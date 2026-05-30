Только двое из ста правильно ответят на все вопросы: очень сложный тест по «Гамлету»

«Быть или не быть?» — эту фразу знают даже те, кто никогда не открывал пьесу «Гамлет».
Уильям Шекспир написал произведение, которое уже больше 400 лет будоражит умы и сердца. История о принце, который ищет правду и мстит за отца, покорила зрителей по всему миру и превратилась в настоящую культурную легенду.
Давайте проверим, насколько хорошо вы ее знаете. Вопросы составлены так, чтобы охватить ключевые аспекты произведения: от базовых сведений о сюжете и персонажах до тонких деталей, раскрывающих мотивы героев и художественные особенности текста.
Вы вспомните знаковые сцены, пройдетесь по цепочке событий и, возможно, откроете для себя что‑то новое в уже знакомой истории.
Где происходит действие трагедии?
В Англии
В Испании
В Дании
Во Франции
Как зовут друга Гамлета, который видит призрака вместе с часовыми?
Горацио
Симон
Полоний
Лаэрт
Кто стал королем после смерти прежнего монарха?
Королева, его жена
Его брат Клавдий
Его сын Гамлет
Его слуга
Как зовут мать Гамлета?
Офелия
Клавдия
Виктория
Гертруда
Что рассказал призрак Гамлету при встрече наедине?
О будущей гибели Офелии
О неверности королевы
Об опасном будущем Гамлета
О том, что его отравил брат Клавдий
Каким образом Гамлет решил проверить виновность Клавдия?
Стал следить за Клавдием
Решил еще раз спросить об этом у призрака
Попросил бродячий театр сыграть сцену убийства, похожую на смерть отца
Спросил у гадалки
Как Гамлет притворяется, чтобы скрыть свои истинные намерения?
Изображает больного
Прикидывается сумасшедшим
Делает вид, что потерял память
Притворяется пьяным
Кого случайно убивает Гамлет в покоях королевы?
Собаку
Клавдия
Горацио
Полония
Как погибает Гамлет?
Лаэрт ранит его отравленной рапирой
Он пьет отравленное вино из бокала
Он бросается в воду
Его убивает отравленной рапирой Клавдий
Кому Гамлет перед смертью передает право на датский престол?
Лаэрту
Горацио
Фортинбрасу
Офелии