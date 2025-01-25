Бизнес, беременная жена и соперничество с Борисовым: что изменилось в жизни кинозвезды Александра Петрова

25 января свой 36-й день рождения отмечает Александр Петров. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» (16+) известен не только яркими ролями, но и бурной личной жизнью, которая не оставляет равнодушными поклонников по всей стране.
В этом материале рассказываем, что изменилось в жизни Александра Петрова за последний год.
Скоро станет папой
Личная жизнь Александра Петрова всегда была под пристальным вниманием поклонников и СМИ. Сначала случилось внезапное расставание с актрисой Стасей Милославской. Сразу после этого неожиданное обручение с незнакомкой — на тот момент 22-летней Викторией Антоновой. Шикарная свадьба в Москве. Все эти события, хоть Петров и старался не афишировать в соцсетях, всё же привлекали внимание поклонников.
О скором пополнении пара рассказала у себя в соцсетях в декабре 2024 года. Фото с животиком будущие родители подписали коротким предложением:
— Ждем тебя.
Пол ребенка и срок беременности супруги держат в секрете. Но время от времени то и дело делятся счастливыми беременными кадрами.
Сыграл две роли в одном фильме
В 2024 году у Александра Петрова вышли в прокат два фильма: «Лед-3» (6+) и «Сто лет тому вперед» (12+). Кассовый сбор обеих картин составил почти 39 млн долларов (в рублях это около 3 млрд 825 млн).
Фильмы получили неоднозначные отзывы. Зрители, например, нашли комичными сцены боев в «Сто лет тому вперед», а роль злодея в исполнении Петрова, по их мнению, вышла яркой, но неоднозначной.
Широко обсуждалась и третья часть романтической мелодрамы о любви и фигурном катании — фильм «Лед». В день премьеры россияне устроили ажиотаж в кино. В Ярославле на десятках сеансов было не протолкнуться, в залах выкупили большинство мест.
В конце 2024 года Александр Петров анонсировал выход еще одного фильма со своим участием — «Василий» (16+). Актер не просто сыграл главного героя комедии, а стал исполнителем сразу двух ролей.
Фильм «Василий» об учителе ОБЖ Васе, которому приходится лететь из российского поселка в Мексику, чтобы спасти брата-близнеца от тюрьмы и местных картелей. Обоих братьев играет Александр Петров.
Новый бизнес Александра Петрова
Помимо актерской карьеры, Александр Петров развивает свой бизнес. Так, например, в 2017 году звезда российского кинематографа открыл гостевой дом Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино» при нем в родном Переславле-Залесском в Ярославской области. Тогда переславцы возмутились, что яркая постройка загородила вид на Горицкий Успенский монастырь.
В гостевом доме Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино», по данным сервиса «Яндекс.Карты», средний чек составляет полторы тысячи рублей.
Кадастровая стоимость участка, где стоит отель, — 1 108 168 рублей, а самого отеля — 17 211 605 рублей. Правда, сразу отметим, что кадастровая цена зачастую ниже рыночной. Сам отель зарегистрирован как ИП на имя Екатерины Бобровой, по данным открытых источников, она является родственницей актера.
Прошлый Новый год Александр Петров с женой встретили в гостинице в Переславле.
Однако на этом бизнесы Петрова не заканчиваются. Летом 2024 года актер рассказал еще об одном своем «детище» — суперзвезда российского кино запустил свою линейку одежды совместно с дизайнером Дмитрием Логиновым.
Петров предупреждает: вещи лимитированы. Все принты и логотипы на одежде написаны рукой актера, и прочесть их можно в отражении зеркала.
В коллекции актера не так много вещей: пиджак, брюки, рубашки и футболки. Самая дешевая позиция стоит 5500 рублей. Классические брюки стоят 15 тысяч рублей, столько же — белая рубашка. А вот пиджак и вовсе 55 тысяч рублей.
Соперничество с Юрой Борисовым
Многие годы Александр Петров считался самым популярным российским актером. В его картотеке 86 фильмов, в 13 из которых он играет сам себя. Но в 2024 году у Петрова появился конкурент — актер Юра Борисов, который «выстрелил» после премьеры фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора» (18+). Борисова номинировали на премию «Оскар».
Кинопремия «Оскар» — американская награда, созданная в 1929 году, традиционно вручается деятелям киноискусства за вклад в развитие индустрии и создание фильмов. Считается одной из престижнейших наград в киноиндустрии.
Последние месяцы общественность то и дело сталкивает актеров. Петрову журналисты не раз задавали вопросы о внезапном успехе коллеги Юры Борисова. Недавно звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» (18+) честно признался, что завидует товарищу.
— Слушайте, я так скажу: конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра — красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего, — сказал Александр Петров на шоу «Кстати» (18+).
Ранее мы делали большой разбор доходов Александра Петрова. На что живет и сколько зарабатывает актер — читайте в этом материале.