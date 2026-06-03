Ярославцы устроили солдаут на концерт известного певца. Кто он

Акмаль даст в Ярославле два концерта подряд Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Ярославле два концерта (12+) подряд даст звезда шоу «Голос» на Первом канале — Акмаль. Сольники пройдут в КЗЦ «Миллениум» 3 июня в 15:00 и 19:00.

Изначально у артиста было запланировано только одно вечернее выступление. Но за несколько недель билеты в зале быстро раскупили, осталось только два места в партере за 10 тысяч рублей. На фоне высокого ажиотажа добавили дневной концерт.

Большой зал в КЗЦ «Миллениум» вмещает до 1448 зрителей.

Билеты на концерт Акмаля в 15:00 стоят от трех до семи тысяч рублей. Места у сцены почти полностью раскуплены и традиционно стоят дороже всего. Самые бюджетные билеты — в ложах балкона по три тысячи рублей.

Кто такой Акмаль

Акмаль Ходжаниязов (известный под сценическим псевдонимом Akmal') — российский певец, автор песен и блогер. Он родился 23 ноября 2003 года в Туркменистане. Широкая известность пришла к нему после участия в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2018 году. На тот момент 14-летний юноша дошел до финала. Но настоящий прорыв случился позже, когда он начал активно вести блог в социальных сетях и выкладывать собственные треки.

Главным хитом, принесшим Акмалю всенародную любовь, стала песня «Из-за тебя», выпущенная в 2021 году. Композиция о несчастной любви мгновенно завирусилась в TikTok и собрала десятки миллионов просмотров на YouTube.

По данным сервиса «Яндекс Музыка», песни Акмаля в месяц слушают более пяти миллионов раз. Одни из самых популярных треков артиста — «Ты расскажи про нас всему свету», «Из-за тебя», «Половина моя», «По полюшку» и др.