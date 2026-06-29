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Развлечения Сотрудничество с Бибером и миллионы просмотров: как россиянин с 17 лет работает с мировыми звездами

Сотрудничество с Бибером и миллионы просмотров: как россиянин с 17 лет работает с мировыми звездами

Тимур Хамадеев нашел свое призвание уже в 14 лет. Его история — в видео

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О своем успехе Тимур рассказал в коротком видео

Источник:

Городские медиа

Тимур Хамадеев — саунд-продюсер, который уже в 17 лет продал свой первый бит американскому рэперу за 2 тысячи долларов. Хотя, как сейчас признается, мог попросить в несколько раз больше — трек уже завирусился в TikTok и набрал 150 миллионов просмотров. Потом была работа с Эндшпилем и Бьянкой, с западными артистами, а недавно его заметила команда короля поп-музыки Джастина Бибера.

В видео он рассказал, как попасть в мировой шоу-бизнес, об опыте работы саунд-продюсером и сотрудничестве с мастодонтами рэпа.

Он начинал на старом домашнем компьютере, теперь — пишет биты, сводит, занимается мастерингом и продвижением артистов. Ему в этом помогает английский, который он выучил по песням рэперов, теперь он говорит без акцента. Родители сначала были против увлечения их сына: в их представлении музыкант — это человек с гитарой в переходе. Но после первого гонорара сменили гнев на милость.

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