НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

ю-з.

 744мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Гид по ярким событиям в Москве
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт за 65 млн
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Семья Кто дольше вместе, тем и больше денег: в Госдуме намерены ввести новую выплату

Кто дольше вместе, тем и больше денег: в Госдуме намерены ввести новую выплату

Она должна поддержать семьи

414
Написать комментарий
Выплаты планируют сделать федеральными | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUВыплаты планируют сделать федеральными | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Выплаты планируют сделать федеральными

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Госдуме предложили поддерживать деньгами супружеские пары, которые прожили в браке не меньше 30 лет. Выплаты хотят закрепить на федеральном уровне. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — рассказал Нилов.

Согласно законопроекту, который внесли в Госдуму еще в феврале, предлагается закрепить следующие суммы выплат:

  • 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет;

  • 40 тысяч — к 40-летию брака;

  • 50 тысяч — к 50-летнему юбилею;

  • 60 тысяч — к 60-летию;

  • 70 тысяч — к 70-летию.

По словам Нилова, законопроект отклонили, но он планирует продолжить работу над ним.

«Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу», — сказал парламентарий.

Как вам предложение?

Отличный способ поддержать семьи
Это никак не повлияет на количество разводов

Ранее мы рассказывали, что семьи с детьми получат право на ежегодную компенсационную выплату. Подробнее об этом читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Свадьба Пара Семья Выплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление