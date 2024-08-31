Рецепты от бабушки: 3 самые вкусные кавказские заготовки на зиму

Подготовить продукты по списку: чеснок очистить, овощи помыть и обсушить.

Помидоры нарезаем на порционные куски и пропускам через мясорубку.

Выливаем помидоры в 10–15-литроую кастрюлю, добавляем туда сахар, соль, уксус и варим от 30 до 45 минут загустения. Важно, что время от времени надо перемешивать, чтобы масса не прилипала ко дну кастрюли.

В это время отдельно обжариваем красные перцы, предварительно разрезав их вдоль на четыре части.

После того как масса с помидорами загустеет, добавляем туда обжаренные перцы, чеснок, петрушку и варим еще 6–8 минут.