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Еда «Суперисточник белка и жиров»: диетолог составила список полезных зимних лакомств

«Суперисточник белка и жиров»: диетолог составила список полезных зимних лакомств

А вы знали о свойствах квашеной капусты или моченой брусники?

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2 комментария

Диетолог Татьяна Селезнева рассказала, чем полезен холодец

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Согласитесь, зимой порой хочется поесть чего-то жирного, соленого или кислого. Погода располагает к частым перекусам. Да и череда январских праздников настраивает на дегустацию всякого и разного. Не все традиционные зимние блюда несут вред для фигуры. Более того, многие из них даже, наоборот, полезны для организма.

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева рассказала о необычных свойствах привычных блюд. А вы любите эти деликатесы?

В чем польза холодца и квашеной капусты

В список полезных зимних блюд, по версии диетолога, попали холодец, наваристый куриный или говяжий бульон, а еще несладкие каши.

— Холодец — да, не удивляйтесь! Натуральный коллаген актуален и для взрослых, и для детей, и особенно для пожилых. Конечно, только домашний, без лишнего жира. Попробуйте приготовить холодец из шеи индейки. Ешьте 100–150 граммов холодца в день со свежими овощами для лучшего усвоения белка, — рассказала Татьяна Селезнева.

Бульоны помогут зимой в период выздоровления, а квашеная капуста усилит иммунитет.

— Квашеная капуста — натуральный ферментированный продукт, хороший источник витамина С. Порция 100–150 граммов как добавка к гарниру на обед — самое то! — добавила диетолог.

Еще один вариант получения витамина С — моченая брусника, которая также является природным антибиотиком, ее можно добавлять и к десертам, и к мясу.

Простые и полезные завтраки

На завтраки зимой эксперт советует готовить кашу с грибами, омлет с брокколи или творожную запеканку. В качестве перекусов подойдут сушеные яблоки, а на десерт — яблоки печеные.

— Творожная запеканка, творог в теплом виде в сочетании с яйцами — суперисточник белка и полезных жиров. Ешьте запеканку не с вареньем, а с протертыми и замороженными на зиму ягодами, — советует Татьяна Селезнева.

В качестве добавки к еде стоит присмотреться к сливочному маслу, в том числе топленому. Это источник жирорастворимых витаминов.

Из питья диетолог советует обратить внимание на отвар шиповника и чаи с добавками.

— Отвар шиповника — поддержка иммунитета и работы печени, желчного пузыря, — пояснила она.

Что есть зимой

  • Холодец;

  • квашеная капуста;

  • бульон (куриный или из мяса индейки, говяжий или шурпа);

  • перловая каша, гречка или булгур с грибами;

  • творожная запеканка с протертыми и замороженными на зиму ягодами;

  • омлет с брокколи и цветной капустой;

  • сливочное масло, в том числе топленое;

  • отвар шиповника;

  • сушеные яблоки;

  • печеное яблоко;

  • моченая брусника.

Ранее мы публиковали список продуктов, которые помогут предотвратить до 80% инфарктов миокарда, инсультов, диабета 2-го типа.

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Диетолог Еда Холодец Квашеная капуста Брусника
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Комментарии
2
Гость
21 час
талоны на продукты у нас тоже были
Гость
22 декабря, 08:42
"В Госдуме предложили вернуть талоны на еду. С таким заявлением выступил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "
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