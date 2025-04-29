Чао, бамбино: Петросян выписал дочь из квартиры — где она теперь живет

По словам Татьяны Брухуновой, родная дочь Петросяна не поздравляет его с праздниками и не навестила его, когда юморист попал в больницу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Не прошло и полгода, как суд поставил точку в деле Евгения Петросяна, который пытался выписать родную дочь Викторину из столичной квартиры. Еще в ноябре прошлого года он затеял сутяжничество с Викториной, и в результате суд встал на его сторону.

— Это жилье артист делил с бывшей женой Еленой Степаненко после развода. Викторина уже пять лет не проживает в квартире. Однако члены семьи не общаются: друг друга с днем рождения не поздравляют. На протяжении семи лет она не пыталась вселиться в квартиру, — рассказывают близкие Петросяна нашим коллегам из издания «СтарХит».

Сама Викторина на заседание не пришла. Женщина долгие годы жила в США и не давала никаких комментариев российским СМИ, но, по последним данным, сейчас она вернулась в Россию и живет у подруги.

Звездный отец давно не поддерживает контакт с дочерью. По одной из версий, причина раздора — молодая возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова.

— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — рассказала ранее третья жена Петросяна.

Викторина появилась на свет в 1968 году в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер. После смерти ее матери Петросян женился во второй раз на комикессе Елене Степаненко. Вместе они прожили 33 года, и для Викторины женщина стала ближе родной матери. Когда Петросян закрутил роман со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой и решил развестись, Викторина, не задумываясь, встала на сторону мачехи и прекратила всякое общение с отцом и его новой пассией.