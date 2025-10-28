«Бил посуду об нас»: падчерица Михаила Казакова — Полежайкина из «Папиных дочек» — рассказала о семейном аде

От добряка Полежайкина до громких обвинений в насилии — поворот, который явно не ждали поклонники актера Источник: кадр из телесериала «Папины дочки. Новые» (12+), телеканал СТС

Михаила Казакова зрители помнят по роли добряка Полежайкина из сериала «Папины дочки» (12+). В жизни же, как утверждает дочь его бывшей жены Виктория, актер был далек от своего экранного образа.

Два года назад Казаков развелся с женой Еленой, с которой воспитывал двоих детей — Викторию и общего сына Мирослава. Брак казался крепким, но вскоре после расставания Виктория рассказала, что за фасадом идеальной семьи скрывались жестокие сцены.

«Все развивалось постепенно. Началось с психологического насилия. Всегда находился повод, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. Это было не только по отношению ко мне, а в первую очередь к маме. Мы с братом стали замечать, что Михаил с ней очень жесток», — поделилась девушка в эфире программы «Пусть говорят» (16+) Первого канала.

По ее словам, домой не раз вызывали полицию, но актер каждый раз выходил сухим из воды. Девушка утверждает, что актер мог разнести дом в щепки.

«Он переворачивал мебель в доме, бил посуду об нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник. Абсолютно был неадекватен. Была ситуация: мы с братом делали бумажные самолетики. Мирослав тогда совсем маленьким был, у него что-то не получилось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже».

Елена Казакова также подтвердила, что в их доме происходили жуткие сцены. Однако, по ее словам, даже после несчастного случая, когда Михаил упал с пятого этажа и сломал обе ноги, она не бросила мужа.

Жена не решилась бросить актера, когда он восстанавливался после падения с пятого этажа Источник: kazakovfly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы развелись в марте 2022-го. Те трудные два года я была рядом, — рассказала Елена. — Ситуация, в которую он попал, кошмарная. У меня был выбор — уйти или остаться. Но я приняла решение остаться. Мы с ним прошли путь с момента, когда он был полностью лежачий, до его первых шагов на костылях. Вместе ездили на реабилитацию».

По словам женщины, она надеялась, что травма станет для мужа сигналом к переменам.

«Когда Михаил сломал ноги, у нас с ним был серьезный разговор. Я ему дала понять, что это знак, надо в жизни что-то менять. Говорят, если человек сломал ноги, значит, идет не той дорогой. Было принято решение исправляться. Он сказал: „Все, больше такого не будет“. Однако, когда он встал на костыли, все не то чтобы продолжилось, а покатилось в ад».

После развода сын Мирослав остался с отцом. По мнению Виктории, это защитная реакция: мальчик не осознает происходящее. Сам Казаков, впрочем, ранее говорил, что виновата бывшая супруга.

«Елена стала социально аморальной. За последнее время с ней перестали общаться все. Она четыре года выносит мозг всем! Чего она хочет, никто не понимает», — возмущался актер.

В разговоре с порталом Super артист заявил, что воспринял поход бывшей падчерицы на шоу с юмором.

«Мы долго с Миром [сыном] сегодня смеялись над этим моментом. Лучше у нее [Виктории] спросить [для чего она все рассказала на шоу], но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся все же туманны, как и цели, преследуемые ее мамой», — рассказал актер.

Ранее Михаил Казаков подал иск к бывшей супруге Елене Казаковой, требуя алименты на их общего сына. 9 сентября суд вынес приказ о взыскании ежемесячных выплат в пользу актера, однако позже решение было отменено.