В пути — полтора часа: между Ярославлем и Костромой пустят тематические электрички

Между Ярославлем и Костромой будут курсировать тематические «электрички болельщиков». По данным Северной железной дороги, их запустят в дни хоккейных матчей на домашней арене «Локомотива» в первые числа сентября.

Расписание электричек Кострома — Ярославль

5 сентября:

Отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 16:23. Прибывает на станцию Кострома Новая в 18:00.

Отправляется со станции Кострома Новая в 10:10. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 11:40;

8, 10, 18 и 30 сентября:

Отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 23:17. Прибывает на станцию Кострома Новая в 00:57.

Отправляется со станции Кострома Новая в 16:46. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 18:14;

20 сентября:

Отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 21:55. Прибывает на станцию Кострома Новая в 23:31.

Отправляется со станции Кострома Новая в 14:30. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 15:55;

Билет на электричку стоит 442 рубля. Стоимость такая же как и в других электропоездах этого маршрута. Также на электричке действуют льготы.

Время в пути — 1 час 29 минут. Обычные электрички из Костромы в Ярославль идут 2 часа 7 минут или 2 часа 20 минут. Для сравнения, стоимость автобусного билета начинается от 555 рублей.