НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

сев.

 754мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Очередь на заправку
Афиша на выходные
Кому доверить бизнесс-процессы
В Турцию на машине
Где в Ярославле жить хорошо?
Судьба заброшки
Закроют гипермаркет
Что с бензином в Ярославле
Погиб подросток
Развлечения Где гулять в Ярославле VIP-беседки и платный въезд: сколько стоит летний отдых на Прусовских карьерах

VIP-беседки и платный въезд: сколько стоит летний отдых на Прусовских карьерах

Обзор одного из самых популярных мест на природе в Ярославле

191
Содержание
Многие ярославцы любят Прусовские карьеры за красивые виды | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие ярославцы любят Прусовские карьеры за красивые виды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие ярославцы любят Прусовские карьеры за красивые виды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парк «ЯрБайкал» на Прусовских карьерах в Ярославле уже несколько лет остается одним из самых популярных мест летнего отдыха на природе. В жаркие дни сюда приезжают многие — в выходные найти свободное место на пляже бывает непросто. Людей привлекают песчаный берег, живописные виды и развитая инфраструктура для отдыха.

В этом обзоре показываем, как выглядит одно из лучших мест для отдыха на природе в Ярославле в 2026 году и какие условия здесь созданы.

Въезд платный, вход — нет

Одно из правил площадки, вполне рациональное, — вход в бор бесплатный, желающим проехать на машине придется заплатить. А таких немало: в лесу организуют палаточные лагеря, приезжают большими компаниями больше чем на сутки.

Въезд на территорию «ЯрБайкала» стал платным с 2020 года | Источник: Александр Куренной / 76.RUВъезд на территорию «ЯрБайкала» стал платным с 2020 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Въезд на территорию «ЯрБайкала» стал платным с 2020 года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стоимость въезда&nbsp;— 300 рублей в сутки. Правда, если вы что-то забыли, то за повторный заезд придется заплатить еще раз | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтоимость въезда&nbsp;— 300 рублей в сутки. Правда, если вы что-то забыли, то за повторный заезд придется заплатить еще раз | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоимость въезда — 300 рублей в сутки. Правда, если вы что-то забыли, то за повторный заезд придется заплатить еще раз

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка на территории доступна посетителям бесплатно | Источник: Александр Куренной / 76.RUДетская площадка на территории доступна посетителям бесплатно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка на территории доступна посетителям бесплатно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тут можно приобрести горячие закуски, напитки, десерты и мороженое | Источник: Александр Куренной / 76.RUТут можно приобрести горячие закуски, напитки, десерты и мороженое | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тут можно приобрести горячие закуски, напитки, десерты и мороженое

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сосновый лес&nbsp;— одна из природных достопримечательностей Прусовских карьеров | Источник: Александр Куренной / 76.RUСосновый лес&nbsp;— одна из природных достопримечательностей Прусовских карьеров | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сосновый лес — одна из природных достопримечательностей Прусовских карьеров

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Столики и скамейки доступны для всех отдыхающих бесплатно, однако в жаркие выходные свободные места здесь быстро занимают | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтолики и скамейки доступны для всех отдыхающих бесплатно, однако в жаркие выходные свободные места здесь быстро занимают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Столики и скамейки доступны для всех отдыхающих бесплатно, однако в жаркие выходные свободные места здесь быстро занимают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мини-кафе, где отдыхающие могут заказать шашлык, блинчики, сладости, кофе и мороженое | Источник: Александр Куренной / 76.RUМини-кафе, где отдыхающие могут заказать шашлык, блинчики, сладости, кофе и мороженое | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мини-кафе, где отдыхающие могут заказать шашлык, блинчики, сладости, кофе и мороженое

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В бор чаще приезжают пожарить шашлык самостоятельно, но и купить готовый тоже можно | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ бор чаще приезжают пожарить шашлык самостоятельно, но и купить готовый тоже можно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В бор чаще приезжают пожарить шашлык самостоятельно, но и купить готовый тоже можно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В воздухе чувствуется приятный аромат соснового бора | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ воздухе чувствуется приятный аромат соснового бора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В воздухе чувствуется приятный аромат соснового бора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пляжный отдых

Несмотря на то что Прусовские карьеры не являются официальным пляжем для купания, ярославцы приезжают на «ЯрБайкал» в том числе и за этим.

Отдыхающие купаются и загорают на пляже | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтдыхающие купаются и загорают на пляже | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отдыхающие купаются и загорают на пляже

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Читайте также
На карьерах нередко можно увидеть отдыхающих со своими лодками и сапбордами | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа карьерах нередко можно увидеть отдыхающих со своими лодками и сапбордами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На карьерах нередко можно увидеть отдыхающих со своими лодками и сапбордами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории пляжа работает пост спасателей | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории пляжа работает пост спасателей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории пляжа работает пост спасателей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Живописный вид на Прусовское озеро | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖивописный вид на Прусовское озеро | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Живописный вид на Прусовское озеро

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Отдыхающие могут воспользоваться кабинками для переодевания | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтдыхающие могут воспользоваться кабинками для переодевания | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отдыхающие могут воспользоваться кабинками для переодевания

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Горожане приезжают на велосипедах, чтобы искупаться | Источник: Александр Куренной / 76.RUГорожане приезжают на велосипедах, чтобы искупаться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горожане приезжают на велосипедах, чтобы искупаться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы приезжали на съемки в будни. В выходные здесь так | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Мы приезжали на съемки в будни. В выходные здесь так | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Мы приезжали на съемки в будни. В выходные здесь так

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Летом на пляже почти не найти свободного места | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Летом на пляже почти не найти свободного места | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Летом на пляже почти не найти свободного места

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Платные услуги

Туалет на территории платный | Источник: Александр Куренной / 76.RUТуалет на территории платный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Туалет на территории платный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В 2026 году стоимость подняли до 50 рублей (год назад было 20) | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ 2026 году стоимость подняли до 50 рублей (год назад было 20) | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2026 году стоимость подняли до 50 рублей (год назад было 20)

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На карьеры можно приехать со своим сапбордом или взять его в аренду на месте | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа карьеры можно приехать со своим сапбордом или взять его в аренду на месте | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На карьеры можно приехать со своим сапбордом или взять его в аренду на месте

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стоимость аренды сапа составит 600 рублей в час, каяка&nbsp;— 1000 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтоимость аренды сапа составит 600 рублей в час, каяка&nbsp;— 1000 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоимость аренды сапа составит 600 рублей в час, каяка — 1000 рублей в час

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории предлагают много платных форматов отдыха. От крытых беседок с мангалом до целого участка на берегу озера и мини-домика с отоплением | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории предлагают много платных форматов отдыха. От крытых беседок с мангалом до целого участка на берегу озера и мини-домика с отоплением | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории предлагают много платных форматов отдыха. От крытых беседок с мангалом до целого участка на берегу озера и мини-домика с отоплением

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стоимость самой доступной беседки&nbsp;— М&nbsp;— составит 1500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 300 рублей в час, либо 3000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 400 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтоимость самой доступной беседки&nbsp;— М&nbsp;— составит 1500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 300 рублей в час, либо 3000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 400 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоимость самой доступной беседки — М — составит 1500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 300 рублей в час, либо 3000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 400 рублей в час

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За беседку Б нужно заплатить 2500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 500 рублей в час, либо 5000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 600 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа беседку Б нужно заплатить 2500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 500 рублей в час, либо 5000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 600 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За беседку Б нужно заплатить 2500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 500 рублей в час, либо 5000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 600 рублей в час

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В более дорогом варианте есть кухонный островок с холодильником, мойкой и разделочной панелью | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ более дорогом варианте есть кухонный островок с холодильником, мойкой и разделочной панелью | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В более дорогом варианте есть кухонный островок с холодильником, мойкой и разделочной панелью

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

VIP-беседка обойдется в 6000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 750 рублей в час, либо 12&nbsp;000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 1500 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RUVIP-беседка обойдется в 6000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 750 рублей в час, либо 12&nbsp;000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 1500 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RU

VIP-беседка обойдется в 6000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 750 рублей в час, либо 12 000 рублей за 6 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 1500 рублей в час

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

VIP-зона, похоже, особенно популярна у уток&nbsp;— для них вход здесь бесплатный | Источник: Александр Куренной / 76.RUVIP-зона, похоже, особенно популярна у уток&nbsp;— для них вход здесь бесплатный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

VIP-зона, похоже, особенно популярна у уток — для них вход здесь бесплатный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В стоимость входят индивидуальный пирс, деревянные качели и три шезлонга | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ стоимость входят индивидуальный пирс, деревянные качели и три шезлонга | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В стоимость входят индивидуальный пирс, деревянные качели и три шезлонга

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стоимость беседки К составит 4000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 800 рублей в час, либо 8000 рублей за 12 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 800 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтоимость беседки К составит 4000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 800 рублей в час, либо 8000 рублей за 12 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 800 рублей в час | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоимость беседки К составит 4000 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, с возможностью продления за 800 рублей в час, либо 8000 рублей за 12 часов с пятницы по воскресенье, с продлением за 800 рублей в час

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Это беседка с большим столом, рассчитанная на размещение до 25 человек | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто беседка с большим столом, рассчитанная на размещение до 25 человек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это беседка с большим столом, рассчитанная на размещение до 25 человек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Скамейка&nbsp;— бесплатный вариант отдыха у воды | Источник: Александр Куренной / 76.RUСкамейка&nbsp;— бесплатный вариант отдыха у воды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скамейка — бесплатный вариант отдыха у воды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Либо можно взять с собой раскладные стулья | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛибо можно взять с собой раскладные стулья | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Либо можно взять с собой раскладные стулья

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спасательный круг на пляже | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпасательный круг на пляже | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спасательный круг на пляже

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Чайка наслаждается видом на озеро | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧайка наслаждается видом на озеро | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чайка наслаждается видом на озеро

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как добраться

Прогулка вдоль берега&nbsp;— главное удовольствие на Прусовских карьерах | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрогулка вдоль берега&nbsp;— главное удовольствие на Прусовских карьерах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогулка вдоль берега — главное удовольствие на Прусовских карьерах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорога на автомобиле от Красной площади в Ярославле займет около 20 минут.

Стоимость такси из центра до Прусовских карьеров обычно балансирует в районе 450–500 рублей туда и 500–600 рублей обратно.

У «ЯрБайкала» есть автобусная остановка — «Прусовские карьеры». На ней останавливаются пригородные автобусы № 124 и 124к.

Автобус № 124 Кассовый пункт «Заволжье» — Прусово

Ежедневно в сторону Прусово: 05:50, 07:40, 14:00, 15:55, 18:15, 20:30.

Ежедневно в сторону Заволжского района (на остановку у карьеров приезжает примерно через 20 минут): 06:45, 08:35, 14:55, 16:50, 19:10, 21:20.

Автобус № 124к Красная площадь — Прусово

Ежедневно в сторону Прусово: 07:00, 09:05, 12:10, 16:30, 18:30.

Ежедневно от остановки «Прусовские карьеры»: 08:20, 10:25, 13:10, 17:50, 19:50.

Ездили на Прусовские карьеры летом-2026?

Еще нет, но обязательно съезжу
Уже отдыхали там
Не планирую
ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
Пляж Отдых Прусовские карьеры Стоимость
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Реклама вип беседок
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем