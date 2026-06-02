Развлечения Обзор «Пока пусть погуляет»: как армия изменила актера Глеба Калюжного

«Пока пусть погуляет»: как армия изменила актера Глеба Калюжного

За время службы он потерял квартиру и, возможно, любовь

В мае 2026 года Глеб Калюжный вернулся из армии

Источник:

kalyzhnyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Глеб Калюжный вернулся из армии с погонами младшего сержанта и грузом непростых испытаний: парень потерял квартиру в Москве и, возможно, расстался с любимой, пока был на службе. Хотя его мама и говорит: «На женитьбу есть показатели».

Вместе с тем у актера громадье творческих планов. В ближайшее время зрители увидят премьеру фильма «Дед Фомич» (6+) с участием Калюжного, а еще артист намерен заявить о себе как о режиссере — на собственный фильм его вдохновила в том числе служба в армии. Рассказываем историю возвращения актера в нашем материале.

«Глеб щедро отдал квартиру»

Как рассказала мама актера Наталья Калюжная, Глеб давно живет отдельно от семьи, только если раньше у него была квартира в собственности, то после службы в армии он переедет в съемное жилье — свою недвижимость он отдал крестной, оставшейся без крыши над головой.

— Это его тетя, моя бабушка. Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру, — объяснила Наталья.

У Глеба Калюжного большая семья

Источник:

kalyzhnyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Глеб демобилизовался, родственники сказали, что он может жить вместе с ними, но актер категорически отказался и заявил, что будет снимать жилье.

Впрочем, мама за сына не переживает. Наталья говорит, что он легко адаптируется к новым условиям, и описывает Глеба как человека, который «с рюкзачком путешествует по всему миру».

Гораздо сильнее женщина волновалась из‑за его отъезда в армию. Наталья признавалась, что этот год без сына выдался для нее непростым: если раньше Глеб был ей опорой и поддержкой, то после его ухода всё приходилось делать в одиночку. К тому же у Натальи была лишь небольшая подработка, доходов от которой едва хватало на жизнь.

— Прошедший год для семьи был крайне тяжелым из-за нехватки денег, — призналась Наталья.

На плечах Натальи Калюжной остались не только дом и дети, но и огромный кот

Источник:

feyavskazke/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вдобавок во время службы Глеба в армии его мать с сестрой переехали в новую квартиру на стадии бетонной коробки с минимальными удобствами. Чтобы помочь семье с переездом, актер брал увольнительную, но постоянно ходить в «увал», чтобы сделать ремонт, возможности не было.

«Пока пусть погуляет»

Когда Глеб демобилизовался, его встречали родственники и коллеги. А вот вопрос журналистов о том, дождалась ли его из армии девушка, актер оставил без ответа. Позже он признался, что за время службы его требования к вероятным избранницам изменились.

— Это происходит своевременно и когда нужно, — отметил актер.

На перемены в личной жизни Глеба намекнула его мама.

— На женитьбу есть показатели, но пока пусть погуляет, — рассказала Наталья.

Глеб Калюжный пересмотрел некоторые свои взгляды за время службы в армии

Источник:

eyavskazke, dedfomi4, nn.dobrynin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В целом Глеб Калюжный предпочитает не афишировать личную жизнь, но кое‑какие подробности всё равно просачиваются в публичное пространство. Например, в 2024 году было известно о том, что актер встречается с блогером и пиар-менеджером Аней Титовой.

Влюбленные не трезвонили о своих отношениях, но шила в мешке не утаишь: молодые люди пришли вместе на презентацию нового сезона одной из стриминговых платформ. Перед камерами они вели себя сдержанно, как друзья, но стоило им только отойти от вспышек, как они взялись за руки.

Глеб Калюжный встречался с блогером и пиар-менеджером Аней Титовой

Источник:

Не последние люди в городе / Telegram

Из армии — в режиссеры

Долго отдыхать после службы Глеб не намерен. В его планах уже море работы. Во время службы он брал увольнительные, чтобы сниматься в кино. Теперь на носу — одна из премьер с его участием, фильм «Дед Фомич» (6+).

Кроме того, пока Глеб служил, на экраны вышли фильмы «Малыш» (16+) и «Первый на Олимпе» (12+) с его участием.

Глеба отпускали из армии на премьеры фильмов, в которых он снимался

Источник:

«Первый на Олимпе» (12+), 2025 г., режиссер Артем Михалков

Также, как сообщил ТАСС директор артиста Григорий Сухов, в планах у актера попробовать себя в режиссуре и снять фильм «За мечтой». Это будет история парня, который после службы в армии собирает свою музыкальную группу.

Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
