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Семья «Невозможно было не влюбиться»: история отношений Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

«Невозможно было не влюбиться»: история отношений Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Именитый фигурист познакомился с «папиной дочкой», когда ей было всего 15 лет

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Далеко не все верили в искренность чувств Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, когда в 2020 году они раскрыли свои отношения. Ведь звездный фигурист на 21 год старше актрисы, а познакомились они, когда Лизе было всего 15 лет — в 2010-м году она стала участницей ледового шоу Авербуха.

Авербух опровергал слухи о том, что роман с актрисой из ситкома «Папины дочки» начался, когда Лиза была еще несовершеннолетней. Арзамасова же отвечала уклончиво.

— Я думаю, был переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку, — говорила Лиза в интервью каналу «Алена, блин!» на YouTube.

Правда, о том, сколько времени занял этот переход, не раскрыла.

В декабре 2020 года Авербух и Арзамасова скромно расписались, а уже в следующем году родился их сын Лев. А через три года актриса родила дочь Лию. Надолго засиживаться в декрете актриса не стала. Сейчас звездные супруги стараются найти баланс между работой и воспитанием своих малышей.

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