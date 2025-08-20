Кто дольше вместе, тем и больше денег: в Госдуме намерены ввести новую выплату

Выплаты планируют сделать федеральными Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Госдуме предложили поддерживать деньгами супружеские пары, которые прожили в браке не меньше 30 лет. Выплаты хотят закрепить на федеральном уровне. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — рассказал Нилов.

Согласно законопроекту, который внесли в Госдуму еще в феврале, предлагается закрепить следующие суммы выплат:

30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет;

40 тысяч — к 40-летию брака;

50 тысяч — к 50-летнему юбилею;

60 тысяч — к 60-летию;

70 тысяч — к 70-летию.

По словам Нилова, законопроект отклонили, но он планирует продолжить работу над ним.

«Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу», — сказал парламентарий.

