8 рецептов вкуснейших куличей на Пасху в 2025 году — пошаговая инструкция

Шеф-повар Дмитрий Воронин предлагает начать с простого рецепта вкусного кулича, которым вы точно порадуете своих близких. Для его приготовления вам понадобятся:

мука — 500 г;

молоко — 250 мл;

сахар — 100 г;

сливочное масло (растопленное) — 100 г;

яйца — 4 шт.;

свежих дрожжей — 25 г (или 7 г сухих дрожжей);

соль — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

изюм (по желанию) — 100 г;

цукаты (по желанию) — 50 г;

цедра одного лимона (по желанию).

Отдельно запишите ингредиенты для глазури:

белок одного яйца;

сахарная пудра — 200 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

ванильный экстракт (по желанию) — несколько капель.

Первым делом подготовьте опару.

— В небольшую миску налейте теплое молоко, добавьте столовую ложку сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут до образования пены, — рассказывает Дмитрий Воронин.

После этого смешайте ингредиенты. В большой миске соедините муку, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. В центре сделайте углубление и влейте опару, растопленное масло и яйца. Замесите тесто. Теперь нужно добавить изюм и цукаты.

— Если вы используете изюм и цукаты, предварительно замочите их в горячей воде на 10 минут, затем обсушите и добавьте в тесто, — советует Дмитрий. — Также можно добавить цедру лимона для аромата.

Первый подъем теста. Замесите тесто до однородной консистенции, оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока тесто не увеличится в объеме в два раза.

Формирование куличей. Обомните тесто и разделите его на части (в зависимости от желаемого размера куличей). Сформируйте из каждой части круглые заготовки и поместите их в подготовленные формы (можно использовать бумажные формы для выпечки).

Второй подъем теста. Накройте куличи полотенцем и оставьте на 30-40 минут для второго подъема.

Выпекание. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Охлаждение. После выпекания дайте куличам немного остыть в формах, затем извлеките их и полностью охладите на решетке.

Как только всё это сделайте, приступайте к приготовлению глазури:

В небольшой миске взбейте белок до легкой пены. Постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать. Влейте лимонный сок и взбивайте до получения однородной глянцевой массы.

Когда куличи полностью остынут, полейте их глазурью. Можно украсить куличи цветной посыпкой или орехами, пока глазурь не застыла.