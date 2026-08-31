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Дороги и транспорт В пути — полтора часа: между Ярославлем и Костромой пустят тематические электрички

В пути — полтора часа: между Ярославлем и Костромой пустят тематические электрички

Публикуем расписание и цены

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Расписание электричек между Ярославлем и Костромой | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUРасписание электричек между Ярославлем и Костромой | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Расписание электричек между Ярославлем и Костромой

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Между Ярославлем и Костромой будут курсировать тематические «электрички болельщиков». По данным Северной железной дороги, их запустят в дни хоккейных матчей на домашней арене «Локомотива» в первые числа сентября.

Расписание электричек Кострома — Ярославль

5 сентября:

  • Отправляется со станции Кострома Новая в 10:10. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 11:40;

  • Отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 16:23. Прибывает на станцию Кострома Новая в 18:00.

8, 10, 18 и 30 сентября:

  • Отправляется со станции Кострома Новая в 16:46. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 18:14;

  • Отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 23:17. Прибывает на станцию Кострома Новая в 00:57.

20 сентября:

  • Отправляется со станции Кострома Новая в 14:30. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 15:55;

  • Отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 21:55. Прибывает на станцию Кострома Новая в 23:31.

Билет на электричку стоит 442 рубля. Стоимость такая же как и в других электропоездах этого маршрута. Также на электричке действуют льготы.

Время в пути — 1 час 29 минут. Обычные электрички из Костромы в Ярославль идут 2 часа 7 минут или 2 часа 20 минут. Для сравнения, стоимость автобусного билета начинается от 555 рублей.

«В пути следования „Электричка болельщиков“ сделает остановки на станциях Бурмакино, Нерехта, Малышково», — уточнили в пресс-службе СЖД.

Напомним, ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» во время матча в Омске 30 августа. Этим железнодорожники обеспечили себе досрочную победу в предсезонном турнире.

Ранее мы рассказывали, в каком составе будут играть ярославцы в новом сезоне КХЛ.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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