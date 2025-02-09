Прямая дорога к гастриту: нутрициологи назвали 7 самых вредных соков

Пока одни выжимают сок из фруктов, мы выжимаем из экспертов правду о соках Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Чтобы пополнить свой запас витаминов, мы часто интуитивно тянемся за соками. Желательно свежевыжатыми. Ведь в них, как нам кажется, содержится предостаточно полезных веществ. Но всё ли мы знаем о вреде и пользе соков? Чтобы расставить всё по полочкам, мы спросили у нутрициологов, стоит ли увлекаться соками и какие из них могут быть наиболее вредными. В результате получили рейтинг из семи напитков (от наиболее безопасного до того, на который лишний раз лучше не налегать) и важный совет — как пить соки с пользой для здоровья.

Гранатовый сок

Гранатовый сок — настоящий чемпион по содержанию антиоксидантов. Он укрепляет сосуды, улучшает кровообращение, помогает при анемии, нормализует давление и поддерживает иммунитет. Но увлекаться им не стоит: в чистом виде он может навредить желудку.

— Пить его стоит только в очень небольших количествах (50-100 мг в день) и разбавлять водой, — предупреждает нутрициолог Юлия Попова. — Этот сок повреждает эмаль зубов, поэтому лучше пить его через трубочку. Гранатовый сок может вызывать запоры, повышение давления, обострение хронических болезней ЖКТ.

Юлия Попова — семейный нутрициолог, парафармацевт.

А еще гранатовый сок снижает работу системы детокса и разжижает кровь.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Свекольный сок

Свекла богата антиоксидантами и витаминами, однако чрезмерное употребление свекольного сока может вызвать проблемы с артериальным давлением.

— Из-за высокого содержания нитратов свекольный сок может резко снижать давление, что опасно для людей с гипотонией или принимающих лекарства, снижающие давление, — предостерегает Анна Дивинская. — Кроме того, для людей с сочетающейся болезнью почек употребление свекольного сока может привести к образованию камней из-за высокого содержания в свекле щавелевой кислоты.

Анна Дивинская — нутрициолог, психолог РПП, биохимик.

Яблочный сок

Яблочный сок богат антиоксидантами и пектином, поддерживает иммунитет и мягко улучшает пищеварение. Однако очищенный от мякоти яблочный сок, особенно не из сезонных плодов, может стать вредным для здоровья. В частности из-за того, что залежавшиеся на складе яблоки заметно теряют витамины.

— Зато увеличиваются риски получить дозу вредных веществ, которые используют для обработки ради продления сроков хранения, — добавляет Юлия Попова. — В результате такой сок — просто поставка фруктозы в печень, что чревато подъемом инсулина и жировым гепатозом.

Цитрусовый сок

Соки из апельсина, грейпфрута, мандаринов — отличный источник витамина С, однако цитрусовые считаются самыми аллергенными. Вдобавок высокое содержание кислот может навредить эмали зубов и раздражать слизистую ЖКТ, так что увлекаться свежевыжатым соком из цитрусовых нежелательно.

— Первый сок, который нужно употреблять с осторожностью, — сок из грейпфрута, — говорит Анна Дивинская. — Он широко известен как полезный, содержащий большое количество витамина C, но также может взаимодействовать с медикаментами, которые вы принимаете. Флавоноиды грейпфрута блокируют ферменты печени, что может привести к токсическим уровням лекарств в крови и увеличивать побочные эффекты препаратов. И разделение приема грейпфрутового сока и лекарств не поможет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Соки из цитрусовых опасно пить натощак. Если есть изжога, боли в желудке и кишечнике, такие диагнозы, как ГЭРБ, гастрит, язвенные болезни, то апельсиновый или грейпфрутовый сок в чистом виде могут быть вредны, — добавляет Юлия Попова.

Ананасовый сок

Ананасовый сок зарекомендовал себя как отличный помощник пищеварению. Но с одной оговоркой — только в небольших количествах и после еды. Всё дело в содержащихся в нём растительных ферментах — энзимах. Если выпить много ананасового сока на пустой желудок, это может обострить проблемы с пищеварением. А если слишком увлечься таким образом жизни, можно и до язвы допиться.

— Сок ананаса является достаточно сильным аллергеном и чаще других соков вызывает аллергические реакции, такие как сыпь и зуд, — отмечает Юлия Попова. — У него высокий гликемический индекс, то есть он вызывает сильный скачок сахара в крови.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Установлено, что бромелайн, содержащийся в ананасовом соке, может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, например с антикоагулянтами (разжижающие кровь препараты), что может увеличить риск кровотечений, — подчеркивает Анна Дивинская.

Манговый сок

Манговый сок вкусный и сладкий, но высококалорийный. И практически не содержит клетчатки после отжима. Высокое содержание сахара в соке может привести к резкому выбросу инсулина и, как следствие, — к повышению аппетита и лишним кило на боках.

— Плод манго богат калием, поэтому людям, испытывающим проблемы с почками, нужно пить такой сок с осторожностью, — обращает внимание Анна Дивинская. — Избыток калия в организме усугубляет болезненное состояние, потому что почки начинают усиленно выводить его из крови.

Также нежелательно часто пить манговый сок пациентам с панкреатитом, потому что на поджелудочную железу ложится излишняя работа по утилизации сахаров. Еще манговый сок не сочетается с алкоголем. Он затрудняет выведение этилового спирта из организма.

Виноградный сок

Виноградный сок содержит антиоксиданты, укрепляет сосуды, поддерживает работу сердца и дарит бодрость. Но практически все его преимущества перечеркивает сладость. Поэтому специалисты не советуют чересчур им увлекаться. Высокий гликемический индекс и обилие сахаров могут негативно сказаться на обмене веществ.

— Кроме того, он может провоцировать спазмы кишечника и повышенное газообразование, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, — разъясняет Анна Дивинская. — Виноградный сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с антикоагулянтами, поэтому важно проконсультироваться с врачом перед включением сока в свой рацион, если у вас есть хронические заболевания.

Как пить соки с пользой для здоровья

Что же делать, если хочется витаминов и вы большой любитель фрешей? Специалисты дают несложные рекомендации. Во-первых, старайтесь готовить фруктовые и овощные соки самостоятельно.

— Ведь в аппаратах при магазинах и ТЦ сложно быть уверенным в качественной обработке фруктов перед приготовлением сока, — предупреждает Юлия Попова. — И есть большой риск вместе с витаминами получить вирусный гепатит А, дизентерию или паразитоз. Впрочем, это относится и к другим сокам, продающимся в непроверенных местах.

Нутрициологи советуют выжимать сок вместе с мякотью, которая содержит клетчатку. Она помогает качественной работе кишечника и выводит излишки токсинов и сахаров. Поэтому смузи более полезны, чем соки.

Делайте основу сока из овощей с небольшой добавкой из любимых фруктов. Для зеленых соков подойдут сельдерей, огурец, листовые овощи, капуста, морковь, томат, сладкий перец. В них витаминов и минералов не меньше, чем во фруктах. И к этой базе можно добавить яблоко, апельсин, ананас или гранат.

Также специалисты настаивают на том, что не стоит увлекаться сладкими и кислыми соками, особенно на голодный желудок.