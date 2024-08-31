Рецепты от бабушки: 3 самые вкусные кавказские заготовки на зиму

Не секрет, что кавказские хозяйки славятся своим умением готовить вкуснейшие заготовки на зиму. Их рецепты передаются из поколения в поколение и хранят в себе секреты неповторимого вкуса. В этой статье вы найдете проверенные рецепты, которые помогут вам сохранить аромат лета и наслаждаться закусками в холодные месяцы.
Рецепт аджики
Ингредиенты:
5 кг красного болгарского перца;
300 г чеснока;
500 мл томатной пасты;
300 мл растительного масла;
большой пучок петрушки;
1 столовая ложка соли;
также можно добавить острый перец.
Подготовить продукты: помыть болгарский перец, очистить его от внутренностей, также очистить и промолоть чеснок.
Болгарский перец измельчить в мясорубке. Получившуюся массу поместить в большую кастрюлю, поставить на медленный огонь и довести до кипения.
После добавляем томатную пасту, чеснок, растительное масло и соль. И варим еще 15 минут.
В это время мелко нарезаем петрушку. Когда масса в кастрюле начнет густеть, добавляем петрушку, перемешиваем, и аджика готова для закрутки.
В горячем состоянии разливаем по банкам, закрываем их герметичной крышкой и укрываем их пледом. После полного остывания закрутки можно убрать в прохладное место.
Рецепт лечо
Ингредиенты:
3 кг помидоров;
3 кг красного сладкого перца;
3 головки чеснока;
1 столовая ложка соли;
2 столовые ложки сахара;
100 г растительного масла.
Подготовить продукты по списку. Лучше работать в перчатках. Чеснок очистить. Овощи вымыть и обсушить.
Помидоры измельчить через мясорубку (можно и в блендере).
Получившуюся массу отправляем на огонь, предварительно добавив туда масло, соль и сахар. Доводим до кипения.
В это время разрезаем болгарский перец и добавляем в кастрюлю к помидорам.
После того как масса с помидорами вскипает, добавляем туда обжаренные болгарские перцы и измельченный чеснок. Варим еще 2–3 минуты, и можно закручивать.
В горячем состоянии разливаем по банкам, закрываем их герметичной крышкой и укрываем их пледом. После полного остывания закрутки можно убрать в прохладное место.
Бари ахоржак
Ингредиенты:
5 кг помидоров;
3 кг перца (сладкий или острый — можно выбрать по вкусу);
200-250 г петрушки;
1–2 головки чеснока;
9%-й уксус;
100–200 мл растительного масла;
80 г соли.
Подготовить продукты по списку: чеснок очистить, овощи помыть и обсушить.
Помидоры нарезаем на порционные куски и пропускам через мясорубку.
Выливаем помидоры в 10–15-литроую кастрюлю, добавляем туда сахар, соль, уксус и варим от 30 до 45 минут загустения. Важно, что время от времени надо перемешивать, чтобы масса не прилипала ко дну кастрюли.
В это время отдельно обжариваем красные перцы, предварительно разрезав их вдоль на четыре части.
После того как масса с помидорами загустеет, добавляем туда обжаренные перцы, чеснок, петрушку и варим еще 6–8 минут.
В горячем состоянии разливаем по банкам, закрываем их герметичной крышкой и укрываем их пледом. После полного остывания закрутки можно убрать в прохладное место.