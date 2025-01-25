Бизнес, беременная жена и соперничество с Борисовым: что изменилось в жизни кинозвезды Александра Петрова

Новости из жизни актера Александра Петрова Источник: Юрий Скулыбердин / 76.RU











25 января свой 36-й день рождения отмечает Александр Петров. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» (16+) известен не только яркими ролями, но и бурной личной жизнью, которая не оставляет равнодушными поклонников по всей стране.

В этом материале рассказываем, что изменилось в жизни Александра Петрова за последний год.

Скоро станет папой

Александр Петров готовится стать папой Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Личная жизнь Александра Петрова всегда была под пристальным вниманием поклонников и СМИ. Сначала случилось внезапное расставание с актрисой Стасей Милославской. Сразу после этого неожиданное обручение с незнакомкой — на тот момент 22-летней Викторией Антоновой. Шикарная свадьба в Москве. Все эти события, хоть Петров и старался не афишировать в соцсетях, всё же привлекали внимание поклонников.

О скором пополнении пара рассказала у себя в соцсетях в декабре 2024 года. Фото с животиком будущие родители подписали коротким предложением:

— Ждем тебя.

Пол ребенка и срок беременности супруги держат в секрете. Но время от времени то и дело делятся счастливыми беременными кадрами.

Сыграл две роли в одном фильме

Фильм «Лед-3» с участием Александра Петрова вышел в феврале 2024 года Источник: Фильм «Лед-3» / Vk.com, кадр из трейлера фильма «Лед 3» (реж. Юрий Хмельницкий)











В 2024 году у Александра Петрова вышли в прокат два фильма: «Лед-3» (6+) и «Сто лет тому вперед» (12+). Кассовый сбор обеих картин составил почти 39 млн долларов (в рублях это около 3 млрд 825 млн).

Фильмы получили неоднозначные отзывы. Зрители, например, нашли комичными сцены боев в «Сто лет тому вперед», а роль злодея в исполнении Петрова, по их мнению, вышла яркой, но неоднозначной.

Широко обсуждалась и третья часть романтической мелодрамы о любви и фигурном катании — фильм «Лед». В день премьеры россияне устроили ажиотаж в кино. В Ярославле на десятках сеансов было не протолкнуться, в залах выкупили большинство мест.

В конце 2024 года Александр Петров анонсировал выход еще одного фильма со своим участием — «Василий» (16+). Актер не просто сыграл главного героя комедии, а стал исполнителем сразу двух ролей.

Фильм «Василий» об учителе ОБЖ Васе, которому приходится лететь из российского поселка в Мексику, чтобы спасти брата-близнеца от тюрьмы и местных картелей. Обоих братьев играет Александр Петров.

Новый бизнес Александра Петрова

Помимо актерской карьеры, Александр Петров развивает свой бизнес. Так, например, в 2017 году звезда российского кинематографа открыл гостевой дом Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино» при нем в родном Переславле-Залесском в Ярославской области. Тогда переславцы возмутились, что яркая постройка загородила вид на Горицкий Успенский монастырь.

В гостевом доме Petrov Avenue с рестораном «Кино и вино», по данным сервиса «Яндекс.Карты», средний чек составляет полторы тысячи рублей. Кадастровая стоимость участка, где стоит отель, — 1 108 168 рублей, а самого отеля — 17 211 605 рублей. Правда, сразу отметим, что кадастровая цена зачастую ниже рыночной. Сам отель зарегистрирован как ИП на имя Екатерины Бобровой, по данным открытых источников, она является родственницей актера.

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Прошлый Новый год Александр Петров с женой встретили в гостинице в Переславле.

Однако на этом бизнесы Петрова не заканчиваются. Летом 2024 года актер рассказал еще об одном своем «детище» — суперзвезда российского кино запустил свою линейку одежды совместно с дизайнером Дмитрием Логиновым.

Петров предупреждает: вещи лимитированы. Все принты и логотипы на одежде написаны рукой актера, и прочесть их можно в отражении зеркала.

В коллекции актера не так много вещей: пиджак, брюки, рубашки и футболки. Самая дешевая позиция стоит 5500 рублей. Классические брюки стоят 15 тысяч рублей, столько же — белая рубашка. А вот пиджак и вовсе 55 тысяч рублей.

Соперничество с Юрой Борисовым

Александр Петров высказался об успехе Юры Борисова Источник: Шоу «Кстати» (18+) / Vk.com

Многие годы Александр Петров считался самым популярным российским актером. В его картотеке 86 фильмов, в 13 из которых он играет сам себя. Но в 2024 году у Петрова появился конкурент — актер Юра Борисов, который «выстрелил» после премьеры фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора» (18+). Борисова номинировали на премию «Оскар».

Кинопремия «Оскар» — американская награда, созданная в 1929 году, традиционно вручается деятелям киноискусства за вклад в развитие индустрии и создание фильмов. Считается одной из престижнейших наград в киноиндустрии.

Последние месяцы общественность то и дело сталкивает актеров. Петрову журналисты не раз задавали вопросы о внезапном успехе коллеги Юры Борисова. Недавно звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» (18+) честно признался, что завидует товарищу.

— Слушайте, я так скажу: конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра — красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего, — сказал Александр Петров на шоу «Кстати» (18+).