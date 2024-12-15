К Новому году станут дороже? Сколько стоят мандарины на прилавках в Ярославле

Изучаем цены на мандарины в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Декабрь — сезон мандаринов, самого ароматного символа Нового года. Уже с конца ноября цитрусы появляются на прилавках ярославских магазинов и рынков. Средняя цена за килограмм — 250 рублей. Но стоимость еще может вырасти. В беседе с Городскими порталами финансовый аналитик и основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков предупредил о повышении цен.

— Продуктовый дефицит сегодня не так страшен, но инфляция к концу года может достичь 8–9%. Это значит, что за привычные продукты заплатить на 20% больше, — сказал Евгений Ходченков. — С мандаринами вообще беда — засуха в Марокко и логистические проблемы в Турции подтолкнут цены на цитрусовые вверх на 30–40%

Мы изучили места в Ярославле, где найти фрукты по выгодной цене. Публикуем большой обзор.

Центральный рынок

Первое место, куда можно пойти купить мандарины, — рынок в центре города.

Сколько стоят фрукты на рынке:

абхазские мандарины — 250 рублей за килограмм;

турецкие — 350 рублей за килограмм;

мандарин «беби» — 500 рублей за килограмм.

Сетевые магазины

В продуктовых магазинах цены на лакомство ниже, чем на рынке. Правда, попадаются битые плоды. Отметим, что не на всех ценниках торговые площадки указывают географическое происхождение плодов.

Стоимость в «Пятерочке»:

мандарины из Марокко — 199 рублей за килограмм;

мандарины фасованные — 189 рублей за килограмм.

Цены в «Магните»:

мандарины — 159 рублей за килограмм;

мандарины мини — 259 рублей за килограмм.

Сколько стоят фрукты в «Перекрестке»:

абхазские — 219 рублей за килограмм (289 рублей без скидки);

«мини» — 199 рублей за килограмм (299 рублей без скидки);

обычные крупные — 209 рублей за килограмм.

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Ларек на Толбухина

Альтернатива сетевым и рынкам — овощные и фруктовые ларьки, которые стоят на крупных проспектах или оживленных перекрестках. Выбор здесь больше, чем в других местах.

Цены на мандарины в Ярославле:

мандарин «сацума» — 195 рублей за килограмм;

грузинские — 158 рублей за килограмм;

крупные — 245 рублей за килограмм;

беби-версия — 235 рублей за килограмм;

дубеш (гибрид обычного мандарина и апельсина) — 235 рублей за килограмм;

гибридный сорт «свит» — 325 рублей за килограмм.

Доставка

Мы также решили изучить цены на мандарины в популярных приложениях доставки. Продукты на дом привозят из любого магазина, даже удаленного от центра гипермаркета «Глобус». В нем представлены шесть вариантов.

Цены на мандарины в «Глобусе»:

стандартный вариант — 249 рублей за килограмм;

абхазские — 349 рублей за килограмм;

ЮАР — 249 рублей за килограмм;

отборные — 349 рублей за килограмм;

турецкие в сетке — 249 рублей за килограмм;

марокканские — 279 рублей за килограмм.

Еще один вариант доставки — сервис «Самокат». Здесь выбор меньше, не у всех фруктов указана страна-поставщик.

Мандарины — 149 рублей за 500 граммов;

марокканские — 169 рублей за 500 граммов;

«беби» — 159 рублей за 400 граммов (199 рублей без скидки).

В этом материале ищите инструкцию, как выбрать спелые мандарины.