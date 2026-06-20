VIP-беседки и платный въезд: сколько стоит летний отдых на Прусовских карьерах

Многие ярославцы любят Прусовские карьеры за красивые виды
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Александр Куренной / 76.RU
Парк «ЯрБайкал» на Прусовских карьерах в Ярославле уже несколько лет остается одним из самых популярных мест летнего отдыха на природе. В жаркие дни сюда приезжают многие — в выходные найти свободное место на пляже бывает непросто. Людей привлекают песчаный берег, живописные виды и развитая инфраструктура для отдыха.
В этом обзоре показываем, как выглядит одно из лучших мест для отдыха на природе в Ярославле в 2026 году и какие условия здесь созданы.
Въезд платный, вход — нет
Одно из правил площадки, вполне рациональное, — вход в бор бесплатный, желающим проехать на машине придется заплатить. А таких немало: в лесу организуют палаточные лагеря, приезжают большими компаниями больше чем на сутки.
Въезд на территорию «ЯрБайкала» стал платным с
2020 года Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Стоимость въезда — 300 рублей в сутки. Правда, если вы что-то забыли, то за повторный заезд придется заплатить еще раз
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Детская площадка на территории доступна посетителям бесплатно
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Тут можно приобрести горячие закуски, напитки, десерты и мороженое
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Сосновый лес — одна из природных достопримечательностей Прусовских карьеров
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Столики и скамейки доступны для всех отдыхающих бесплатно, однако в жаркие выходные свободные места здесь быстро занимают
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Мини-кафе, где отдыхающие могут заказать шашлык, блинчики, сладости, кофе и мороженое
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В бор чаще приезжают пожарить шашлык самостоятельно, но и купить готовый тоже можно
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В воздухе чувствуется приятный аромат соснового бора
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Пляжный отдых
Несмотря на то что Прусовские карьеры не являются официальным пляжем для купания, ярославцы приезжают на «ЯрБайкал» в том числе и за этим.
Отдыхающие купаются и загорают на пляже
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Александр Куренной / 76.RU
На карьерах нередко можно увидеть отдыхающих со своими лодками и сапбордами
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На территории пляжа работает пост спасателей
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Живописный вид на Прусовское озеро
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Отдыхающие могут воспользоваться кабинками для переодевания
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Горожане приезжают на велосипедах, чтобы искупаться
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Мы приезжали на съемки в будни. В выходные здесь так
Летом на пляже почти не найти свободного места
Платные услуги
Туалет на территории платный
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В 2026 году стоимость подняли до 50 рублей (год назад было 20)
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На карьеры можно приехать со своим сапбордом или взять его в аренду на месте
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Стоимость аренды сапа составит 600 рублей в час, каяка — 1000 рублей в час
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На территории предлагают много платных форматов отдыха. От крытых беседок с мангалом до целого участка на берегу озера и мини-домика с отоплением
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Александр Куренной / 76.RU
Стоимость самой доступной беседки — М — составит 1500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 300 рублей в час, либо 3000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 400 рублей в час
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
За беседку Б нужно заплатить 2500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 500 рублей в час, либо 5000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 600 рублей в час
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В более дорогом варианте есть кухонный островок с холодильником, мойкой и разделочной панелью
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
VIP-беседка обойдется в 6000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 750 рублей в час, либо
12 000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 1500 рублей в час Источник:
Александр Куренной / 76.RU
VIP-зона, похоже, особенно популярна у уток — для них вход здесь бесплатный
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В стоимость входят индивидуальный пирс, деревянные качели и три шезлонга
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Стоимость беседки К составит 4000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 800 рублей в час, либо 8000 рублей за 12 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 800 рублей в час
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Это беседка с большим столом, рассчитанная на размещение до 25 человек
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Скамейка — бесплатный вариант отдыха у воды
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Либо можно взять с собой раскладные стулья
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Спасательный круг на пляже
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Чайка наслаждается видом на озеро
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Как добраться
Прогулка вдоль берега — главное удовольствие на Прусовских карьерах
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дорога на автомобиле от Красной площади в Ярославле займет около 20 минут.
Стоимость такси из центра до Прусовских карьеров обычно балансирует в районе 450–500 рублей туда и 500–600 рублей обратно.
У «ЯрБайкала» есть автобусная остановка — «Прусовские карьеры». На ней останавливаются пригородные автобусы
№ 124 и 124к. Автобус № 124 Кассовый пункт «Заволжье» — Прусово
Ежедневно в сторону Прусово: 05:50, 07:40, 14:00, 15:55, 18:15, 20:30.
Ежедневно в сторону Заволжского района (на остановку у карьеров приезжает примерно через 20 минут): 06:45, 08:35, 14:55, 16:50, 19:10, 21:20.
Автобус № 124к Красная площадь — Прусово
Ежедневно в сторону Прусово: 07:00, 09:05, 12:10, 16:30, 18:30.
Ежедневно от остановки «Прусовские карьеры»: 08:20, 10:25, 13:10, 17:50, 19:50.
Еще нет, но обязательно съезжу