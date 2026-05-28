Развлечения Акмаль, Кадышева и легенда русского рока: сколько стоят билеты на летние концерты в Ярославле — афиша

Рассказываем, кто даст выступления в ближайшие три месяца

91
Публикуем афишу концертов в Ярославле на лето

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU, Владислав Лоншаков / E1.RU, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Артем Устюжанин / MSK1.RU, Мария Романова / Городские медиа

Впереди лето — пора долгих прогулок, фестивалей и больших концертов. В ближайшие три месяца в Ярославле запланированы выступления топовых российских исполнителей. На какие-то мероприятия проходки уже не достать.

Рассказываем, кто приедет и сколько стоят билеты. Спойлер: на некоторые сольники цена доходит до семи тысяч рублей.

Концерт Акмаля в Ярославле

Акмалю 22 года

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В начале июня в город приедет с концертом звезда телешоу «Голос», певец Акмаль. Массовому слушателю он известен по трекам «Вдоль дорог», «По полюшку», «Удаляй», а также дуэтами с Григорием Лепсом и Юлианной Карауловой. В 2022 году вышел дебютный альбом Акмаля «Песни о твоих глазах», «пластинка» получила платиновый статус всего за неделю после релиза.

Акмаль даст в Ярославле сразу два концерта (6+) в КЗЦ «Миллениум» — оба пройдут 3 июня. Изначально планировался только один вечерний сольник в 19:00, но билеты на него быстро раскупили.

«Билетов сейчас нет. Выберите другую дату или зайдите позже: возможно, они появятся», — сообщается на сайте «Яндекс Афиши».

Позже добавили дневной концерт в 15:00. На него по состоянию на 28 мая большинство мест в зале пока свободны. Стоимость билетов варьируется от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Места в первых рядах раскуплены

Источник:

«Яндекс Афиша»

Акмаль Ходжаниязов (известный под сценическим псевдонимом Akmal') — российский певец, автор песен и блогер. Он родился 23 ноября 2003 года в Туркменистане. Широкая известность пришла к нему после участия в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2018 году. Тогда на тот момент 14-летний юноша дошёл до финала. Но настоящий прорыв случился позже, когда он начал активно вести блог в социальных сетях и выкладывать собственные треки.

Главным хитом, принесшим Акмалю всенародную любовь, стала песня «Из-за тебя», выпущенная в 2021 году. Композиция о несчастной любви мгновенно завирусилась в TikTok и собрала десятки миллионов просмотров на YouTube.

Концерт группы «Заточка»

Концерт заточки в Ярославле начнется в 20:00

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Группа «Заточка» выступит в ярославском «Руки Вверх! Бар (ех. Горка)» 6 июня (18+). Билеты стоят от 3,4 до 5,5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на танцполе. При этом дорогих мест за столиками у сцены почти не осталось.

Считанные места остались в зале «Руки Вверх! Бар (ех. Горка)» на концерт «Заточки»

Источник:

«Яндекс Афиша»

Группа «Заточка» — российский дуэт из Москвы, образованный в 2018 году. В составе коллектива два участника: тюменец Юрий «Новокаин» Симонов (вокал, тексты) и гитарист группы Anacondaz, Илья «Бешеный пёс» Погребняк (гитара, банджо). Как признаются сами музыканты, они исполняют кантри-рэп — смесь рэпа, рок-гитары и блюзовых мотивов.

Широкая известность пришла к группе в 2019 году с песней «Новый шериф». Трек попал в ротацию «Нашего радио», долго держался в хит-параде «Чартова дюжина» и до сих пор остаётся визитной карточкой коллектива. В 2020-м «Заточка» получила премию «Чартова дюжина» в номинации «Взлом» как лучший молодой коллектив.

Среди других популярных песен — «Этажи», «Моя роза», «Я люблю кантри», а также совместные треки с группами «Аффинаж», «Гудтаймс» и другими исполнителями.

Всего у группы вышло пять студийных альбомов, последний — «Опять за старое» (2025). К 2026 году коллектив выступает на крупных площадках, собирая тысячи зрителей.

Концерт группы Княzz

Группа «КняZz» была основана в 2011 году Андреем Князевым — автором большинства песен и сооснователем легендарного «Короля и Шута»

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Для любителей рока в Ярославле пройдёт концерт (12+) группы «КняZz». Коллектив Андрея Князева выйдет на сцену КЗЦ «Миллениум» 14 июня. По состоянию на 28 мая, большинство мест в зале уже раскуплено. Стоимость оставшихся билетов варьируется от 3,2 до 6,2 тысячи рублей. Самые дорогие места — в партере, в центре у сцены. Правда, их осталось всего три.

Концерт пройдет в КЗЦ «Миллениум»

Источник:

«Яндекс Афиша»

Группа «КняZz» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2011 году Андреем Князевым — автором большинства песен и сооснователем «Короля и Шута». Первый концерт коллектив дал на «Нашествии» в июле 2011 года, а уже в декабре Князев официально покинул «КиШ», полностью сосредоточившись на новом проекте.

Музыкально «КняZz» продолжает традиции позднего «Короля и Шута»: те же сказочно-мистические сюжеты, панк-рок и готические мотивы. Дебютный альбом «Письмо из Трансильвании» вышел в 2011 году, всего на сегодняшний день у группы восемь студийных пластинок.

Главные хиты — «Норманны», «Горгона», «Человек-загадка», «Пьеро» и «Дом манекенов». На концертах Князев также исполняет написанные им песни «Короля и Шута», например, «Куклу колдуна» и «Прыгну со скалы». Сейчас «КняZz» продолжает активно гастролировать и остаётся прямым продолжателем стиля легендарной группы.

Концерт Надежды Кадышевой

22 августа пройдет концерт Кадышевой в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Надежда Кадышева с сыном Григорием выступят (6+) в Ярославле 22 августа. Сольник пройдёт на самой большой концертной площадке города — «Арене 2000».

Максимальная вместимость «Арены 2000» в Ярославле во время концертов — 8200 зрителей.

Билеты на исполнительницу хита про веночек (6+) стоят от 2,5 до 6 тысяч рублей. В фан-зоне у сцены можно найти места дешевле — 4 тысячи рублей, а на танцполе — 2,5 тысячи.

Места на концерт Кадышевой потихоньку начали раскупать

Источник:

«Яндекс Афиша»

В конце 2024 года старые хиты Надежды Кадышевой обрели новый виток популярности, завирусившись в соцсетях. Наибольший отклик среди слушателей получили «Течёт ручей» (6+), «Широка река» (6+), «Плывёт веночек» (6+), «Я не колдунья» (6+) и другие.

В январе 2025 года певица приезжала в Ярославль с концертом. Он прошёл в КЗЦ «Миллениум». Билеты на тот сольник разобрали за считанные дни. Фанаты из разных уголков России, и даже из Беларуси, приехали в столицу Золотого кольца послушать песни любимой певицы. Во время выступления фанат даже сделал предложение своей любимой.

Кристина Геворкян
