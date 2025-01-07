«Невозможно было не влюбиться»: история отношений Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Источник: Городские порталы

Далеко не все верили в искренность чувств Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, когда в 2020 году они раскрыли свои отношения. Ведь звездный фигурист на 21 год старше актрисы, а познакомились они, когда Лизе было всего 15 лет — в 2010-м году она стала участницей ледового шоу Авербуха.

Авербух опровергал слухи о том, что роман с актрисой из ситкома «Папины дочки» начался, когда Лиза была еще несовершеннолетней. Арзамасова же отвечала уклончиво.

— Я думаю, был переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку, — говорила Лиза в интервью каналу «Алена, блин!» на YouTube.

Правда, о том, сколько времени занял этот переход, не раскрыла.