«Самое главное в моей жизни»: на концерте известного певца в Ярославле произошло трогательное событие

Парень сделал предложение своей девушке на концерте Акмаля Источник: КЗЦ «Миллениум» / Vk.com

На концерте Акмаля в Ярославле, который прошёл 3 июня, молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Он поднялся на сцену КЗЦ «Миллениум» и произнёс трогательную речь.

«У меня есть сестра, и каждый раз, когда мы с ней виделись, я спрашивал у неё: „Есть ли у тебя свободные подруги?“. И вот однажды, когда мы снова встретились, она сказала: „Есть одна девушка — Даша“. Я прошу тебя выйти на сцену», — рассказал историю своей любви ярославец.

После этих слов девушка поднялась на сцену и, растроганная признанием, приняла предложение руки и сердца.

«Сейчас на этой сцене, я хочу тебе сказать самое главное в моей жизни, что я очень сильно тебя люблю. Хочу тебе сказать, что. Нет, не сказать. Хочу тебе предложить быть моей женой», — взволнованно произнёс молодой человек.

Трогательное предложение попало на видео Источник: КЗЦ «Миллениум» / Vk.com

Акмаль поздравил пару и пожелал им долгих лет счастливой совместной жизни.

«Желаю, чтобы ваша любовь становилась только крепче и с каждым днём росла всё больше и больше. Пусть вы всегда дарите друг другу такие замечательные эмоции, а в вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок, счастья и смеха. И самое главное — пусть у вас будет крепкая семья и взаимная любовь. Поздравляю вас!» — сказал певец.