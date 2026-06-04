«Самое главное в моей жизни»: на концерте известного певца в Ярославле произошло трогательное событие

На концерте Акмаля в Ярославле, который прошёл 3 июня, молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Он поднялся на сцену КЗЦ «Миллениум» и произнёс трогательную речь.
«У меня есть сестра, и каждый раз, когда мы с ней виделись, я спрашивал у неё: „Есть ли у тебя свободные подруги?“. И вот однажды, когда мы снова встретились, она сказала: „Есть одна девушка — Даша“. Я прошу тебя выйти на сцену», — рассказал историю своей любви ярославец.
После этих слов девушка поднялась на сцену и, растроганная признанием, приняла предложение руки и сердца.
«Сейчас на этой сцене, я хочу тебе сказать самое главное в моей жизни, что я очень сильно тебя люблю. Хочу тебе сказать, что. Нет, не сказать. Хочу тебе предложить быть моей женой», — взволнованно произнёс молодой человек.
Акмаль поздравил пару и пожелал им долгих лет счастливой совместной жизни.
«Желаю, чтобы ваша любовь становилась только крепче и с каждым днём росла всё больше и больше. Пусть вы всегда дарите друг другу такие замечательные эмоции, а в вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок, счастья и смеха. И самое главное — пусть у вас будет крепкая семья и взаимная любовь. Поздравляю вас!» — сказал певец.
Акмаль Ходжаниязов (известный под сценическим псевдонимом Akmal') — российский певец, автор песен и блогер. Он родился 23 ноября 2003 года в Туркменистане. Широкая известность пришла к нему после участия в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2018 году. На тот момент 14-летний юноша дошел до финала. Но настоящий прорыв случился позже, когда он начал активно вести блог в социальных сетях и выкладывать собственные треки.
Главным хитом, принесшим Акмалю всенародную любовь, стала песня «Из-за тебя», выпущенная в 2021 году. Композиция о несчастной любви мгновенно завирусилась в TikTok и собрала десятки миллионов просмотров на YouTube.
По данным сервиса «Яндекс Музыка», песни Акмаля в месяц слушают более пяти миллионов раз. Одни из самых популярных треков артиста — «Ты расскажи про нас всему свету», «Из-за тебя», «Половина моя», «По полюшку» и др.