Мама Бузовой разрыдалась, когда узнала, что станет бабушкой, — очень трогательное видео

В семье Ольги Бузовой грядет долгожданное пополнение — сестра артистки Анна ждет ребенка. Узнав о своем положении, она стала готовить сюрпризы для близких. Каждому женщина подготовила особенный подарок, чтобы сообщить радостную новость, и снимала, как они воспримут такое известие. Самой трогательной была реакция мамы — Ирины Бузовой. Видео получилось настолько пронзительным, что мы не можем держать это в себе — вы тоже должны это увидеть.
Близкие узнали о беременности Анны еще перед Новым годом — когда она была на раннем сроке. Но только сейчас Бузова решила поделиться эмоциями со своими подписчиками и публикует у себя в соцсетях трогательные видео.
На одном из них Анна пришла в больницу, где работает ее мама, с букетом, в котором были два топпера (декоративные таблички на длинных шпажках). На одном из них было написано «Любимой мамочке», на другом — «Любимой бабушке». Ирина Александровна не сразу поняла, что всё это означает.
— Это как? Это точно мне? — начала она задавать вопросы дочери.
В ответ на это Анна попросила ее прочесть открытку в букете.
— «Ты скоро станешь бабушкой», — прочитала вслух Ирина Александровна и, осознав, что всё-таки случилось, разрыдалась от счастья.
— Мамулик, я тебя очень сильно люблю. Ты станешь самой лучшей бабушкой, — подписала Анна под видео. — Плачу каждый раз, когда пересматриваю.
— До слёз. Какое счастье, — прокомментировала пост Ольга Бузова.
Кстати, сама артистка тоже не смогла сдержать слез, когда узнала, что ее сестра ждет ребенка.
А вот реакция жениха Анны, бизнесмена Константина Штрыкина, была самой невозмутимой. Сперва, когда его избранница намекала, что это самый ценный подарок, который она ему когда-либо дарила, он сделал вывод, что там трусы, а узнав о скором прибавлении, спрятал эмоции и несколько раз спросил: «Как так получилось?»
— При этом словарный запас сократился до 10 слов, и 5 из них — мат, — рассказала Анна. — Зато, блин, это так по-настоящему. Хоть Костя и отрицает (ибо он сильный мужчина и «не имеет права на страхи» — в его глубинном представлении), он испытал такой же спектр чувств, как и я! Там безусловно есть счастье! Но и вместе с ним страх, тревога и миллион переживаний.
Впрочем, сама Анна тоже отреагировала на результаты теста на беременность совсем не так, как она себе представляла. Женщина полагала, что не будет испытывать ничего, кроме тотального счастья, но когда это случилось, она «словно окаменела телом», а внутри был «ураган чувств».
— Причем чувства были далеки от безусловной радости: там были вперемешку шок, страх, тревога, счастье, смятение, паника… и всё это сразу в какой-то пиковой степени, — призналась Анна. — Ну а спустя многочисленные проверки теста и чуть ли не под лупой хорошо рассмотренной второй полоски я села на диван и начала рыдать. Было ощущение, что все невыплаканные слезы, которые скопились за всю жизнь, вышли из меня.