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Развлечения Истории Как из прошлого! Смотрите, на каком странном велосипеде заводчанин колесит по улицам. Видео

Как из прошлого! Смотрите, на каком странном велосипеде заводчанин колесит по улицам. Видео

Пенни-фартинг придумали два столетия назад, это предок современных двухколесных

99

Посмотрите, как северодвинец управляет велосипедом, который родом из XIX века

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Евгений Павозов смотрит на Северодвинск с двухметровой высоты. У заводчанина необычный велосипед, у которого переднее колесо больше заднего в три-четыре раза. Такой двухколесный называется пенни-фартинг. Это первый в мире велосипед, на котором начали ездить еще в XIX веке, и предок современных моделей.

В видео выше Евгений показал свой необычный транспорт и рассказал об особенностях управления.

Велосипед заводчанина — не музейный экспонат, а современная версия: его сделали на заказ под рост ездока. Кстати, в коллекции уже три таких гиганта, и это самый высокий.

«Когда пересел на эту модель, пару раз упал, даже небольшая травма была. Но охота пуще неволи, — с улыбкой объясняет Евгений. — Научились, ездим, проблем не видим. Залезать на него сложно, еще сложнее слезть».

Сделан пенни-фартинг из современных материалов. Сиденье стилизовано под старину. Есть даже задний тормоз, хотя изначально пенни-фартинг его не предполагал.

«Материал — нержавейка, покраска отличная, покрышки из толстостенного резинового шланга. Накачки не требуют: таких шин в мире просто не существует. Их делают индивидуально под каждую модель», — поясняет владелец.

Коллекционировать необычный транспорт — хобби Евгения. Он любит удивлять прохожих, они отвечают улыбками, а некоторые смельчаки просят испытать пенни-фартинг. Евгений объясняет, что принцип езды на таком гиганте такой же, как и у обычного велосипеда, поэтому можно быстро адаптироваться.

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Велосипед Хобби Необычный транспорт
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Комментарии
1
Гость
38 минут
Подумалось что все на этом будем ездить Если бы кто-то сказал в 90-е что в 21 веке будем ездить на Жигулях и китайских повозках по плану я бы не поверил
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Гость
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