День матери в 2025 году: какого числа и как его отмечать

В России День матери закрепился не сразу, но его быстро полюбили в семьях

Во многих странах День матери отмечают уже давно, но в России этот праздник появился относительно недавно. Впервые его отметили в 1993 году в Якутии, и постепенно он распространился по всей стране. Давайте разберемся, что это за праздник такой и когда День матери в 2025 году.

История Дня матери

История Дня матери уходит своими корнями в глубь веков. Во многих культурах давным-давно существовали праздники, посвященные женщинам и деторождению, а в пантеонах богов были те, которые как раз являлись покровителями матерей. Например, в древней Греции это были Кибела и Рея, а на Руси в дохристианские времена чествовали богиню Ладу.

Современный праздник матерей происходит из США — американская писательница и суфражистка Джулия Уорд Хоу в сентябре 1870 года написала антивоенный призыв к женщинам всего мира. В тексте содержалось предложение отмечать праздник в честь матерей, чьи сыновья пострадали от войны. Позднее эту статью назвали «Прокламацией ко Дню матери».

Пацифистка Энн Джарвис поддержала такую инициативу и добивалась создания праздника с конца XIX века — организовывала вечеринки в честь материнства в рабочих клубах. Впервые День матери отметили в 1907 году, а общенациональным его сделали в 1914 году. Решение принял президент США Вудро Вильсон.

Следуя американскому примеру, такой же праздник ввели в Австралии, Мексике, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и других государствах. В этих странах День матери всегда приходится на второе воскресенье мая.

В католических странах праздник восходит к культу Девы Марии как матери Христа. Но далеко не везде — в Боливии, например, День матери неразрывно связан с событиями 1812 года, когда женщины, защищавшие своих детей, приняли участие в битве при Ла-Корунье 27 мая. А в Таиланде праздник приурочен ко дню рождения королевы-матери Сирикит, и его отмечают 12 августа.

Когда День матери в 2025 году в России

В России праздник, посвященный матерям, впервые отметили в декабре 1915 года. Но тогда эта идея не снискала популярности, и национальным День матери не стал. Попытки ввести такую традицию предпринимали и во времена СССР. Также в 1944 году в Союзе утвердили специальную награду для матерей.

Первая попытка организовать День матери в России была в октябре 1988 года. Тогда учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова провела школьный концерт, посвященный матерям. Многие считают, что для России это и стало прообразом современного праздника.

Первым для современной России День матери ввел глава Республики Саха (Якутия). Следом к традиции присоединились Башкортостан и Челябинская область. Однако это всё еще был не общероссийский уровень.

Лишь в 1997 году Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи предложил ввести праздник для матерей на общероссийском уровне. Но тогда эту идею отклонил Борис Ельцин. Он же отдельным указом ввел День матери на год позже — в 1998-м — с формулировкой: «для повышения социальной значимости материнства».

Дата Дня матери в России плавающая. Праздник отмечают в последнее воскресенье ноября — в 2025 году оно выпадает на 30-е число.

Традиции Дня матери

Сегодня День матери в России — общенациональный праздник, который традиционно отмечают на уровне семьи. Главное внимание приковано к женщинам — в первую очередь к мамам, бабушкам и тем, кто только готовится стать мамой.

На День матери принято дарить небольшие, но приятные подарки. Словами выражают любовь и признательность, уделяют особое внимание. Нередко в семейном кругу устраивают праздничные ужины или обеды, куда зовут самых близких людей. На уровне страны в честь матерей проводят концерты, акции и другие мероприятия.

Во всём мире традиционно ко Дню матери дарят гвоздики. Но для России символом матерей стала незабудка. Цветок выбран неспроста — согласно народному поверью, он способен вернуть память тем, кто позабыл своих родных и близких.

Практически в каждой культуре почитание матерей — это традиция. Таким образом, День матери — лишь отражение того, что и так всегда было. Однако этот праздник всё же имеет особый смысл. По сути это повод порадовать тех, кто дарит нам жизнь, — женщин, которые отдали частичку сердца, души и здоровья детям. И хотя есть 8 Марта, не стоит упускать еще одну возможность порадовать своих самых близких женщин и показать им свою любовь.