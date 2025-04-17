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Еда Что приготовить инструкция 9 лучших рецептов глазури для кулича — она точно не липнет и не трескается

9 лучших рецептов глазури для кулича — она точно не липнет и не трескается

В нашей подборке есть и классические, и необычные варианты — даже дубайский

603
2 комментария
Хотите, чтоб у ваших куличей была такая же идеальная глазурь? Тогда читайте нашу инструкцию | Источник: Дарья Пона / 74.RUХотите, чтоб у ваших куличей была такая же идеальная глазурь? Тогда читайте нашу инструкцию | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Хотите, чтоб у ваших куличей была такая же идеальная глазурь? Тогда читайте нашу инструкцию

Источник:
Дарья Пона / 74.RU

Пасха уже на носу, и скоро вся страна в едином порыве начнет печь куличи (у нас, кстати, есть несколько аппетитных рецептов). А главное в них не только начинка, но и глазурь. Как сделать так, чтобы она не липла, не крошилась и не растекалась, а выглядела идеально хоть на праздничном столе, хоть на фото? У нас есть несколько способов это сделать. Специально для вас мы нашли самые лучшие рецепты глазури, которые не подведут ни новичка в кулинарном деле, ни опытную хозяйку.

Белковая глазурь

Это классика жанра — воздушная, белоснежная и послушная. Белковая глазурь ложится на кулич ровно, не осыпается и при правильном подходе не липнет к пальцам. Для приготовления понадобятся:

  • яичные белки — 2 шт.;

  • сахарная пудра — 250 мл (примерно 180 г);

  • соль — по вкусу и желанию.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Главное — соблюсти несколько важных правил, которые начинающие кулинары часто игнорируют. Но мы напомним.

Отделяйте белки предельно аккуратно. Даже крошечная капля желтка может испортить всё — масса просто не взобьется. Посуда и насадки миксера должны быть безупречно чистыми, сухими и ни в коем случае не жирными.

Перед началом белки можно слегка охладить — так они лучше взбиваются. А сахарную пудру стоит просеять: это избавит вас от комочков и сделает консистенцию глазури максимально гладкой. Обратите внимание: пудра должна быть мелкого помола, практически как пыль. Взбейте миксером все ингредиенты.

По желанию в готовую глазурь можно добавить пару чайных ложек лимонного сока: он подчеркнет вкус и добавит немного блеска. Такой плотной белковой глазурью можно смело покрывать куличи: она быстро схватится и будет радовать глаз (и не только).

Белая сахарная глазурь

Это украшение для пасхальной выпечки делается из трех ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас на кухне:

  • сахарной пудры — 200–230 г;

  • яичного белка — 1 шт.;

  • лимонного сока — ½ ч. л.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

В чистой миске взбейте белок с лимонным соком. Затем постепенно добавляйте просеянную сахарную пудру и аккуратно вмешивайте ее в белково-лимонную массу. Главное — не увлекаться: глазурь не должна быть пышной и воздушной, иначе на поверхности появятся пузыри, и она начнет стекать при нанесении.

Готовность можно проверить просто: проведите венчиком — масса должна стекать как мед медленно. Такая текстура отлично ляжет на кулич и быстро высохнет.

Глазурь на желатине

Если обычная глазурь вас подводит: осыпается, трескается или превращается в мутную пленку, — попробуйте вариант на желатине. Этот ингредиент творит чудеса: глазурь получается плотная, глянцевая, ложится ровно и быстро схватывается. А главное — не липнет к рукам и не течет по краям кулича.

Для приготовления понадобится:

  • сахарная пудра или мелкий сахар — 100 г;

  • ванильный сахар — 1 ч. л. (или лимонный сок — тоже 1 ч. л.);

  • быстрорастворимый желатин — 5 г (примерно 1 ч. л.);

  • вода — 2 ст. л. для сиропа + 2 ст. л. для желатина.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Сначала разводим желатин — заливаем его холодной кипяченой водой и перемешиваем. Пусть постоит минут 10 — за это время как раз можно заняться сиропом. В сотейнике соединяем сахарную пудру и ванильный сахар (или лимонный сок, если хочется легкой кислинки). Добавляем воду, аккуратно размешиваем и отправляем на средний огонь. Как только сироп закипит, сразу снимаем его с плиты.

Теперь очередь желатина: добавляем его в горячий сироп и быстро вмешиваем до полного растворения. Даем смеси немного остыть. Не нужно ждать, пока она станет холодной, — главное, чтобы не была обжигающей.

Дальше берем миксер и взбиваем глазурь на высоких оборотах до крепкой белоснежной пены. Минут пять — и у вас в миске шикарная глазурь.

Украшать куличи лучше сразу, пока масса не застыла. Полностью глазурь высохнет за сутки, но схватится уже через 10–15 минут.

Шоколадная глазурь

Когда хочется чего-то эффектного и небанального, на сцену выходит шоколад. Эта глазурь не только смотрится богато, но и готовится буквально за пять минут. Главное — выбрать хороший, качественный шоколад.

Для приготовления понадобится:

  • горький шоколад — 60 г;

  • рафинированное растительное масло — 1 ч. л.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Разломайте шоколад на кусочки и отправьте в миске на водяную баню. Важно: дно миски не должно касаться кипящей воды, иначе шоколад может перегреться. Постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной и жидкой.

Как только шоколад полностью растопится, добавьте ложку растительного масла. Этот нехитрый ингредиент сделает глазурь мягче и придаст ей глянцевый блеск — куличи с такой шапкой выглядят как из витрины кондитерской.

Наносите глазурь теплой, не дожидаясь, пока она начнет схватываться. Украшайте кулич тоже сразу — посыпкой, орехами или кокосовой стружкой. А затем оставьте куличи при комнатной температуре, чтобы шоколад застыл и надежно зафиксировал всю красоту.

Глазурь из какао

Еще один вариант для тех, кто не хочет классического белого покрытия, — глазурь на какао. Она не требует водяной бани, а делается за считаные минуты. Для приготовления понадобится:

  • какао — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 50 г;

  • молоко — 3 ст. л.;

  • сахар — 2 ст. л.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

В небольшой сотейник или ковшик всыпьте какао и сахар, влейте молоко и всё хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

Когда смесь закипит, добавьте сливочное масло. Уменьшите огонь и продолжайте мешать — масса должна стать гладкой и блестящей. Как только глазурь будет полностью однородной, снимайте с огня. Наносите ее на куличи теплой: глазурь распределяется легко, застывает быстро, а сверху можно добавить посыпку или орешки.

Глазурь из маршмеллоу

Необычная, но очень эффектная глазурь, которая понравится и детям, и взрослым. В отличие от классической белковой, эта ложится плотным глянцевым слоем и долго не липнет. Отличный вариант, если хочется удивить чем-то новым, но без лишней возни.

Для приготовления понадобится:

  • маршмеллоу — 1,5 пачки;

  • сливки 20%-ные — 80 мл.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Положите маршмеллоу в кастрюльку с толстым дном, добавьте сливки и поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивайте, пока маршмеллоу не растает и не превратится в тягучую массу. Если смесь получается слишком густой и тянется, как жвачка, добавьте немного сливок и снова прогрейте.

Глазурь должна быть текучей, но не водянистой. Тогда она легко распределится по куличу, не будет стекать и быстро застынет. Работайте быстро: смажьте кулич тонким слоем, дайте подсохнуть пару минут, потом нанесите второй. После высыхания глазурь образует плотную, гладкую и очень вкусную корочку.

Глазурь из сгущенки

Если классика приелась, а шоколад и маршмеллоу — не ваш путь, попробуйте глазурь на сгущенке. Она получается гладкой, блестящей и не осыпается после застывания. А готовится проще простого — без венчиков, кипячения и прочих танцев с миксером.

Для приготовления понадобится:

  • сгущенное молоко — 9–12 ст. л.;

  • сухое молоко — 6 ст. л.;

  • лимонный сок — 3 ч. л.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Смешайте сухое молоко с шестью ложками сгущенки, тщательно размешайте до однородности. Ориентируйтесь на густоту: если масса слишком плотная — добавляйте сгущенку по одной чайной ложке, пока не получится гладкая кремовая текстура. Затем вмешайте лимонный сок — он придаст глазури легкую кислинку и поможет ей застыть.

Наносите массу на полностью остывшие куличи. Глазурь ляжет плотным ровным слоем и застынет без трещин.

Абрикосовая глазурь для куличей

Хочется чего-то особенного — попробуйте солнечную глазурь из кураги. Она получается густой, ароматной и невероятно нарядной. А еще эта глазурь не осыпается, а ложится ровным фруктовым слоем.

Для приготовления понадобится:

  • ярко-рыжая курага — 100 г;

  • вода — 400 мл;

  • сахарная пудра — 150 г;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • куркума — 1 щепотка.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Нарежьте курагу на мелкие кусочки, залейте холодной водой, добавьте щепотку куркумы и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и варите около 15 минут. После этого измельчите всё погружным блендером до однородного пюре.

Верните массу в сотейник и уваривайте на слабом огне еще примерно полчаса, пока большая часть жидкости не испарится.

Остывшее пюре соедините с лимонным соком и сахарной пудрой — у вас получится густая, сладкая и ароматная фруктовая глазурь. Наносите ее на кулич в несколько слоев, каждый раз убирая в холодильник на 5–10 минут, чтобы слои хорошо застыли. Результат — глазурь плотная, не липнет и не крошится.

Дубайская глазурь для куличей

А вот и по-настоящему необычный, трендовый вариант — дубайская глазурь. Зеленая, сияющая, с фисташками и лимонной цедрой — словно из восточного кондитерского бутика. Глазурь получается плотная, не течет и красиво застывает.

Для приготовления понадобится:

  • шпинат — 200 г;

  • очищенные фисташки — 100 г;

  • сахарная пудра — 200 г;

  • морская соль — 0,5 ч. л.;

  • лимон — 1/4 шт. (цедра и сок).

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Фисташки, морскую соль и лимонную цедру измельчите до состояния крошки, добавьте сахарную пудру и лимонный сок.

Шпинат залейте кипятком, проварите пару минут, откиньте на сито, слегка отожмите, сохранив зеленую воду. Протрите шпинат через сито или измельчите блендером в пюре. Смешайте с фисташковой массой.

Если смесь слишком густая — добавьте немного воды от шпината (1–2 ст. л.) до нужной консистенции. Глазурь должна быть густой, но при этом легко наноситься. Украсьте куличи, пока глазурь не застыла, и пусть ваш пасхальный стол станет самым стильным.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Кулич Рецепт Пасха Глазурь Инструкция Кухня Весна Еда
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Комментарии
2
Гость
5 часов
Рецепт кулича никакого отношения к Православию не имеет. Куличом может быть и черная горбушка, и изысканный торт. Кулич должен быть освящен в Храме Божьем.
Гость
5 часов
Многие годы покупаю только куличи от Атруса. Очень вкусные!
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