таком рынке государство должно организовать медико-санитарный контроль. Пусть даже упрощенный — с возможностью быстро, за несколько часов или дней, получить санитарно-эпидемиологический сертификат на партию товара. Период действия такого сертификата можно ограничить — всё это регулируется законом.

В этом случае бабушки получат легальное и безопасное место для торговли, а покупатель будет уверен в минимальном контроле качества. Кроме того, платежи через кассу на рынке будут фиксировать доходы автоматически, а риск отравлений и невозможности найти виновного резко снизится.

Вместо того чтобы плодить проблемы, вытесняя торговлю в тень, нужно одним хорошим законом или изменениями в действующие законы навести порядок. Развернуться лицом к людям — и к тем, кто продает от безысходности, и к тем, кто хочет купить безопасные продукты. Вот тогда будет и порядок, и справедливость.

