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Семья Несовершеннолетний сын Кадырова готовится к свадьбе: что известно о торжестве

Несовершеннолетний сын Кадырова готовится к свадьбе: что известно о торжестве

Праздник пройдет в селе

284
3 комментария
Кадров со свадьбы могут не показать | Источник: Kadyrov_95 / Telegram Кадров со свадьбы могут не показать | Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Кадров со свадьбы могут не показать

Источник:

Kadyrov_95 / Telegram

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам скоро женится. Об этом сообщила его сестра Айшат.

«Женится мой брат Адам», — написала Кадырова на своей страничке в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), отвечая на вопрос подписчицы, к какому торжеству она готовится. 

Перед этим Айшат Кадырова публиковала кадры с подготовки к мероприятию. Она выбирала цветы в специализированном магазине.

Торжество пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте. Дата свадьбы и имя невесты пока не раскрывается. Айшат Кадырова сказала, что вряд ли сможет опубликовать кадры с праздника, поскольку ей будет не до телефона и съемок.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Он является его помощником, а также возглавляет Службу безопасности главы региона. Адам обладает множеством наград. Например, в 2013 году ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в 2024 вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Подробнее о всех достижениях Кадырова рассказали в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Адам Кадыров Свадьба Чечня
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Комментарии
3
Гость
30 минут
Надо налоги опять поднимать!!!
Гость
37 минут
им можно
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