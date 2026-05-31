«Это больная тема»: в шоу «Сокровища императора» участники устроили грызню из-за личных обид

В 8-м выпуске шоу «Сокровища императора» (16+) градус напряжения достиг максимума. Участники теперь не только соревнуются за приз, но и активно выясняют отношения. Пока одни пары просто устраивают тихие провокации, другие в открытую объявляют войну неприятелям. Не обошелся новый выпуск и без подстав, слёз и недетских обид. Но кто же, несмотря на всё это, вырвался в лидеры, а кто покинул проект?

В этом выпуске к игрокам присоединилась новая команда — Павел Деревянко вместе с новоиспеченной супругой Зоей. Они решили принять участие в шоу практически сразу после свадьбы, поэтому даже в шутку сказали, что для них этот проект — не только проверка отношений, но и своеобразный медовый месяц.

В стартовом задании участникам предстояло разбить мозаику из стекла — каждый квадрат окрашен в цвет команды. Если кто-то попадал в элемент соперника, то балл уходил соперникам, а если в «черную кошку», то игрок мог забрать выбитый балл кому-то из лидирующих команд. На этом этапе и выяснилось, что у нескольких команд напряженные отношения. Речь идет о «зеленых» (Артем Качер и Миша Марвин), которые уже несколько серий конфликтуют с «розовыми» (Ирина Пинчук, Катя Шкуро), а также о «голубых» (Дина и Арина Аверины) с «синими» (Яна и Марго Кошкины).

Как оказалось, гимнастки припомнили Кошкиным старые обиды и мешали им в этом соревновании вырваться вперед. Сами «синие» тоже не стали скрывать свою неприязнь к участницам, поэтому при первых же возможностях усложняли им игру.

В конце первого дня испытаний это всё вылилось в большой конфликт за столом.

Сначала Кошкины упрекнули сестер Авериных в их плохом воспитании из-за того, что те не здороваются с игроками на испытаниях.

— У настоящих спортсменов всегда присутствует такое воспитание. Все настоящие спортсмены очень вежливые, интеллигентные, со всеми здороваются, благодарны, — объяснила свою позицию Яна Кошкина.

А после ее мама Марго и вовсе поинтересовалась о статусе Авериных на проекте.

— Вопрос к девочкам. Вот извините, какие места на Олимпийских играх вы заняли? И кто является призером Олимпийских игр? Какие места? Первое, второе, третье. Кто-то одна из этих девочек — призер Олимпийских игр? Почему у нас всегда говорится «олимпийские чемпионки»? — задалась вопросом она.

Эти слова задели участниц. Гимнастки признались, что никого не просят называть себя олимпийскими чемпионками — более того, они уточнили, что уже ушли из большого спорта, а значит, и относиться к ним следует как к обычными людям.

— Все знают, что это больная тема для нас, и они тоже это знают. А сейчас затрагивают эту тему, чтобы нас обидеть и как бы разозлить. Но нас этим не обидеть. Мы ко всему готовы. Нам не важно, какие у нас статусы и какое у нас имя. Мне просто обидно за то, что вы обижаетесь сейчас, оскорбляете нас и нашу семью, — ответили сёстры на претензии «синих».

Но этих выпадов, кажется, никто из других участников так и не понял. Большинство команд предпочли просто не вмешиваться в конфликт.

Тем не менее именно «синие» пришли первыми, а значит, за ними было право вручить «черную кошку». Выбор Яны Кошкиной был предсказуем — она отдала статуэтку Авериным.

Во второй день испытаний участников ждали не менее интересные задания: поиск вертолетной площадки, китайский цирк, арт-терапия.

Но справиться со всем этим быстро получалось не у всех. В итоге к финишу первой добралась команда «розовых». Вторыми стали «синие». А замкнули тройку лидеров «зеленые».

Новенькие пришли четвертыми, чем приятно удивили ведущих. Ведь они сместили лидеров прошлых серий.

После них к ведущим прибежали «желтые» (Виктория Дайнеко с мужем). А следом за ними и «голубые», которым удалось объехать огромную пробку.

Предпоследними стали «фисташковые» (Екатерина Моргунова с сестрой). А последними пришли Наташа Королёва и ее невестка Мелисса. Девушка до последнего думала, что Ольга Бузова и Михаил Галустян шутят, говоря об их последнем месте в гонке. Когда поняла, что им правда не удалось обогнать остальные команды, не смогла удержать слёз.