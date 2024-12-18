НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

5 м/c,

с-з.

 737мм 78%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Переименуют Ростов
Закрыли кафе «Дом актера»
Новый тренер «Шинника»
Как ярославцы зажигали с Шаманом
Строительство IT-парка
Что известно о гибели мужа Седоковой
Продажа дома купца
Когда каникулы
Интервью со 115-летней
Что дарить на Новый год
Еда «Уже сыты — оставляйте»: диетолог объяснила, как с помощью еды снизить риск инфарктов и инсультов

«Уже сыты — оставляйте»: диетолог объяснила, как с помощью еды снизить риск инфарктов и инсультов

Публикуем 12 простых советов

395
1 комментарий

Диетолог рассказала, как питание влияет на здоровье

Источник:

Главный диетолог Ярославской области Елена Гульнева рассказала, как скорректировать питание, чтобы улучшить здоровье и самочувствие. По словам эксперта, здоровый рацион может предотвратить до 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета 2-го типа.

Советы и разъяснения диетолога опубликовали в Министерстве здравоохранения Ярославской области на неделе популяризации здорового питания.

«Уже сыты — оставляйте!»

По словам диетолога, продукты с высокой промышленной обработкой, а именно — рафинированные, модифицированные, с красителями и консервантами, относятся к перечню вредных воздействий, влияющих на продолжительность и качество жизни. Еда влияет на состояние здоровья также как инфекции, загрязнения воздуха и воды.

— 30-50% причин формирования заболеваний — в нарушении питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов, диабета 2-го типа. Последствия нарушений питания в дошкольном и школьном возрасте — это снижение ожидаемой продолжительности жизни на 7 лет, — считает врач.

Пагубно на организме может сказаться недостаточное употребление овощей и фруктов, молока и мяса, избыточное употребление животных жиров, соли, конфет и булочек. Такое «меню» может стать причиной возникновения неинфекционных заболеваний.

Елена Гульнева также дала советы, как в условиях стресса и быстрых перекусов наладить свое питание. Для этого она выделила несколько шагов.

— Когда вы становитесь сыты, тогда можно прекратить прием пищи и не заботиться о чистоте тарелки. Не доели и уже сыты — оставляйте! В следующий раз положите себе чуть меньше, — считает эксперт.

Как правильно питаться?

  1. Сделайте прием пищи эксклюзивным событием. Наслаждайтесь блюдом без отвлекающих факторов — отставьте в сторону телефон и выключите телевизор.

  2. Проверьте свой уровень стресса. Как объясняет врач-диетолог, многие заедают стресс. Отвлекаться от тревожных мыслей лучше другими способами. Например, несколькими выдохами или короткой прогулкой.

  3. Съешьте один кусочек. Если вы придерживаетесь правильного питания, но боитесь пропускать любимое блюдо во время праздников — придерживайтесь правила «на один укус». По словам Елены Гульневой, удовольствие от еды приходит с первой пробы и этого вполне достаточно для наслаждения.

  4. Ешьте медленно. Пережевывайте пищу и растягивайте свой обед. Такой подход поможет лучше распознать сигналы голода и насыщения.

  5. Обратите внимание на вкус, форму и текстуру каждого кусочка.

  6. Следите за размерами тарелки и порциями, откажитесь от добавки.

  7. Помните о том, насколько вы голодны. Здесь врач поясняет, что перед перекусом стоит задаться вопросом — а действительно ли вы голодны — или с помощью еды хотите развлечься, переключиться?

  8. Ешьте, пока не проголодались слишком сильно.

  9. Следите за потреблением белка.

  10. Отслеживайте и фиксируйте, что вы едите и пьете. Это поможет следить за количеством потребляемых калорий и проанализировать питание.

  11. Научитесь определять, является ли пища калорийной. Врач обращает внимание, если вы собираетесь съесть высококалорийную пищу, убедитесь, что это то, что вам действительно нравится.

  12. В первую очередь слушайте себя.

В министерстве здравоохранения также опубликовали перечень, из чего должна состоять тарелка здорового питания.

Как должна выглядеть тарелка здорового питания

Источник:

Каждому необходимо добавлять в рацион не менее 600 грамм разнообразных овощей в день. Ярославцам рекомендуют ограничить потребление белого хлеба, выпечки и обработанных зерновых.

В региональном министерстве здравоохранения призывают отказаться от колбас, а также ограничить потребление красного мяса.

— Любые фрукты и ягоды полезны, но не увлекайтесь бананами и виноградом, — указывается в министерстве.

Ранее мы публиковали рейтинг самых опасных супов по версии врачей.

ПО ТЕМЕ
Диетолог Здоровое питание Правильное питание Еда Советы диетолога
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
Пальмовая молочка и макарошки из фуражного (для скота) зерна очень полезны для оптимизации
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление