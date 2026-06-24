Весь интернет покорил сериал «Вне кампуса». О чем он и что посмотреть после

Если вам не хватало любви на льду, то она найдется в фильме «Вне кампуса» Источник: кадр из фильма «Вне кампуса» (18+), Amazon Prime Video, реж. Саманта Бэйли, Эрика Дантон, Саманта Бэйли, Доун Уилкинсон, 2026 год

В соцсетях продолжают обсуждать нашумевший сериал «Вне кампуса» (Off campus), снятый для Prime Video по мотивам серии книг Эль Кеннеди.

В первом сезоне сериала восемь серий, они вышли 13 мая 2026 года. Сериал наделал столько шума, что его героев и сам сюжет обсуждают до сих пор.

В центре истории — Ханна Уэлс, студентка-отличница вымышленного университета «Брайер». Чтобы привлечь внимание парня-музыканта, в которого влюблена, она соглашается на сделку с капитаном хоккейной команды Гарретом Грэмом: те притворяются парой, а она взамен помогает спортсмену с подготовкой к важному экзамену. Притворство быстро перерастает во что-то настоящее.

В соцсетях сериал хвалят за продуманных персонажей и демонстрацию здоровой любви — без измен, токсичности и недомолвок.

Известно, что сериал получит продолжение. Если вы уже посмотрели «Вне кампуса» и вам понравилось, публикуем подборку фильмов и сериалов в подобном стиле, которые помогут с удовольствием скоротать время.

Сериал «Макстон-Холл», 2 сезона

Максимально близкий по духу к «Вне кампуса» немецкий сериал, только без спортивной составляющей. Главные герои Руби Белл — стипендиантка, мечтающая поступить в Оксфорд, и Джеймс Бофорт — наследник богатой семьи, который случайно сталкивается о существовании Руби, когда та узнает секрет его сестры. Их история начинается с угроз, подкупа и шантажа, но перетекает в большую любовь, против которой выступает отец Бофорта — как и в случае с книгой, по которой снят «Вне кампуса». Ожидается выход третьего сезона.

Студентка испытывает к мажору-сокурснику и ненависть, и влечение. На этом противоречии и закручивается история «Макстон-Холл» Источник: кадр из сериала «Макстон-Холл» (18+), Amazon Prime Video, реж. Тарек Рёлингер, Мартин Шрейер, с 2024 года

Сериал «Я заберу твою семью», 1 сезон

Драма 2021 года — полностью законченная история из 16 серий. Здесь линия взаимоотношений школьников не основная, но ей уделено достаточно внимания.

В центре сюжета же взрослая женщина Елена, которая осталась без работы, а семейная жизнь дала трещину. Ее спасает бизнесмен Михаил. Параллельно с тем, как меняется жизнь Елены, развиваются от ненависти до любви отношения Ксюши (дочь Елены) и Леши (сын Михаила). Здесь, как и во «Вне кампуса», основных героев-мужчин тоже можно похвалить за вдумчивость и поступки.

Главная героиня сериала соглашается на интригующую сделку и не подозревает, чем обернется для нее новая работа Источник: кадр из сериала «Я заберу твою семью» (16+), Amazon Prime Video, реж. Сергей Щербин, 2021 год

Фильм «Твое сердце будет разбито»

Российская драма 2026 года. С «Вне кампуса» ее роднит два момента: фильм снят по роману Анны Джейн, ставшем бестселлером, а завязка отношений у главных героев — Полины и Димы — точно такая же. Старшеклассницу обижают в новой школе, и главный «крутой парень» предлагает ей сделку: он притворяется ее парнем и защищает, а она взамен «становится его рабыней». Притворяться пришлось недолго.

История этого фильма не отдает оригинальностью, но от этого не менее интересно наблюдать за событиями Источник: кадр из фильма «Твое сердце будет разбито» (16+), реж. Михаил Вайнберг, START, 2026 год

Сериал «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», 3 сезона

История первой любви 15-летней Джеки. После смерти родителей она переезжает из большого города к подруге матери, у которой десять сыновей. Два из них привлекают ее внимание. Со «Вне кампуса» сериал роднит как тема первой любви, так и спортивная составляющая, только вместо хоккея — американский футбол.

Школьница Джеки переезжает к своим опекунам и оказывается в «мальчишеском раю» Источник: кадр из сериала «Моя жизнь с мальчиками Уолтер» (16+), реж. Джерри Чиккоритти, Винифред Джонг, Нимиша Мукерджи, Джейсон Пристли, Одри Каммингс, Netflix, с 2024 года

Сериал «Каждый год после», 1 сезон

Свежий сериал по бестселлеру Карли Форчун «Каждое лето после». Главная героиня — Перси Фрейзер — уже взрослая девушка, которая впервые за 10 лет возвращается в курортный город у озера, где проводила каждое лето в детстве и встретила любовь — Сэма Флорека.

Встреча с первой любовью может перевернуть всю жизнь. Как у главной героини этого сериала Источник: кадр из сериала «Каждый год после» (18+), реж. Тара Николь Вейр, Джеффри В. Бёрд, Джиллиан Робеспьер, Amazon Prime Video, 2026 год