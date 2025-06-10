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Семья В Госдуме предложили заметно увеличить пособия по уходу за ребенком: каким образом

В Госдуме предложили заметно увеличить пособия по уходу за ребенком: каким образом

С инициативой выступили в партии «Справедливая Россия — За правду»

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4 комментария
Выплачивать пособия предложили по прогрессивной шкале | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВыплачивать пособия предложили по прогрессивной шкале | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выплачивать пособия предложили по прогрессивной шкале

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия — За правду» отправила премьеру-министру Михаилу Мишустину письмо с идеей установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы менялся в зависимости от того, сколько детей в семье. Об этом сообщают РИА Новости.

В обращении Лантратова пишет: «В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье».

В соответствии с инициативой, при рождении первого ребенка размер пособия остается таким же, как сейчас, — 40% от среднего дохода за последние два года. При рождении второго ребенка — уже 50% от средней зарплаты, при третьем — 100%, четвертом — 150%, и так дальше повышается размер выплат.

Лантратова подчеркивает, что если эту инициативу примут, то она должна помочь поднять уровень рождаемости, снизить бедность среди семей и улучшить их материальное благосостояние. Она считает, что это может стать толчком к перестройке всей демографической политики страны.

Парламентарий добавила, что ситуация с демографией в России сейчас такая, что государству нужно вовремя принять действенные меры, чтобы количество новорожденных не падало дальше. В письме она ссылается на прогнозы Росстата — если пессимистический сценарий воплотится, численность населения к 2046 году упадет до 130,6 миллиона человек.

Депутат уточняет, что в 2025 году минимальное пособие в месяц будет около 9227 рублей, максимальное — почти 69 тысяч, а по разным данным, средняя сумма выплаты по стране колеблется в районе 15–20 тысяч рублей в месяц.

Почитайте также об актуальных мерах поддержки многодетных семей, которые действуют в 2025 году по всей России.

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Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Семья Пособие Пособие на детей Пособие на ребенка
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Комментарии
4
Гость
8 часов
и пусть падает....половина живет на сьемном жилье( отдавая при этом 20000-30000 за аренду). Не поверите, но они тоже люди и хотят иметь свой хотя бы всего 1 автомобиль ( спасибо правительству за утилизационный сбор)прибавим ещё 30000-40000 ( с нашими ключевыми ставками) . А продукты, цены сумасшедшие. А одежда, она одноразовая . А работать где, везде серая зарплата и маленькая. Вопрос: для чего молодой маме ваши 9200 ? Не будут рожать.....
Гость
7 часов
Лучше всем сделать пособие по уходу за ребенком в размере 100% от оклада, и не до 1,5, а до 2 или лучше 2,5 лет. когда ребенка реально в сад отдать. Надо стимулировать рожать первого, второго и может третьего благополучные семьи и работающих женщин, которые не хотят скатиться в нищету при рождении ребенка.
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