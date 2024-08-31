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Еда инструкция Рецепты от бабушки: 3 самые вкусные кавказские заготовки на зиму

Рецепты от бабушки: 3 самые вкусные кавказские заготовки на зиму

Эти знания передаются из поколения в поколение

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В этом материале делимся тремя самыми вкусными кавказскими заготовками

Не секрет, что кавказские хозяйки славятся своим умением готовить вкуснейшие заготовки на зиму. Их рецепты передаются из поколения в поколение и хранят в себе секреты неповторимого вкуса. В этой статье вы найдете проверенные рецепты, которые помогут вам сохранить аромат лета и наслаждаться закусками в холодные месяцы.

Рецепт аджики

Ингредиенты:

  • 5 кг красного болгарского перца;

  • 300 г чеснока;

  • 500 мл томатной пасты;

  • 300 мл растительного масла;

  • большой пучок петрушки;

  • 1 столовая ложка соли;

  • также можно добавить острый перец.

  1. Подготовить продукты: помыть болгарский перец, очистить его от внутренностей, также очистить и промолоть чеснок.

  2. Болгарский перец измельчить в мясорубке. Получившуюся массу поместить в большую кастрюлю, поставить на медленный огонь и довести до кипения.

  3. После добавляем томатную пасту, чеснок, растительное масло и соль. И варим еще 15 минут.

  4. В это время мелко нарезаем петрушку. Когда масса в кастрюле начнет густеть, добавляем петрушку, перемешиваем, и аджика готова для закрутки.

  5. В горячем состоянии разливаем по банкам, закрываем их герметичной крышкой и укрываем их пледом. После полного остывания закрутки можно убрать в прохладное место.

Рецепт лечо

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров;

  • 3 кг красного сладкого перца;

  • 3 головки чеснока;

  • 1 столовая ложка соли;

  • 2 столовые ложки сахара;

  • 100 г растительного масла.

  1. Подготовить продукты по списку. Лучше работать в перчатках. Чеснок очистить. Овощи вымыть и обсушить.

  2. Помидоры измельчить через мясорубку (можно и в блендере).

  3. Получившуюся массу отправляем на огонь, предварительно добавив туда масло, соль и сахар. Доводим до кипения.

  4. В это время разрезаем болгарский перец и добавляем в кастрюлю к помидорам.

  5. После того как масса с помидорами вскипает, добавляем туда обжаренные болгарские перцы и измельченный чеснок. Варим еще 2–3 минуты, и можно закручивать.

  6. В горячем состоянии разливаем по банкам, закрываем их герметичной крышкой и укрываем их пледом. После полного остывания закрутки можно убрать в прохладное место.

Бари ахоржак

Ингредиенты:

  • 5 кг помидоров;

  • 3 кг перца (сладкий или острый — можно выбрать по вкусу);

  • 200-250 г петрушки;

  • 1–2 головки чеснока;

  • 9%-й уксус;

  • 100–200 мл растительного масла;

  • 80 г соли.

  1. Подготовить продукты по списку: чеснок очистить, овощи помыть и обсушить.

  2. Помидоры нарезаем на порционные куски и пропускам через мясорубку.

  3. Выливаем помидоры в 10–15-литроую кастрюлю, добавляем туда сахар, соль, уксус и варим от 30 до 45 минут загустения. Важно, что время от времени надо перемешивать, чтобы масса не прилипала ко дну кастрюли.

  4. В это время отдельно обжариваем красные перцы, предварительно разрезав их вдоль на четыре части.

  5. После того как масса с помидорами загустеет, добавляем туда обжаренные перцы, чеснок, петрушку и варим еще 6–8 минут.

  6. В горячем состоянии разливаем по банкам, закрываем их герметичной крышкой и укрываем их пледом. После полного остывания закрутки можно убрать в прохладное место.

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