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Семья обзор Чао, бамбино: Петросян выписал дочь из квартиры — где она теперь живет

Чао, бамбино: Петросян выписал дочь из квартиры — где она теперь живет

Семейные узы, конечно, важны, но 20 миллионов — это 20 миллионов

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2 комментария
По словам Татьяны Брухуновой, родная дочь Петросяна не поздравляет его с праздниками и не навестила его, когда юморист попал в больницу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПо словам Татьяны Брухуновой, родная дочь Петросяна не поздравляет его с праздниками и не навестила его, когда юморист попал в больницу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По словам Татьяны Брухуновой, родная дочь Петросяна не поздравляет его с праздниками и не навестила его, когда юморист попал в больницу

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Не прошло и полгода, как суд поставил точку в деле Евгения Петросяна, который пытался выписать родную дочь Викторину из столичной квартиры. Еще в ноябре прошлого года он затеял сутяжничество с Викториной, и в результате суд встал на его сторону.

— Это жилье артист делил с бывшей женой Еленой Степаненко после развода. Викторина уже пять лет не проживает в квартире. Однако члены семьи не общаются: друг друга с днем рождения не поздравляют. На протяжении семи лет она не пыталась вселиться в квартиру, — рассказывают близкие Петросяна нашим коллегам из издания «СтарХит».

Сама Викторина на заседание не пришла. Женщина долгие годы жила в США и не давала никаких комментариев российским СМИ, но, по последним данным, сейчас она вернулась в Россию и живет у подруги.

Звездный отец давно не поддерживает контакт с дочерью. По одной из версий, причина раздора — молодая возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова.

— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — рассказала ранее третья жена Петросяна.

Викторина появилась на свет в 1968 году в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер. После смерти ее матери Петросян женился во второй раз на комикессе Елене Степаненко. Вместе они прожили 33 года, и для Викторины женщина стала ближе родной матери. Когда Петросян закрутил роман со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой и решил развестись, Викторина, не задумываясь, встала на сторону мачехи и прекратила всякое общение с отцом и его новой пассией.

Сам Петросян не дает никаких комментариев о непростых отношениях со старшей дочерью и предпочитает скорее делиться приятными моментами семейной жизни с Татьяной и их двумя детьми.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Квартира Семья Дети Елена Степаненко Москва Недвижимость
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Комментарии
2
Гость
1 час
Это вы чего,..новый сюжет Петросяновской интермедии пересказываете ? Смешно.
Гость
2 часа
Какая то петросянщина.
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