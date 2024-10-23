«Тело не выдержало, была лужа крови». Почему от Любови Успенской сбежала дочь — история семейной драмы

Сторона защиты певицы утверждает, что Татьяной манипулируют Источник: uspenskayalubov_official / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











В семье Любови Успенской разгорелся скандал — дочь певицы Татьяна Плаксина сбежала из ее элитного особняка за границу и теперь обвиняет ее в тирании. Адвокат Успенской же считает, что Плаксина дает подобные заявления, находясь в «состоянии измененного сознания». MSK1.RU рассказывает, из-за чего поссорились мать и дочь.

Предыстория

Четыре года назад Плаксина уже обвиняла Успенскую в домашнем насилии. В эфире шоу НТВ «Звезды сошлись» она вспоминала, как мать угрожала ей расправой и душила.

— У нас на протяжении долгого времени живет мамин племянник. Он поселился на моем этаже, а я переселилась в маленькую комнату, где нет никакого личного пространства. Тут я уже не выдержала и перенесла его вещи к себе и сказала: «Прости, мне нужно мое пространство». Мама начала кричать на меня, душить и говорить: «Я тебя убью», — говорила она.

Источник: Городские порталы

Тогда же Татьяна призналась, что страдала наркозависимостью. По ее словам, Успенская пыталась помочь — лечила дочь в специализированных клиниках и реабилитационных центрах. Однако там ее якобы содержали в ненормальных условиях — «запирали и закалывали нейролептиками, чтобы она была как овощ».

Успенская же все обвинения в свой адрес опровергала. В беседе со StarHit она рассказывала, что Татьяну «захватили, как заложника», и заставляли клеветать на мать.

Источник: pacha_tati / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











— Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится… Я жила в этом аду три дня. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи. Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза! — вспоминала певица.

Источник: uspenskayalubov_official / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Мать и дочь долгое время находились в конфликте — Татьяна покинула дом матери и переехала к отцу в США. Однако в 2021 году они помирились — Плаксина вернулась в Москву и начала выступать на сцене под псевдонимом Pacha Tati. Теплые отношения между ними продлились до осени 2024 года.

Пропажа

Любовь Успенская сообщила о пропаже дочери вечером 2 октября. Нашим коллегам из StarHit певица рассказала, что не нашла Татьяну дома после того, как она вернулась из Баку. Певица связала это с недавней поездкой дочери в ДНР и ЛНР.

— Я не знаю, это может быть один из вариантов, — уточнила Успенская. — Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать.

Источник: pacha_tati / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











На следующий день директор певицы Александр сообщил изданию Life, что «девочка нашлась не в России».

— Девочка нашлась. Нашлась не в России. Чувствует себя нормально, более или менее. Мама, Любовь, счастлива, девочка тоже, я тем более, — сказал он.

«Перелезала через забор. Бежала через весь поселок»

Спустя две недели Татьяна раскрыла причины побега в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Звездная наследница призналась, что мать насильно удерживала ее в закрытом поселке, хотя та мечтала жить отдельно.

— Я ждала, пока стемнеет, перелезла через забор. Бежала почти через весь поселок, пока в конце машина не остановилась, меня вывезли. Я пересела в такси, доехала до аэропорта. Бежать мне никто не помогал. Мне помогали финансово, морально, — вспоминала она день своего побега.

Источник: pacha_tati / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Плаксина добавила, что «испугалась за свою жизнь». По ее словам, мать заставляла ее делать пластические операции и «закалывала» препаратами, которые действовали на психику.

— Она меня в очередей раз заставила поехать в клинику, чтобы меня чем-то там закалывали. Какие-то успокоительные. Физически я здоровый человек. Зачем меня успокаивать? У меня тело не выдержало. Я свалилась на ровном месте. Там была лужа крови, — признавалась девушка.

«Таню используют в „нужный момент"»

Адвокат Успенской в ответ на заявления Плаксиной посоветовала девушке «идти не на телевидение, а в правоохранительные органы». Она заключила, что дочь певицы дала интервью «в состоянии измененного сознания по причине нехватки свободных денег».

— Мы уже не раз сталкивались с тем, что Таню используют в «нужный момент», а потом она отказывается от своих слов. Это всё уже выглядит как сюжет притчи о мальчике и волке. Вот еще один такой случай. Это печально. Что было с Таней без опеки Любы — нам тоже всем известно, — рассказывала она в беседе со StarHit.