«Меня модно ненавидеть»: из-за травли в соцсетях Егор Крид с головой ушел в веру

Егор Крид показывает, куда его ранят едкие комментарии хейтеров | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Рэпер Егор Крид откровенно поделился, что тяжело переживал хейт после концерта, на котором он отругал фанатов. В марте 2026 года на выступлении в Краснодаре артист отчитал зрителей, которые вместо танцев и эмоций снимали происходящее на телефоны.

В один из перерывов Крид остановил выступление и обратился к публике с резкой речью: «Это не шоу-представление. В противном случае еще раз обращаюсь ко всем: я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солд-ауты. У нас еще есть время для того, чтобы всё изменить».

Артист пытался донести до поклонников, что лучше отдавать себя выступлению. Однако вместо понимания он столкнулся с обратной реакцией. Соцсети заполнились шуточными роликами с пародиями на спич артиста. Большая часть фанатов была возмущена поведением Крида. Некоторые блогеры, у которых шуточные видео про Крида залетели на миллионы просмотров, позже говорили, что артист добавил их в черный список. Рэпер долго не комментировал происходящее, но спустя пару месяцев всё же высказался.

«Я не останавливал концерт, ничего не обрывал, не стоял молча, но в какой-то момент всё это превратилось в буллинг», — делился рэпер.

По словам артиста, в какой‑то момент ему действительно казалось, что «его ненавидят все». Крид описал этот период как «не самый простой в его жизни» — настолько тяжелый, что подобное состояние он «даже врагу не пожелает».

При этом Крид обратил внимание, что за волной негатива видит искреннюю поддержку своей аудитории.

«Сегодня меня модно ненавидеть, но я не говорю о своей аудитории. Она меня любит и поддерживает всегда», — отметил Егор.

Пережить буллинг артисту помогла религия. Рэпер стал крестным отцом. Перед таинством он пообщался со священником и понял всю ответственность за происходящее. После Егор захотел «с головой уйти» в веру и купил 12 томиков Евангелия для себя и друзей.

Это не единственная скандальная история рэпера. С хейтерами в соцсетях артист сталкивается не в первый раз. Про главные казусы в жизни артиста мы рассказывали тут.

