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Культура «Ищем актеров массовых сцен»: автор «Слова пацана» снимет сериал с Нагиевым в Ярославской области

«Ищем актеров массовых сцен»: автор «Слова пацана» снимет сериал с Нагиевым в Ярославской области

За участие в проекте заплатят гонорар

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4 комментария
Дмитрий Нагиев приедет в Переславль-Залесский на съемки сериала | Источник: Максим Воробьев / E1.RUДмитрий Нагиев приедет в Переславль-Залесский на съемки сериала | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Дмитрий Нагиев приедет в Переславль-Залесский на съемки сериала

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

В Ярославской области объявили поиски актеров массовки в сериал «Санкционер» (16+) с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Съемки будут идти три дня в Переславле-Залесском — 3, 9 и 10 июня. Актеров ищут в городских пабликах.

«Ищем актеров массовых сцен, мужчин и женщин 18–60 лет. <…> Гонорар — 1200 (за смену). Занятость — весь день. Часовой обед (второе и салат). Будет буфет на площадке (чай, кофе, печенье)», — указали в посте в группе «Подслушано Переславль».

Местом съемок в Переславле-Залесском станет Народная площадь. Желающих принять участие в проекте просят прислать актуальные фото: портретное и в полный рост, а также указать ФИО, рост, размер одежды и обуви.

Что известно о сериале

О старте съемок «Санкционера» телеканал СТС объявил в апреле 2025 года. В центре сюжета — миллиардер Василий Баранов (его играет Дмитрий Нагиев. — Прим. ред.), который попал под иностранные санкции во время его визита на малую родину — в город Семиболотск, где он не был 30 лет.

«Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин-старший) и бывшей невесты (Любовь Толкалина), а ныне жены мэра (Марат Башаров)», — ранее указывали в пресс-службе телеканала СТС.

Исполнительным продюсером является Жора Крыжовников. Главные роли в картине также исполнят актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Марафон желаний» (18+), «Лед» (12+) и «Холоп 2» (12+) и Анна Уколова, которая ранее снималась в сериалах «Дядя Леша» (16+) и «Плевако» (16+).

Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин. — Прим. ред.) — российский режиссер, сценарист, продюсер. В его портфолио несколько десятков проектов, в частности, он снял фильмы «Горько!» (18+), «Самый лучший день» (18+), «Лед 2» (6+), а также сериалы «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Кроме того, Жора продюсировал создание популярных сериалов «Фишер» (18+) и «Ваша честь» (18+).

«За натурными сценами Семиболотска группа отправится в Переславль-Залесский. В процессе работы команда консультировалась с Федерацией по городошному спорту и даже позаимствовала часть реквизита: по сюжету отец Василия играет в городки и участвует в чемпионате Евразии», — ранее сообщали на сайте СТС.

По информации телеканала, для съемок масштабного соревнования команда построит площадку с трибунами площадью в несколько теннисных кортов, а художники воссоздадут игротеку с коллекционными автоматами, привезенными из Орла.

ПО ТЕМЕ
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Варвара Киселёва
корреспондент
Актер Массовка Съемки Сериал Дмитрий Нагиев Жора Крыжовников
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Комментарии
4
Гость
9 часов
жорик совсем людей за челядь держит )) , 1200 в день ? охраник на стоянке больше получает.
Гость
9 часов
О, ждун вылез из под коряги
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