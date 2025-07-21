«Кровь кипела»: россиянка съездила на шоу к Малахову и в 62 года нашла мужа из Израиля

Героиня в ее годы уже и не мечтала найти вторую половинку Источник: Татьяна Байтман

Жительница алтайского села Харлово Татьяна Репина два года назад выступила на шоу Андрея Малахова с песней «Ищу мужа» и действительно его нашла. Харизматичную селянку заметил по телевизору Игорь Байтман из Израиля, связался с ней, а вскоре пара поженилась. В интервью NGS22.RU Татьяна рассказала, как попала в программу «Привет, Андрей!», чем ее покорил Игорь и каково это — встретить любовь в 62 года.

Судьбоносное шоу

До встречи с Игорем Татьяна — уроженка села Харлово — дважды была замужем, однако к 60 годам осталась одна. Первый брак, в котором она родила троих детей, оказался неудачным: супруг предпочел ей молодую женщину. Со вторым мужем также разошлась.

После этого найти свою половинку героиня уже и не рассчитывала, однако жизнь распорядилась иначе. В 2023 году Татьяне предложили поучаствовать в шоу «Привет, Андрей!».

— Мне на 60 лет дочь подарила мобильный. Сказала: «Мама, ты можешь ролики снимать, как ты поешь, играешь на баяне, и деньги зарабатывать. Я подумала, ну хорошо, может, с кем-то познакомлюсь через YouTube, но не думала, что меня Малахов зацепит. Мне говорили, что я стремилась на сцену. Но нет, я и дома-то выступать боюсь, — вспоминает она.

При этом, когда на нее вышли сотрудники программы, Татьяна подумала, что это мошенники, не поверила им. До этого пенсионерка уже сталкивалась с аферистами.

— Я дальше Барнаула нигде не была и на самолете ни разу не летала, а тут такое предложение. Но, когда согласилась, сразу потеряла сон, трясло от того, что придется выступать на всю страну. Говорю им: «Можно я хоть порепетирую?» А мне говорят, что у них график, всё расписано, другого шанса может и не быть, поэтому надо лететь, — отмечает пенсионерка.

В Москву Татьяна полетела с дочерью. Героиня так сильно волновалась, что перед поездкой у нее ненадолго пропал голос. Однако съемки произвели на Татьяну неизгладимое впечатление.

— Там вообще так классно. Я рада, что смогла побывать в этой атмосфере. Сначала, конечно, переживала сильно. Еще у себя в селе говорила редактору, что без стопки боюсь на сцену выходить, руки-ноги трясутся, а меня заверили, что там по 50 грамм коньяку наливают. И правда налили, — откровенничает Татьяна.

Между героями быстро вспыхнула искра и возникла связь Источник: Татьяна Байтман

Однако, несмотря на сильный стресс, героиня вышла на сцену и спела песню «Ищу мужа», которая позже стала для нее пророческой.

— Съемочная бригада говорила тогда мне: «Мы тебя замуж выдадим». Если бы мой будущий муж Игорь был откуда-нибудь из России, я бы подумала, что это сговор какой-то, что специально свели. Ведь там как было? Только выпуск прошел 26 марта, а 27-го он уже мне позвонил, — рассказывает Татьяна.

«Терпения не было, так хотелось увидеться»

Супруг Татьяны Игорь Байтман еще в 90-е годы переехал из Еврейской автономной области в Израиль. К моменту, когда он увидел жительницу Алтайского края по телевизору, за его плечами было уже два брака и трое детей.

— Он тоже уже настрадался. И видать, вот так звезды сошлись, сердце почувствовало, наверное. Когда мы только начали переписку, у меня уже всё летало, я говорила, что нашла свое. Он мне выложил всё: кто он по гороскопу, где работает, семья какая, фотографии внуков прислал. Потом у нас зашла тема, что по одному это недостойно жить, надо свою половинку иметь, что дети — одно, а отношения — другое, — отмечает героиня.

Сначала пара переписывалась, потом начала общаться по видеосвязи. Татьяна рассказывает, что боялась не понравиться Игорю, поэтому сидела перед телефоном с выключенной лампой. Спустя месяц после знакомства Игорь завел разговор о встрече.

Кстати, Татьяна сразу сказала, что деревню не бросит и в Израиль не переедет. Однако и Игорь был не против перебраться в Россию: за границей ему стало морально тяжело и он строил планы о возвращении на родину.

— У меня уже терпения не было, так хотелось увидеться. Просыпаюсь, пишу ему: «Доброе утро!» А потом ложусь и думаю: «Ничего не буду делать, пока он мне не ответит». И вот такая привязанность пошла. Он говорит: «Ну я приеду в сентябре». А я: «Нет, я не доживу, давай раньше», — подчеркивает Татьяна.

Татьяна признается, что в Игоре ее зацепила его порядочность, открытость и красота.

— Он на фотографиях-то был мускулистый, а приехал ко мне исхудавший, как птенчик. Я говорю: «Ты что такой худой?» А он в ответ: «Так и ты у Малахова была посправнее». А у меня же горело всё внутри почему-то. Я думаю: «Е-мое, неужели я болячку какую-то подцепила?» А это кровь кипела, — рассказывает она.

Приехав летом к Татьяне, Игорь сразу по-хозяйски взялся за дело — начал помогать ей приводить дом и участок в порядок. Он разобрал сарай, построил мастерскую. У Татьяны гость прожил до конца сентября, потом подошло время возвращаться в Израиль.

Игорь сделал Татьяне предложение в день ее рождения Источник: Татьяна Байтман

Татьяна быстро начала тосковать, но Игорь вскоре вернулся и сделал предложение в ее день рождения. Под Новый год влюбленные официально стали мужем и женой. Пара расписалась в селе Краснощеково и там же сыграла свадьбу.

Для близких же третий брак Татьяны стал шоком — сомневались, что у пары всё так серьезно. Да и сама героиня в свое счастье долго не могла поверить. Отношениями с Игорем она дорожит и старается их оберегать.

Возвращение на шоу

Татьяна вспоминает, что после знакомства с Игорем от радости просто летала, поэтому решила поблагодарить сотрудников передачи «Привет, Андрей!», которые сыграли немалую роль в том, чтобы пара нашла друг друга. В июне Татьяну с мужем пригласили вновь сняться в шоу.

Во второй ее приезд многое уже поменялось, однако волнение перед выступлением осталось прежним. Всю ночь героиня сидела в отеле и репетировала, чтобы всё прошло идеально, в итоге так и вышло. При этом поездка запомнилась Татьяне не только выступлением на сцене, но и обратной дорогой. Супругам выпал шанс добраться до Барнаула в бизнес-классе.

Татьяна и Игорь живут вместе в селе Харлово.

— Наконец-то я хоть женское счастье почувствовала. Раньше думала, всё, возраст подошел, хозяйство надо сокращать, одной мне много не надо. А сейчас второе дыхание появилось — два огорода сажаю, — признается она.

По словам Татьяны, она счастлива с Игорем и дорожит этими отношениями Источник: Татьяна Байтман

Супруги вместе занимаются хозяйством и отдыхают: продают молоко, разводят кур и гусей, работают в огороде, а потом ходят в гости к родственникам, где вместе поют песни.

— Игорю нравится в деревне жить. У нас тут месторасположение хорошее. Река мимо течет. Купаться можно. Да и он без дела не сидит, у него куча планов, что-то построить или отремонтировать. Еще он у меня даже кулинарит, такие котлеты жарит или оладьи из картошки. У него прям руки вот на это заточены, — заключает счастливая героиня.