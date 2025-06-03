Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?

Дети прокормят в старости? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Галеева Венера Автор мнения корреспондент Fontanka.ru

Православный олигарх Константин Малофеев недавно предложил отменить пенсии, чтобы у тридцатилетних людей был стимул производить побольше деток. «Пусть сами решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — написал Малофеев в своем телеграм-канале.

В этой схеме, прямо скажем, много дыр. Кроме тех, что уже отметили в Совфеде и Госдуме (нарушение Конституции и жестокое обращение с людьми), есть еще вопрос: а кто будет кормить рожающих и растящих «пенсионных» детей? Тут с одним не знаешь, как управиться, а если их больше двух, то какая работа?

С другой стороны, мне ли переживать — я же сделала, так сказать, вклад в свою опрятную старость. Вкладу уже пятнадцать годиков, и пока что он больше интересуется девочками, чем надвигающейся на него повинностью содержать свою мать.

Правда, если посчитать, в какую сумму этот вклад мне обошелся — и еще на протяжении минимум трех лет будет обходиться, — заданный уважаемым мужчиной запрос «копить или рожать» звучит как-то неоднозначно.

Сразу оговорюсь: если задача — вырастить ребенка как инвестицию, то, вероятно, можно сделать это намного дешевле, тратясь только на непритязательную кормежку, кое-какую одежду и не самые дорогие канцтовары. Игрушки, книжки и опять-таки кое-какую одежду можно клянчить по знакомым — кто из чего вырос — или вылавливать на сайте частных объявлений предложения типа «отдам детскую одежду пакетом за шоколадку». Шоколадку при этом вычесть из рациона инвестпроекта.

Но бизнесвумен из меня так себе. Поэтому я заморачивалась с поиском садика получше, школы поинтереснее, с более-менее культурным отдыхом, отпусками и всякими детскими хотелками.

Расчеты приблизительные, округляю в сторону уменьшения. Итак, сколько стоит вырастить ребенка, если он один и родитель у него тоже один.

Первый год — самый дешевый

Сын родился в 2009 году, никаких пособий или капиталов, если не считать единовременной выплаты (около 15 тысяч рублей), «за первого» тогда положено не было.

Самый дешевый период жизни ребенка — от рождения до года. Роды были условно платными и обошлись в 15 тысяч рублей, еще около десяти тысяч стоила платная палата, рассчитанная на двух мам, на пять дней.

Коляску я купила подержанную, тяжеленный польский трансформер в сносном состоянии обошелся в 2,5 тысячи рублей, что даже по меркам 2009 года было дешево. Кроватку покупать не пришлось — на даче в первозданном состоянии сохранилась вполне годная деревянная кроватка, которой в свое время пользовалась я. Да, в Советском Союзе умели мастерить надежные клетки для младенцев, а я была человеком дисциплинированным и прутья не грызла.

Пеленки, постельные принадлежности, синтепоновый конверт и одеяльце на выписку я шила сама — по грубым прикидкам, на все погонные метры бязи и фланели ушло не больше 3 тысяч рублей. На подгузники уходило около двух-двух с половиной тысяч рублей в месяц. До введения прикорма питался младенец исключительно грудным молоком. Да, оно тоже не бесплатное — маму, как и дойную корову, надо нормально кормить. Но кто вообще считает, что там нужно этой маме, вот и мы не станем. Прикорм — детское питание в стеклянных баночках — тоже, можно сказать, ничего не стоил.

Дополнительно были куплены небулайзер для лечения бронхитов и насморков, прибор «Солнышко» (сейчас эти лампы, призванные стимулировать выработку витамина Д, больше не в ходу) и самый дешевый увлажнитель воздуха. Итого — около пяти тысяч рублей.

Два курса массажа для младенцев обошлись нам в десять тысяч рублей каждый.

Распашонки-ползунки, зимний и демисезонный комбинезоны и прочая одежда до года — в сумме около 15 тысяч рублей. Еще какая-то сумма уходила на игрушки и книжки, сколько именно — сейчас и не вспомнить, но траты эти не строго обязательные, если подходить к вопросу выращивания потомства со звериной серьезностью, можно было бы обойтись и без них. Еще нам очень повезло, потому что до года ребенок практически не болел.

Можно сказать, что при всех расходах за первый год жизни мы уложились в 150 тысяч рублей.

Детский сад: кошельку приготовиться

Дальше расходы начали стремительно расти. Первый удар по карману — обувь. Ботиночки «на первый шаг» (как тогда было принято — с жесткой пяткой, супинатором и из натуральной кожи) стоили колоссальных денег — около тысячи рублей за пару, их надо было регулярно менять, потому что ножка быстро растет. Зимние и осенние комбинезоны — по две штуки на сезон, чтобы не отменять прогулки из-за того, что комбез промок или в стирке, — мы покупали через систему совместных оптовых закупок, выходило полностью одеть ребенка на год вперед за 13–15 тысяч рублей. Ребенок начал болеть, и каждый раз нам выписывали лекарств в среднем на 1,5–2 тысячи рублей — антибиотики, промывания для носа, жидкости для ингаляций, бифидобактерии после антибиотиков и так далее. Но главное веселье было впереди.

В садик сын пошел в возрасте полутора лет. Этот садик был в пятнадцати километрах от дома. К расходам прибавляем бензин, чтобы заправлять машину дедушки, на которой он возил внука в садик и забирал из него: два раза в день туда-обратно, итого 60 километров, 4–5 литров бензина в день, да пять дней в неделю… литр девяносто пятого тогда стоил рублей тридцать. Это сейчас садики бесплатные, а тогда надо было платить по квитанции 1 200 рублей в месяц. На шторы не скидывались, на подарки воспитателям и на праздники для детей — бывало.

В эти годы прибавились новые расходы, которые, как и книжки с игрушками, можно назвать необязательными для выживания. Подарки на день рождения и на Новый год, организация дней рождения с приглашением друзей ребенка, аниматором и тортом, елка или спектакль на новогодних каникулах. Выехать куда-нибудь с ребенком в выходные — зоопарк, музей, кино или даже просто погулять в Летний сад — около 1,5–2 тысяч рублей, потому что кроме билетов надо оплатить проезд и еще что-то поесть в городе.

Дитя начало болеть — серийно, со вкусом, с регулярными госпитализациями. Несмотря на то, что медицина у нас бесплатная, несколько раз мы оказывались в безвыходной ситуации, и приходилось ехать к платному лору. Лекарства тоже никто не дарил. А еще у мальчика выросли зубы. И тут же начали портиться. Мы ходили в платную стоматологию, где ребенку показывали мультики прямо во время лечения и покрывали зубы специальным лаком. Сейчас сын не боится дантистов и к пятнадцати годам на момент установки брекетов у него не было ни одного испорченного зуба.

Еще пришлось вложиться в занятия с логопедом и развивающий кружок, где дошкольников учили читать по системе «кубики Зайцева» — суммы были символические, рублей 700 в месяц. Музыкальная школа была бесплатной, даже скрипку и смычок можно было для обучения одалживать там, но инструменты у нас всегда были свои. Первую скрипку-«восьмушку» мы купили тысячи за полторы с рук, потом была скрипка за 15 тысяч, а когда сын вырос, мы взяли взрослый инструмент «на всю жизнь вперед», который обошелся около 60 тысяч рублей. С ансамблем скрипачей мы дважды ездили на конкурсы в другие города — в Великий Устюг и в Казань. Обходились эти поездки около 35–40 тысяч рублей со всеми расходами на билеты, гостиницы, питание и экскурсии на месте.

Пока сын был дошкольником, мы дважды ездили с ним на море. Путевка на двоих в Болгарию обошлась в 35 тысяч рублей (в этом месте можно поплакать), а в Грецию — около 80 тысяч.

Если распределить все траты более-менее равномерно, экономное содержание ребенка от года до шести — это около 200 тысяч рублей в год со всеми издержками, за пять лет набежал миллион или миллион с небольшим. Но сильно обольщаться не стоит, потому что в этих расчетах нет расходов на няню: у нас фактически в рабстве был дедушка — военный пенсионер, — который отвозил и забирал внука из детского сада и занимался им, пока мама на работе.

Школа: канцтовары можно даже не учитывать

В шесть лет сын пошел в школу. Сразу скажу, ежегодные расчеты в СМИ на тему «сколько стоит собрать ребенка в школу» — это разговоры в пользу бедных. Стоимость пачки тетрадок и пучка ручек вообще можно не считать в общей лавине трат, которые на вас надвигаются. Итак, наши расчеты.

Школа в другом районе, расходы на бензин увеличиваются вдвое, если не втрое. Прямого автобуса до школы нет, и в этот период мне пришлось брать кредит на собственную машину — это вышло в любом случае дешевле, чем снимать жилье рядом со школой. Форма — от 5,5 до 8 тысяч рублей за комплект для мальчика (брюки, жилет, пиджак именно той расцветки, которую требует администрация школы). Мы покупали три комплекта за время обучения. Дополнительные занятия по русскому и математике — 3 тысячи рублей в месяц по квитанции. Прибавляются расходы на секцию карате — еще 3 тысячи в месяц. Летний спортивный лагерь в Анапе — 35–40 тысяч рублей (сын ездил дважды). Занятия в Центре робототехники при президентском лицее № 239 — бесплатно, конструктор с датчиками и программируемым блоком для занятий и участия в соревнованиях обошелся в 40 тысяч рублей. Одна смена в робототехническом лагере в Ленинградской области — 75–80 тысяч рублей, 17 из которых позже возвращают, если собрать документы и подать заявку на компенсацию через областной комитет по образованию (сын ездил трижды).

Дальше начались гаджеты. Первые смарт-часы для связи с ребенком в школе стоили около трех тысяч рублей, мы покупали такие дважды. Затем за последующие лет семь ребенок заездил насмерть четыре смартфона стоимостью от 8 до 12 тысяч рублей каждый. Сейчас он ходит с моим запасным телефоном за 35 тысяч (потому что смартфон должен хорошо тянуть интернет, который нужен для учебы, а не для «ТикТоков», верим) и знает, что если и его уничтожит, то я оторву ему голову.

При этом расходы на одежду, обувь, питание, культурно-развлекательные поездки в выходные тоже никто не отменяет. Дважды мы покупали годовой абонемент в Мариинский театр «Школа юного театрала», стоил он 12–15 тысяч рублей, но главным квестом было вовремя вскочить, побежать и успеть выкупить этот абонемент до того, как вскочат и побегут тысячи других родителей, которым тоже надо абонемент. После первого класса съездили на море в Грузию, удалось уложиться в 80 тысяч, потом несколько лет ребенок ездил в летние лагеря, потому что отдыхать где-то на море вдвоем очень дорого.

В возрасте 11–12 лет ребенку становится не все равно, во что именно его обувают и одевают. Можно, конечно, сказать: «Задница прикрыта? Вот и не выделывайся!» Но пару раз в год приходится покупать то кроссовки за 8 тысяч, то какую-нибудь модную кофту с дурацкой вышивкой тоже за 8 тысяч. Нога стремительно вырастает с 37-го до 44-го размера, одежду и обувь теперь надо покупать во взрослом отделе. Пара кроссовок «Динамо» за пять тысяч рублей держится полгода-год — потом или нога вырастает, или кроссовки приходят в состояние полнейшего ничтожества под действием воды, соленого снега и концентрированного подросткового пота.

Отдельная статья расходов — спортивный инвентарь. Самый примитивный комплект беговых лыж с креплениями, ботинками и палками — 6 тысяч рублей. Хоккейные коньки, клюшки, щитки и перчатки, потому что без них из деревенской «коробки» можно вернуться без рук и без ног, — 12–15 тысяч рублей. Первый двухколесный велосипед — 10 тысяч рублей — гибнет, как только ребенок начинает скакать на нем по поребрикам и ступенькам. И это мы еще не считаем бесконечное количество убитых санок, ледянок, два самоката (трюковых), три или четыре скейтборда, две пары роликовых коньков. Велосипед для прыжков с динамической вилкой — 45 тысяч рублей. К нему регулярно нужны расходники — около пяти тысяч за сезон. Стационарный компьютер с хорошим монитором и видеокартой — 25 тысяч рублей. Ноутбук для учебы — ну и, разумеется, игр — 77 тысяч рублей.

Где-то с 13 лет ребенок начинает ощутимо много есть. Растущий организм требует мяса (четырехсотграммовая упаковка индейки уходит за день), шоколада (плитка в день), бутербродов с маслом, сыром и колбасой (в среднем четыре штуки в день), на перекусы в школе и после нее уходит в среднем от 300 до 500 рублей в день. Летние лагеря к 15 годам перестали быть интересны, а чтобы вместе с ребенком такого формата поехать куда-то на море, мне нужно умножать все расходы на два (допустим, путевка в Таиланд на две недели — 220 тысяч с перелетом на двоих, завтрак включен, а как и чем кормить растущий организм на побережье в остальное время, страшно даже считать).

Одежда на подростке просто горит. Джинсы живут месяца три — дальше случаются невыводимые пятна или дыры в самых неожиданных местах. Носки и футболки приходится стирать только через замачивание в кипятке с мощным пятновыводителем.

А еще у подростка выросли натурально вампирские клыки — вторым рядом, под верхней губой. Установка брекетов и лечение на два года — около 200 тысяч рублей. Перед этим была безуспешная попытка исправить прикус в младшей школе с помощью пластинок — 35–40 тысяч рублей в год.

Сколько получается в среднем? Если округлить все расходы на школьника, получается не меньше 400 тысяч рублей за год — и это мы сильно округляем в сторону уменьшения. Впереди еще подготовка к ЕГЭ, если там понадобятся услуги репетитора, то мне придется продать почку. За 12 лет — около 5 миллионов.

Итого: за 18 лет по самым грубым подсчетам — 6 миллионов рублей с хвостиком. Ребенок, извините за цинизм, выходит по цене однушки — и это без учета расходов на подготовку к поступлению в вуз и на оплату обучения в вузе, если поступить на бюджет не получится. Сдать однушку в Петербурге сейчас можно тысяч за 45–70 тыс. рублей в месяц. А в случае острого желания покутить на старости лет — продать ее и проесть. Надо ли уточнять, что с живым человеком так не получится? Ну и откусывать каждый месяц минимум половину от его потенциальной зарплаты на свое содержание — значит отнять хлеб у собственных внуков. Которых при таком раскладе можно и не дождаться.

