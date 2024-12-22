«Суперисточник белка и жиров»: диетолог составила список полезных зимних лакомств

Диетолог Татьяна Селезнева рассказала, чем полезен холодец Источник: Татьяна Селезнева, Ирина Шарова / 72.RU











Согласитесь, зимой порой хочется поесть чего-то жирного, соленого или кислого. Погода располагает к частым перекусам. Да и череда январских праздников настраивает на дегустацию всякого и разного. Не все традиционные зимние блюда несут вред для фигуры. Более того, многие из них даже, наоборот, полезны для организма.

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева рассказала о необычных свойствах привычных блюд. А вы любите эти деликатесы?

В чем польза холодца и квашеной капусты

В список полезных зимних блюд, по версии диетолога, попали холодец, наваристый куриный или говяжий бульон, а еще несладкие каши.

— Холодец — да, не удивляйтесь! Натуральный коллаген актуален и для взрослых, и для детей, и особенно для пожилых. Конечно, только домашний, без лишнего жира. Попробуйте приготовить холодец из шеи индейки. Ешьте 100–150 граммов холодца в день со свежими овощами для лучшего усвоения белка, — рассказала Татьяна Селезнева.

Бульоны помогут зимой в период выздоровления, а квашеная капуста усилит иммунитет.

— Квашеная капуста — натуральный ферментированный продукт, хороший источник витамина С. Порция 100–150 граммов как добавка к гарниру на обед — самое то! — добавила диетолог.

Еще один вариант получения витамина С — моченая брусника, которая также является природным антибиотиком, ее можно добавлять и к десертам, и к мясу.

Простые и полезные завтраки

На завтраки зимой эксперт советует готовить кашу с грибами, омлет с брокколи или творожную запеканку. В качестве перекусов подойдут сушеные яблоки, а на десерт — яблоки печеные.

— Творожная запеканка, творог в теплом виде в сочетании с яйцами — суперисточник белка и полезных жиров. Ешьте запеканку не с вареньем, а с протертыми и замороженными на зиму ягодами, — советует Татьяна Селезнева.

В качестве добавки к еде стоит присмотреться к сливочному маслу, в том числе топленому. Это источник жирорастворимых витаминов.

Из питья диетолог советует обратить внимание на отвар шиповника и чаи с добавками.

— Отвар шиповника — поддержка иммунитета и работы печени, желчного пузыря, — пояснила она.

Что есть зимой

Холодец;

квашеная капуста;

бульон (куриный или из мяса индейки, говяжий или шурпа);

перловая каша, гречка или булгур с грибами;

творожная запеканка с протертыми и замороженными на зиму ягодами;

омлет с брокколи и цветной капустой;

сливочное масло, в том числе топленое;

отвар шиповника;

сушеные яблоки;

печеное яблоко;

моченая брусника.