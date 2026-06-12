Как из прошлого! Смотрите, на каком странном велосипеде заводчанин колесит по улицам. Видео

Посмотрите, как северодвинец управляет велосипедом, который родом из XIX века Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Евгений Павозов смотрит на Северодвинск с двухметровой высоты. У заводчанина необычный велосипед, у которого переднее колесо больше заднего в три-четыре раза. Такой двухколесный называется пенни-фартинг. Это первый в мире велосипед, на котором начали ездить еще в XIX веке, и предок современных моделей.

В видео выше Евгений показал свой необычный транспорт и рассказал об особенностях управления.

Велосипед заводчанина — не музейный экспонат, а современная версия: его сделали на заказ под рост ездока. Кстати, в коллекции уже три таких гиганта, и это самый высокий.

«Когда пересел на эту модель, пару раз упал, даже небольшая травма была. Но охота пуще неволи, — с улыбкой объясняет Евгений. — Научились, ездим, проблем не видим. Залезать на него сложно, еще сложнее слезть».

Сделан пенни-фартинг из современных материалов. Сиденье стилизовано под старину. Есть даже задний тормоз, хотя изначально пенни-фартинг его не предполагал.

«Материал — нержавейка, покраска отличная, покрышки из толстостенного резинового шланга. Накачки не требуют: таких шин в мире просто не существует. Их делают индивидуально под каждую модель», — поясняет владелец.