Такое бывает раз в 12 лет: кому сближение Венеры и Юпитера принесет удачу

Сближение Венеры и Юпитера — это не только яркое астрономическое событие: оно, по словам астрологов, может повлиять на жизнь Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В этом месяце самые яркие планеты, Венера и Юпитер, устроят настоящее зрелище. 9 июня они подойдут друг к другу максимально близко — расстояние между ними составит всего около полутора градусов. Но сближение двух планет — это явление не только астрономическое, но и астрологическое. Астрологи говорят, что Венера в соединении с Юпитером в Раке открывает сезон чудес.

Соединение Венеры и Юпитера с точки зрения астрономии

Если посмотреть на ночное небо, Венера и Юпитер сразу бросаются в глаза — они сияют мощнее любой, даже самой гигантской звезды. Но почему именно эта парочка устраивает небесное зрелище? Ведь они абсолютно разные: Венера — скромная по размерам каменистая пустыня, а Юпитер — колоссальный газовый гигант. Секрет их блеска кроется в одном сходстве — уникальной зеркальной атмосфере.

Венера удерживает статус самой яркой планеты благодаря двум факторам. Во-первых, она наша прямая «соседка» по космосу и находится ближе всех к Земле, поэтому рассмотреть ее проще всего. Во-вторых, ее окутывает невероятно плотная газовая оболочка, которая работает как суперотражатель.

У астрономов есть специальный термин — альбедо. Это шкала отражательной способности: ноль означает абсолютную тьму, поглощающую свет, а единица — идеальное зеркало. Так вот, атмосфера Венеры в 93 раза толще и тяжелее нашей земной. Ее непроглядные, тяжелые облака из углекислого газа работают как начищенный до блеска щит — они отправляют обратно в открытый космос три четверти всего падающего солнечного света. Именно этот эффект превращает Венеру в ослепительный космический маяк.

Юпитер находится от нас на расстоянии сотен миллионов километров, в темных глубинах внешней Солнечной системы. И тем не менее он уверенно держит серебро по яркости. Тут дело не только в хорошем альбедо, но и в его габаритах.

Юпитер настолько огромен, что внутри него без труда поместились бы вообще все остальные планеты нашей системы, вместе взятые. Чтобы просто измерить его диаметр, вам пришлось бы выстроить в один ряд 11 планет размером с Землю. Гигантская площадь поверхности Юпитера ловит и отправляет обратно тераватты солнечных лучей, превращая его в колоссальное космическое трюмо.

Визуальные сближения Венеры и Юпитера — событие регулярное. Они устраивают такое парное шоу на небе примерно раз в 10–15 месяцев. Уникальность этих планет в том, что их суммарной яркости с избытком хватает, чтобы рассмотреть их на небе даже в сумерках, еще до того как солнце полностью скроется за горизонтом.

Соединение Венеры и Юпитера с точки зрения астрологии

С точки зрения астрологов сближение Венеры и Юпитера — нечто большее, чем небесное явление. Астролог Светлана Райт обращает внимание на то, что планеты соединяются в знаке Рака, а это одно из самых благоприятных астрологических событий года.

— Такое соединение происходит примерно один раз в год, однако именно в знаке Рака оно повторяется лишь один раз в 12 лет, — отмечает Светлана Райт. — Венера отвечает за любовь, отношения, деньги, комфорт и удовольствия. Юпитер символизирует удачу, расширение возможностей, поддержку, рост и перспективы.

По словам астролога, до 13 июня для многих людей открывается возможность улучшить свою жизнь, особенно в финансовой и личной сферах.

Астролог Василиса Володина добавляет, что союз Венеры и Юпитера позволяет решать многие проблемы без особых усилий.

— Всё происходит как бы само собой. И дружеские, и деловые встречи пройдут как нельзя лучше, а начальство благоволит настолько, что можно просить о повышении или прибавке к зарплате, — говорит астролог. — Отличное время, чтобы сходить замуж! Надеюсь, что вы собираетесь. Но даже если и нет, простое предложение руки и сердца тоже подойдет.

Светлана Райт также перечислила потенциальные преимущества этого соединения:

рост доходов и получение денег;

премии, подарки, бонусы и выгодные предложения;

удачные знакомства и начало отношений;

укрепление существующих союзов;

получение поддержки от влиятельных людей;

успешное решение семейных вопросов;

улучшение жилищных условий;

благоприятные события, связанные с детьми;

рост популярности, доверия и симпатии со стороны окружающих;

появление новых перспектив и возможностей для развития.