Несовершеннолетний сын Кадырова готовится к свадьбе: что известно о торжестве

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам скоро женится. Об этом сообщила его сестра Айшат.
«Женится мой брат Адам», — написала Кадырова на своей страничке в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), отвечая на вопрос подписчицы, к какому торжеству она готовится.
Перед этим Айшат Кадырова публиковала кадры с подготовки к мероприятию. Она выбирала цветы в специализированном магазине.
Торжество пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте. Дата свадьбы и имя невесты пока не раскрывается. Айшат Кадырова сказала, что вряд ли сможет опубликовать кадры с праздника, поскольку ей будет не до телефона и съемок.
Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Он является его помощником, а также возглавляет Службу безопасности главы региона. Адам обладает множеством наград. Например, в 2013 году ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в 2024 вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Подробнее о всех достижениях Кадырова рассказали в отдельном материале.