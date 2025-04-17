Без глютена, из творога или с черникой: какие куличи продают в ярославских магазинах. Обзор с ценами

Сколько стоят куличи в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В преддверии Пасхи в магазинах и пекарнях Ярославля начали продавать куличи. Вариаций пасхального хлеба уйма: мелкие и крупные, с разными начинками, посыпкой и цветными помадками. Мы заглянули в знакомые всем продуктовые и не только, чтобы изучить цены на куличи.

«Пятерочка»

В сетевом магазине «Пятерочка» в ТРЦ «Флагман» на Республиканской помимо привезенных куличей продаются и позиции от ярославских производителей.

Что продают:

кулич праздничный от «Атруса» — 259 рублей за 450 грамм;

кулич «Донской» — 349 рублей за 500 грамм, со скидкой — 229 рублей;

кулич «Донской» — 89 рублей за 110 грамм, со скидкой — 69 рублей;

кулич праздничный — 149 рублей за 250 грамм;

кулич с цукатами — 199 рублей за 300 грамм;

кекс — 349 рублей за 500 грамм, со скидкой — 254 рублей;

кулич творожный — 359 рублей за 350 грамм, со скидкой — 296 рублей;

кекс воскресный — 489 рублей за 430 грамм, со скидкой — 329 рублей.

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«Магнит»

В «Магните» в бывшем кинотеатре «Родина» на Республиканской улице, 7а выставили небольшую корзину с куличами. В среднем за кулич придется отдать примерно 200 рублей. Эти варианты не очень большие.

Кулич «Успенский» — 489 рублей за 450 грамм, со скидкой — 319 рублей;

кулич «Донской» — 119 рублей за 270 грамм; 289 рублей за 500 грамм, со скидкой 199 рублей;

кулич «Марьин» с изюмом: цена за 300 грамм — 223 рубля, со скидкой — 189 рублей;

кулич традиционный: цена за 150 грамм — 172 рубля, со скидкой — 129 рублей;

кулич пасхальный: цена за 100 грамм — 46 рублей.

«Перекресток»

Прямо на входе в «Перекресток» в ТРЦ «Аура» стоит островок, где расставлены куличи. По пустым местам заметно, что люди уже начали закупаться к Пасхе. Какие вообще куличи здесь продают?

Кулич с черничной начинкой: цена за 490 грамм — 719 рублей, со скидкой — 599 рублей;

кулич творожный: цена за 380 грамм — 599 рублей, со скидкой — 499 рублей;

кулич с изюмом: цена за 115 грамм — 149 рублей, со скидкой — 99 рублей;

кулич без глютена: цена за 400 грамм — 619 рублей, со скидкой — 489 рублей;

кекс пасхальный: цена за 700 грамм — 699 рублей, со скидкой — 529 рублей;

кулич традиционный: цена за 150 грамм — 199 рублей, со скидкой — 159 рублей;

кулич творожный с изюмом: цена за 350 грамм — 249 рублей, со скидкой — 199 рублей;

кулич пасхальный: цена за 510 грамм — 719 рублей, со скидкой — 599 рублей.

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«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» на улице Свободы, 13 куличи выставили среди десертов. Они все отличаются друг от друга:

кулич «На твороге» бездрожжевой: за 350 грамм — 457 рублей, со скидкой — 411 рублей;

кулич «Нежный» с творогом: 515 рублей за 350 грамм;

кулич «Свердловский» с изюмом: 447 рублей за 400 грамм;

кулич «Творожно-апельсиновый» бездрожжевой: 457 рублей за 350 грамм;

кулич «Творожный» с изюмом и фундуком: 510 рублей за 300 грамм;

кулич «Шоколадный» бездрожжевой: 373 рубля за 200 грамм.

Пекарни

«Хлебница»

Пекарни также начинаются выпекать пасхальный хлеб, но не все. Во многих булочных куличи планируют готовить ближе к субботе. В пекарне «Хлебница» на Октябрьской площади на подносе уже лежат шесть штук. Кулич весом 300 грамм продают за 259 рублей.

В пекарне на Октябрьской площади пекут куличи по 300 грамм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Добрые булки»

Куличи также выставили на продажу в пекарне «Добрые булки» на улице Победы, 5а. Здесь всего два варианта: кулич малый весом 350 грамм за 350 рублей и кулич большой весом 500 грамм за 450 рублей.

Большой кулич брать выгоднее Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Трапезная

Еще один вариант, где можно купить кулич, — трапезная на Первомайской улице, 21. Она находится при церкви Спаса Нерукотворного Образа Пробоинская, а вторая возле собора Казанской Иконы Божией Матери в Казанском монастыре. Мы зашли в первую. На витрине стояли два кулича: за 480 рублей (550 грамм) и 380 рублей (350 грамм). У одного был даже прописан состав.

В трапезной выбор куличей небольшой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









