В Госдуме предложили заметно увеличить пособия по уходу за ребенком: каким образом

Выплачивать пособия предложили по прогрессивной шкале Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия — За правду» отправила премьеру-министру Михаилу Мишустину письмо с идеей установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы менялся в зависимости от того, сколько детей в семье. Об этом сообщают РИА Новости.

В обращении Лантратова пишет: «В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье».

В соответствии с инициативой, при рождении первого ребенка размер пособия остается таким же, как сейчас, — 40% от среднего дохода за последние два года. При рождении второго ребенка — уже 50% от средней зарплаты , при третьем — 100% , четвертом — 150% , и так дальше повышается размер выплат.

Лантратова подчеркивает, что если эту инициативу примут, то она должна помочь поднять уровень рождаемости, снизить бедность среди семей и улучшить их материальное благосостояние. Она считает, что это может стать толчком к перестройке всей демографической политики страны.

Парламентарий добавила, что ситуация с демографией в России сейчас такая, что государству нужно вовремя принять действенные меры, чтобы количество новорожденных не падало дальше. В письме она ссылается на прогнозы Росстата — если пессимистический сценарий воплотится, численность населения к 2046 году упадет до 130,6 миллиона человек.

Депутат уточняет, что в 2025 году минимальное пособие в месяц будет около 9227 рублей, максимальное — почти 69 тысяч, а по разным данным, средняя сумма выплаты по стране колеблется в районе 15–20 тысяч рублей в месяц.