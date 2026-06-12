«Она приходила к нам домой»: бывшая жена Галустяна шокировала признанием о его новой девушке

Экс‑жена Михаила Галустяна Виктория Штефанец неожиданно призналась, что лично знакома с новой избранницей бывшего мужа. Визажист Лилия Киосе, с которой артист появился на премьере фильма «Королек моей любви» (18+), когда‑то бывала в доме их семьи. Правда, в гости к будущему возлюбленному, по словам Виктории, она заходила исключительно по работе.
«Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась по стечению обстоятельств. Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним», — рассказала бывшая жена Галустяна.
Как Виктория сама призналась: главное, чтобы «человек, с которым она прожила 20 лет», был счастлив. Себе девушка тоже пожелала счастья.
Брак Галустяна и Штефанец распался в апреле 2025 года. Михаил рассказал, что решение было совместным, без обид и претензий.
«Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях. Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания», — делился Галустян.
Ходили вокруг развода звездной пары и слухи про измены Михаила. Однако все они не были подтверждены. Лишь однажды Виктория заявляла, что между ней и экс-мужем нет предательства. Как бы то ни было, несмотря на завершение совместной жизни, бывшие супруги сохранили отношения ради двух дочерей, которых они продолжают воспитывать вместе.