Готзал трясет от скандалов: стало известно, кто стал победителем 25-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Юбилейный 25-й сезон пестрел скандалами, а зрители гадали: окажется ли наконец заветный трофей в руках женщины — впервые за 11 лет Источник: Битва экстрасенсов ТНТ / T.me

В Москве завершились съемки юбилейного, 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» (16+). После нескольких месяцев испытаний организаторы назвали имя обладателя главного трофея проекта — знаменитой «Синей руки». Победа досталась 34-летнему Артему Бесову, которого многие зрители считали главным претендентом на первое место еще задолго до финала.

За победу также боролись Варвара Петрович, Анжела Гома и Дженнифер Бьянки. По итогам голосования именно Бесов оказался на вершине турнирной таблицы. Следом расположились Петрович и Гома, а четвертой стала итальянская колдунья Бьянки.

Финальные съемки собрали возле готического особняка на Новой Басманной немало поклонников мистического проекта. Поддержать участников приехали как бывшие конкурсанты сезона, так и известные представители телевизионной эзотерической вселенной, среди которых были Влад Череватый, Надежда Шевченко, Александр Шепс, Ангелина Изосимова и Тимофей Руденко.

История самого победителя давно вызывает интерес у аудитории. Уроженец Златоуста Челябинской области после школы поступил в МГТУ имени Баумана, где изучал технологии машиностроения. Однако карьеру по специальности строить не стал. По словам Бесова, поворотным моментом стала случайная встреча возле храма, после которой ему передали колоду карт Таро. Именно тогда, как утверждает экстрасенс, он решил посвятить себя магическим практикам. Дополнительным источником вдохновения стала семейная легенда о бабушке, которой приписывали необычные способности.

Широкой публике Артем стал известен еще в середине 2010-х благодаря отношениям с участницей мистических шоу Илоной Новоселовой. В 2015 году он перебрался из Челябинска в столицу и начал работать ее агентом. Позже, по собственным словам, занялся проведением различных обрядов для клиентов.

Летом 2017 года Новоселова погибла после падения с балкона. Спустя время Бесов рассказывал, что в момент трагедии был в комнате с мамой Илоны.

Позже медиум участвовал в программе «На самом деле» (16+), где прошел проверку на полиграфе. По итогам тестирования его причастность к гибели Новоселовой подтверждена не была. После случившегося Артем практически перестал говорить о личной жизни и, как утверждал сам, многие годы вел уединенный образ жизни.

Девушки не стало 13 июня 2017 года

Медиум признался: на «Битву экстрасенсов» он собирался еще много лет назад, но Новоселова не пустила — боялась, что парня испортит слава

Однако путь к победе оказался далеко не безоблачным. Весной 2026 года вокруг участника разгорелся громкий скандал. В интернете появились скриншоты публикаций, которые приписали Бесову. Авторы обвинений утверждали, что маг якобы допускал резкие высказывания, связанные с детьми и животными. Сам экстрасенс отверг все претензии и заявил, что речь идет о ложных вбросах и происках недоброжелателей.

Обращаясь к подписчикам, он говорил:

«Хейтеров много, и им тяжело простить мне мой успех. Их до „Битвы“ было много, а сейчас стало еще больше. Я призываю вас не вестись на фейки».

Волну обсуждений изначально вызвал комментарий, который якобы появился под роликом блогера Дианы Лазурченко. Речь в видео идет о мальчике, которого усыновили из детского дома. Экстрасенс якобы оставил свое мнение с уничижительным словом в адрес ребенка. Часть поклонников уверена, что скриншот мог быть сфабрикован, другие настаивают, что рядом с именем Бесова стояла галочка верифицированного профиля, а потому споры вокруг этой истории продолжаются до сих пор.

Не обошлось и без конфликтов внутри самого проекта. В одном из выпусков Бесов публично заявил, что его соперница Дженнифер Бьянки якобы находится под воздействием любовного приворота. Высказывание быстро разлетелось по фанатским сообществам и вызвало оживленные дискуссии среди зрителей.

Еще одним поводом для разговоров стало испытание в готическом зале с участием певицы Люси Чеботиной. Артистка рассказывала о новых отношениях, однако медиум не стал поддерживать романтический настрой беседы и озвучил весьма мрачный прогноз:

«Не увидел крепкую сцепку между вами. Вы с ним скоро разойдетесь».

Попытки ведущего Марата Башарова перевести разговор в более позитивное русло результата не дали. Бесов продолжил настаивать на собственной версии развития событий:

«Я говорю, как считаю нужным. Как я вижу. Ну вот правда. Я его не вижу — его и не будет. Несуществующий элемент твоей жизни».

Судя по реакции певицы, столь категоричный прогноз оказался для нее неприятным сюрпризом. А для самого Артема Бесова очередное резкое заявление стало еще одним эпизодом в длинной череде историй, которые сопровождают его, кажется, на всём медийном пути.