«Она приходила к нам домой»: бывшая жена Галустяна шокировала признанием о его новой девушке

Михаил и Виктория были в браке почти 20 лет Источник: victoriagalustyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Экс‑жена Михаила Галустяна Виктория Штефанец неожиданно призналась, что лично знакома с новой избранницей бывшего мужа. Визажист Лилия Киосе, с которой артист появился на премьере фильма «Королек моей любви» (18+), когда‑то бывала в доме их семьи. Правда, в гости к будущему возлюбленному, по словам Виктории, она заходила исключительно по работе.

«Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась по стечению обстоятельств. Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним», — рассказала бывшая жена Галустяна.

Михаил и Виктория воспитывают двух дочерей Источник: victoriagalustyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как Виктория сама призналась: главное, чтобы «человек, с которым она прожила 20 лет», был счастлив. Себе девушка тоже пожелала счастья.

Брак Галустяна и Штефанец распался в апреле 2025 года. Михаил рассказал, что решение было совместным, без обид и претензий.

«Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях. Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания», — делился Галустян.