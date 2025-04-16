8 рецептов вкуснейших куличей на Пасху в 2025 году — пошаговая инструкция

Главный православный праздник, Пасха, уже не за горами. И настало время поговорить об одном из ее основных символов — куличе. Если вы давно искали рецепт вкусного кулича, то у нас их есть сразу девять — творожный, александрийский, в хлебопечке, в духовке, без дрожжей, да много всяких. Признаемся, мы и сами не знали, как много рецептов кулича существует, пока не взялись за этот текст. С удовольствием делимся с вами полезными инструкциями.
Но прежде давайте мы зададим вам один вопрос.
Вы куличи на Пасху вообще готовите?
- Рецепт дрожжевого кулича с глазурью
- Рецепт кулича без дрожжей
- Рецепт кулича в духовке
- Рецепт александрийского кулича
- Рецепт шоколадного кекса на Пасху
- Рецепт кулича в хлебопечке
- Рецепт творожного кулича
- Как приготовить кулич краффин
- Как украсить кулич
Рецепт дрожжевого кулича с глазурью
Шеф-повар Дмитрий Воронин предлагает начать с простого рецепта вкусного кулича, которым вы точно порадуете своих близких. Для его приготовления вам понадобятся:
мука — 500 г;
молоко — 250 мл;
сахар — 100 г;
сливочное масло (растопленное) — 100 г;
яйца — 4 шт.;
свежих дрожжей — 25 г (или 7 г сухих дрожжей);
соль — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
изюм (по желанию) — 100 г;
цукаты (по желанию) — 50 г;
цедра одного лимона (по желанию).
Отдельно запишите ингредиенты для глазури:
белок одного яйца;
сахарная пудра — 200 г;
лимонный сок — 1 ч. л.;
ванильный экстракт (по желанию) — несколько капель.
Первым делом подготовьте опару.
— В небольшую миску налейте теплое молоко, добавьте столовую ложку сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут до образования пены, — рассказывает Дмитрий Воронин.
После этого смешайте ингредиенты. В большой миске соедините муку, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. В центре сделайте углубление и влейте опару, растопленное масло и яйца. Замесите тесто. Теперь нужно добавить изюм и цукаты.
— Если вы используете изюм и цукаты, предварительно замочите их в горячей воде на 10 минут, затем обсушите и добавьте в тесто, — советует Дмитрий. — Также можно добавить цедру лимона для аромата.
Первый подъем теста. Замесите тесто до однородной консистенции, оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока тесто не увеличится в объеме в два раза.
Формирование куличей. Обомните тесто и разделите его на части (в зависимости от желаемого размера куличей). Сформируйте из каждой части круглые заготовки и поместите их в подготовленные формы (можно использовать бумажные формы для выпечки).
Второй подъем теста. Накройте куличи полотенцем и оставьте на 30-40 минут для второго подъема.
Выпекание. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Охлаждение. После выпекания дайте куличам немного остыть в формах, затем извлеките их и полностью охладите на решетке.
Как только всё это сделайте, приступайте к приготовлению глазури:
В небольшой миске взбейте белок до легкой пены.
Постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать.
Влейте лимонный сок и взбивайте до получения однородной глянцевой массы.
Когда куличи полностью остынут, полейте их глазурью. Можно украсить куличи цветной посыпкой или орехами, пока глазурь не застыла.
Рецепт кулича без дрожжей
Любая хозяйка стремится облегчить себе кухонные хлопоты, и Пасха не исключение. Для таких случаев придумано немало версий, как испечь кулич без дрожжей.
Для начала в миску положите сахар, масло — оно должно быть мягким, вбейте яйца, хорошенько взбейте их до однородности. Туда же следом отправляются мука, разрыхлитель и молоко — оно должно быть теплым, а не горячим. Всё это как следует перемешиваем, добавляем заранее вымытый изюм и снова совершаем поступательные движения венчиком или миксером.
Полученную массу разлейте по формам — так же заполняя их наполовину, как в случае с дрожжевым тестом. Расстаивать куличи не надо, поэтому теперь им прямой путь сразу в духовку — на 40 минут при температуре 180 градусов.
Готовые куличи вынуть из форм, дать остыть, украсить — и пробовать на Пасху.
Рецепт кулича в духовке
Традиционно символ Пасхи готовился в печи на поду — специальном камне для выпечки. Сейчас в помощь хозяйкам для приготовления куличей есть духовка — в ней тесто может и хорошо расстояться, и затем выпекаются куличи.
Вначале подогреваем молоко и разводим в нём дрожжи, для этого берем третью часть от половины стакана. В оставшееся молоко добавляем растопленное масло, соль и сахар, смешиваем и добавляем часть молока с дрожжами. Туда же — муку, хорошенько перемешиваем и оставляем в теплой духовке подниматься.
После ожидания взбиваем 1 белок, вместе с 2 желтками и изюмом добавляем его в тесто, тщательно вымешиваем. Затем щедро смазываем формы сливочным маслом и наливаем в них тесто, заполняя только наполовину. Снова оставляем в теплом месте и ждем, пока тесто доберется до края формы.
Выпекать кулич нужно при температуре 180 градусов, предварительно надо разогреть духовку. Кулич готовится 30 минут, в это время сделаем глазурь. Для этого венчиком или миксером — кому как удобнее — взбиваем оставшийся белок с сахарной пудрой.
Проверить, пропекся ли кулич, можно с помощью деревянной палочки. Готовые вынимаем из духовки и даем остыть, потом смазываем глазурью и добавляем посыпку. Последний штрих — поставьте куличи в холодильник, чтобы глазурь затвердела.
Рецепт александрийского кулича
Среди рецептов пасхальной выпечки александрийский кулич занимает особое место. Его секрет — в топленом молоке, которое придает тот самый нежный вкус. А еще — в коньяке. Ммм, бежим готовить это объеденье.
Итак, нагреваем молоко, чтобы оно стало теплым, добавим дрожжи. В большой миске взбиваем яйца, к ним добавляем размягченное масло и сахар, а затем молоко с растворенными в нем дрожжами. Всё хорошенько перемешиваем и оставляем в теплом месте на 8–10 часов — как раз успеете поспать или сходить на работу.
В опару добавляем коньяк, ванильный сахар, просеянную муку, постепенно вмешивая. Затем на чуть присыпанной мукой поверхности вымешиваем тесто средней степени вязкости. Как только увидите, что получилась однородная масса, оставляйте тесто в сторонке (теплой!), дайте отдохнуть ему 1,5 часа и себе.
К этому моменту тесто должно увеличиться вдвое. По традиции, заполняем им формы наполовину, даем расстояться, а там их ждут жаркие — целых 180 градусов — объятья духовки на 40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой, достаем из форм и, как только куличи остынут, украшаем.
Рецепт шоколадного кекса на Пасху
Если вы ищете способ порадовать себя и близких, шоколадный кекс станет отличным выбором. Дмитрий Воронин уверяет: этот десерт не только вкусный, но и готовится достаточно легко, а в результате вы получите невероятно нежный и ароматный кекс, который станет настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
мука — 200 г;
сахар — 200 г;
какао-порошок — 75 г;
разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
сода — 1 ч. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
яйца — 2 шт.;
молоко — 240 мл;
растительное масло — 120 мл;
ванильный экстракт — 2 ч. л.;
кипяток — 240 мл;
темный шоколад — 100 г;
сливки 33% — 80 г.
Все ингредиенты в сборе? Подготовьте форму.
— Начните с разогрева духовки до 180°C. Смажьте форму для кекса растительным маслом и слегка присыпьте мукой — это поможет избежать прилипания, — отмечает шеф-повар. — После смешайте сухие ингредиенты. В глубокой миске объедините муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль. Хорошо перемешайте, чтобы все компоненты равномерно распределились.
Теперь добавьте жидкие ингредиенты. Для этого в отдельной миске взбейте яйца и добавьте к ним молоко, растительное масло и ванильный экстракт. Перемешайте до однородности.
— В миску с сухими ингредиентами влейте жидкую смесь и тщательно перемешайте до получения однородного теста. Постепенно добавьте кипяток — тесто получится довольно жидким, но это нормально, — уверяет Дмитрий Воронин. — Перелейте тесто в подготовленную форму и отправьте в разогретую духовку на 30–35 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки: она должна выходить чистой из центра кекса.
После выпекания дайте кексу остыть в форме около 10 минут, затем аккуратно извлеките его и полностью охладите на решетке.
Для создания шоколадной глазури нагрейте сливки в сотейнике до кипения, затем влейте их в мелко нарезанный темный шоколад. Перемешайте до получения однородной массы и дайте немного остыть. Когда глазурь станет чуть гуще, полейте ею кекс, позволяя ей стекать по бокам.
Дмитрий подчеркивает, что такой шоколадный кекс станет идеальным десертом для любого случая, так что пусть этим случаем будет Пасха.
Рецепт кулича в хлебопечке
Еще один вариант — освоить достижения прогресса и сделать кулич в хлебопечке. Это легко и идеально для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом.
Для начала подготовим продукты: заливаем изюм кипятком на 8–10 минут и тщательно промываем, достаем из холодильника масло — пусть оно станет мягким, нагреваем молоко до 38 градусов, оно должно быть теплым (не горячим, это важно для химии дрожжей).
В чашу хлебопечки установите лопасть для перемешивания теста. А затем засыпаем продукты в той последовательности, в какой это предусмотрено для вашей модели. В ход идут теплое молоко, яйца — вместе с белком и желтком, сливочное масло, ванилин, сахар и соль, а также изюм. Затем добавляем просеянную муку — это можно сделать заранее или прямо над чашей хлебопечки, и дрожжи.
После установки чаши в хлебопечку выберите режимы «хлеб» или «французская булка» — и «светлую корочку». Готовность теста определяем на глаз — оно должно отойти от стенок чаши после замеса и стать однородным «колобком».
Закройте крышку и дайте тесту подняться. Для того чтобы кулич в хлебопечке как следует пропекся, понадобится примерно 3 часа. После сигнала о готовности не спешите поднимать крышку, дайте лакомству остыть примерно 10 минут. Затем выньте форму, если кулич уже комнатной температуры — украсьте его глазурью и посыпкой по вкусу.
Рецепт творожного кулича
Главный секрет рецепта вкусного творожного кулича — жирность творога: чем она выше, тем нежнее получается выпечка.
Нагреваем молоко так, чтобы оно стало теплым, добавляем в него 5 столовых ложек муки, 1 столовую ложку сахара и дрожжи, всё перемешиваем и даем расстояться.
В другой чашке взбиваем миксером или венчиком желтки, яйца, соль, оставшийся сахар-песок и ванильный сахар, затем добавляем творог и делаем массу однородной. Добавляем расстоявшееся тесто, мягкое сливочное масло и оставшуюся муку. Делать это лучше тонкой струйкой, непрерывно помешивая заготовку под кулич.
Затем выкладываем эту массу на ровную, посыпанную тонким слоем муки, поверхность и вымешиваем тесто. Оно должно получиться однородным, без комочков и немного прилипать к рукам. После этого положите тесто в просторную и дайте отдохнуть (ему и себе) примерно 2 часа — оно должно подняться.
Настал черед изюма: подержите его немного в теплой воде, хорошенько промойте, откиньте на дуршлаг и, после того как вода стечет, слегка обваляйте в муке. Вмесите изюм в тесто, распределите его по формам, заполняя лишь наполовину, и дайте им отдохнуть еще пару часов. После того как тесто поднимется до верха, отправляйте в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.
Как приготовить кулич краффин
Рецепт пасхального краффина подойдет тем, кто устал от стандартных форм и хочет чего-то креативного.
Чтобы приготовить прижившегося в России «австралийца», подогрейте молоко до 38 градусов, добавьте в него 2 столовые ложки сахара и столько же муки, дрожжи и тщательно всё перемешайте. Поставьте опару на полчаса в теплое место и дайте ей подняться — она увеличится в 2 раза.
В другой емкости разбейте яйца, к ним добавьте желтки, ванильный и обычный сахар, соль, протертую цедру лимона, взбейте это всё до пышности и соедините с опарой. Теперь тонко высыпаем муку, не переставая помешивать, а финальным аккордом — растаявшее (или растопленное) сливочное масло.
На посыпанную мукой поверхность выкладываем будущее тесто и вымешиваем его точно так же, как на кулич — до однородной вязкой массы, слегка липнущей к рукам. Важен баланс — тесто не должно быть сильно рыхлым или крутым: в первом случае просто замучаетесь раскатывать, во втором — вкус будет не тот. Готовое тесто должно отдохнуть 1,5 часа в теплом месте. Спойлер: оно будет увеличиваться в объеме.
После отдыха массу для будущих краффинов извлекаем из формы и делим на три одинаковые части, чтобы раскатать каждый из них в тонкий прямоугольник примерно 20 на 30. Затем смазываем их от души сливочным маслом, равномерно засыпаем изюмом и закатываем в длинный рулет.
А теперь вооружитесь острым ножом и разрежьте тесто вдоль на две части, оставив в конце неразделенным место соединения примерно в пару сантиметров. Из одного края скрутите «улитку», а вторым оберните вокруг неразрезанную часть рулета. Получится такая «башенка»: каждую мы отправим в формы для куличей, а затем — в разогретую до 180 градусов духовку. Через 40 минут выпекания краффины можно доставать и сразу же пробовать — они хороши как в холодном, так и горячем виде.
Как украсить кулич
Все мы любим глазами, и еда не исключение. Завершающим штрихом к пасхальным лакомствам — они получились изумительно вкусными, мы не сомневаемся — станет декор. По традиции, глазурь для украшения кулича делают из взбитых с сахарной пудрой белков, сверху добавляют кондитерской посыпкой. Но это не единственный вариант. Самый легкий — пустить в ход сахарную пудру, посыпал и готово. Можно к глазури добавить мастику или свежие ягоды, а цукаты заменить на сухофрукты или орехи. Также куличи украшают и живыми цветами — такой декор останется на тарелке.
А что, если привычную белую глазурь заменить на шоколадную? Она делается элементарно: растопите шоколад на водяной бане, добавьте в него немного сливочного масла, всё как следует перемешайте и полейте куличи.
Есть вариант и лимонной глазури для кулича: возьмите 2 чайных ложки лимонного сока, 50 граммов сахарной пудры, перемешайте, взбейте — и сформируйте «кляксу» поверх выпечки.