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Еда Пасха в Ярославле обзор Без глютена, из творога или с черникой: какие куличи продают в ярославских магазинах. Обзор с ценами

Без глютена, из творога или с черникой: какие куличи продают в ярославских магазинах. Обзор с ценами

Рассказываем, где начали продавать пасхальный хлеб

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7 комментариев
Сколько стоят куличи в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоят куличи в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоят куличи в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В преддверии Пасхи в магазинах и пекарнях Ярославля начали продавать куличи. Вариаций пасхального хлеба уйма: мелкие и крупные, с разными начинками, посыпкой и цветными помадками. Мы заглянули в знакомые всем продуктовые и не только, чтобы изучить цены на куличи.

«Пятерочка»

В сетевом магазине «Пятерочка» в ТРЦ «Флагман» на Республиканской помимо привезенных куличей продаются и позиции от ярославских производителей.

Что продают:

  • кулич праздничный от «Атруса» — 259 рублей за 450 грамм;

  • кулич «Донской» — 349 рублей за 500 грамм, со скидкой — 229 рублей;

  • кулич «Донской» — 89 рублей за 110 грамм, со скидкой — 69 рублей;

  • кулич праздничный — 149 рублей за 250 грамм;

  • кулич с цукатами — 199 рублей за 300 грамм;

  • кекс — 349 рублей за 500 грамм, со скидкой — 254 рублей;

  • кулич творожный — 359 рублей за 350 грамм, со скидкой — 296 рублей;

  • кекс воскресный — 489 рублей за 430 грамм, со скидкой — 329 рублей.

Цены на куличи начинаются от 69 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦены на куличи начинаются от 69 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Некоторые куличи лежат вместе с хлебом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые куличи лежат вместе с хлебом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть пасхальный хлеб на нескольких человек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть пасхальный хлеб на нескольких человек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На полках сетевых магазинов представлены разные варианты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа полках сетевых магазинов представлены разные варианты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В основном все куличи упакованы в пакеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном все куличи упакованы в пакеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Творожный кулич обойдется в 296 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТворожный кулич обойдется в 296 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Куличи, как сезонный товар, стоит на самых проходных локациях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуличи, как сезонный товар, стоит на самых проходных локациях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Магнит»

В «Магните» в бывшем кинотеатре «Родина» на Республиканской улице, 7а выставили небольшую корзину с куличами. В среднем за кулич придется отдать примерно 200 рублей. Эти варианты не очень большие.

  • Кулич «Успенский» — 489 рублей за 450 грамм, со скидкой — 319 рублей;

  • кулич «Донской» — 119 рублей за 270 грамм; 289 рублей за 500 грамм, со скидкой 199 рублей;

  • кулич «Марьин» с изюмом: цена за 300 грамм — 223 рубля, со скидкой — 189 рублей;

  • кулич традиционный: цена за 150 грамм — 172 рубля, со скидкой — 129 рублей;

  • кулич пасхальный: цена за 100 грамм — 46 рублей.

Самый дешевый стоит 46 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамый дешевый стоит 46 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Куличи представлены в небольшой корзине при входе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуличи представлены в небольшой корзине при входе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Перекресток»

Прямо на входе в «Перекресток» в ТРЦ «Аура» стоит островок, где расставлены куличи. По пустым местам заметно, что люди уже начали закупаться к Пасхе. Какие вообще куличи здесь продают?

  • Кулич с черничной начинкой: цена за 490 грамм — 719 рублей, со скидкой — 599 рублей;

  • кулич творожный: цена за 380 грамм — 599 рублей, со скидкой — 499 рублей;

  • кулич с изюмом: цена за 115 грамм — 149 рублей, со скидкой — 99 рублей;

  • кулич без глютена: цена за 400 грамм — 619 рублей, со скидкой — 489 рублей;

  • кекс пасхальный: цена за 700 грамм — 699 рублей, со скидкой — 529 рублей;

  • кулич традиционный: цена за 150 грамм — 199 рублей, со скидкой — 159 рублей;

  • кулич творожный с изюмом: цена за 350 грамм — 249 рублей, со скидкой — 199 рублей;

  • кулич пасхальный: цена за 510 грамм — 719 рублей, со скидкой — 599 рублей.

Часть куличей уже разобрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть куличей уже разобрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Некоторые куличи упакованы в коробки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые куличи упакованы в коробки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помимо них продают и пасхальные кексы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо них продают и пасхальные кексы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Есть небольшие куличи&nbsp;— всего по 150 грамм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть небольшие куличи&nbsp;— всего по 150 грамм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кулич весом 510 грамм, украшенный глазурью и съедобными бусинами, обойдется в 599 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКулич весом 510 грамм, украшенный глазурью и съедобными бусинами, обойдется в 599 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» на улице Свободы, 13 куличи выставили среди десертов. Они все отличаются друг от друга:

  • кулич «На твороге» бездрожжевой: за 350 грамм — 457 рублей, со скидкой — 411 рублей;

  • кулич «Нежный» с творогом: 515 рублей за 350 грамм;

  • кулич «Свердловский» с изюмом: 447 рублей за 400 грамм;

  • кулич «Творожно-апельсиновый» бездрожжевой: 457 рублей за 350 грамм;

  • кулич «Творожный» с изюмом и фундуком: 510 рублей за 300 грамм;

  • кулич «Шоколадный» бездрожжевой: 373 рубля за 200 грамм.

У куличей интересные составы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ куличей интересные составы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Все куличи примерно одного размера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе куличи примерно одного размера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пекарни

«Хлебница»

Пекарни также начинаются выпекать пасхальный хлеб, но не все. Во многих булочных куличи планируют готовить ближе к субботе. В пекарне «Хлебница» на Октябрьской площади на подносе уже лежат шесть штук. Кулич весом 300 грамм продают за 259 рублей.

В пекарне на Октябрьской площади пекут куличи по 300 грамм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ пекарне на Октябрьской площади пекут куличи по 300 грамм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пекарне на Октябрьской площади пекут куличи по 300 грамм

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Добрые булки»

Куличи также выставили на продажу в пекарне «Добрые булки» на улице Победы, 5а. Здесь всего два варианта: кулич малый весом 350 грамм за 350 рублей и кулич большой весом 500 грамм за 450 рублей.

Большой кулич брать выгоднее | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUБольшой кулич брать выгоднее | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Большой кулич брать выгоднее

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Трапезная

Еще один вариант, где можно купить кулич, — трапезная на Первомайской улице, 21. Она находится при церкви Спаса Нерукотворного Образа Пробоинская, а вторая возле собора Казанской Иконы Божией Матери в Казанском монастыре. Мы зашли в первую. На витрине стояли два кулича: за 480 рублей (550 грамм) и 380 рублей (350 грамм). У одного был даже прописан состав.

В трапезной выбор куличей небольшой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ трапезной выбор куличей небольшой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В трапезной выбор куличей небольшой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также публиковали простые рецепты для тех, кто хочет печь кулич самостоятельно. Кроме того, мы собрали 9 вариантов вкусной глазури для куличей.

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Кирилл Поверинов
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Пасха Кулич Выпечка Пекарня Хлеб
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Комментарии
7
Ярпортал
3 минуты
Сами уже не пекут? Хозяюшки, ау...
Гость
44 минуты
Чего то дёшево очень..надобно от 5000р. сделать...как то уж больно доступно по ценам))
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