«Всё до меня дойдет»: зрители в Ярославле принесли на концерт Акмаля варенье и картошку. Видео

Ярославцы задарили Акмаля подарками Источник: читатель 76.RU

В Ярославле 3 июня прошло сразу два концерта (12+) певца Акмаля. Один состоялся в 15 часов, второй в 19 часов в КЗЦ «Миллениум». Ярославцы раскупили почти все билеты. Те, кто был на концерте, остались довольны.

— Концерт душевный получился. Акмаль пел все песни вживую. Очень много молодежи было. Он постоянно находился в контакте с залом, всем давал автографы, после концерта остался на автограф-сессию, — рассказала одна из посетительниц выступления Елена.

По ее словам, ярославцы пришли на концерт с подарками.

— Надарили ему банок с вареньем, пирожков, картин, цветов, — рассказала Елена.

Одна из зрительниц, протянувшая пакет с презентом, пожаловалась певцу, что у нее при входе забрали варенье — армянский инжир.

— Верните мне все! — обратился он со сцены. — Все до меня дойдет, не переживайте!

Акмалю не донесли варенье из инжира Источник: читатель 76.RU

Кто-то из ярославцев пытался пронести в подарок алкоголь — его тоже изъяла охрана.

— Всё изъяли в целях безопасности. Пропускали цветы, записки, плакаты, — рассказала слушательница Анна.

Позже в соцсетях певца появилось видео, как зрительница вручает Акмалю мешок картошки.

— Вы что, издеваетесь надо мной, правда? — рассмеялся певец. И зал тоже взорвался от хохота.

На концерте певцу подарили мешок домашней картошки Источник: AKMAL’ / vk.com

Акмаль Ходжаниязов (известный под сценическим псевдонимом Akmal') — российский певец, автор песен и блогер. Ему 22 года. Родом из Туркменистана. Широкая известность пришла к нему после участия в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2018 году. На тот момент 14-летний юноша дошел до финала. Но настоящий прорыв случился позже, когда он начал активно вести блог в социальных сетях и публиковать собственные треки. Главным хитом, принесшим Акмалю всенародную любовь, стала песня «Из-за тебя», выпущенная в 2021 году. По данным сервиса «Яндекс Музыка», песни Акмаля в месяц слушают более пяти миллионов раз. Одни из самых популярных треков артиста — «Ты расскажи про нас всему свету», «Из-за тебя», «Половина моя», «По полюшку» и др.

Кроме того, на концерте Акмаля произошло трогательное событие — молодой человек сделал предложение своей девушке.