Несовершеннолетний сын Кадырова готовится к свадьбе: что известно о торжестве

Кадров со свадьбы могут не показать Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам скоро женится. Об этом сообщила его сестра Айшат.

«Женится мой брат Адам», — написала Кадырова на своей страничке в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), отвечая на вопрос подписчицы, к какому торжеству она готовится.

Перед этим Айшат Кадырова публиковала кадры с подготовки к мероприятию. Она выбирала цветы в специализированном магазине.

Торжество пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте. Дата свадьбы и имя невесты пока не раскрывается. Айшат Кадырова сказала, что вряд ли сможет опубликовать кадры с праздника, поскольку ей будет не до телефона и съемок.