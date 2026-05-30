Тест Только двое из ста правильно ответят на все вопросы: очень сложный тест по «Гамлету»

Только двое из ста правильно ответят на все вопросы: очень сложный тест по «Гамлету»

Проверьте, насколько хорошо вы помните историю принца датского

Шекспир написал трагедию «Гамлет» больше 400 лет назад

Источник:

«Гамлет» 12+, 1990 г., режиссер: Франко Дзеффирелли

«Быть или не быть?» — эту фразу знают даже те, кто никогда не открывал пьесу «Гамлет».

Уильям Шекспир написал произведение, которое уже больше 400 лет будоражит умы и сердца. История о принце, который ищет правду и мстит за отца, покорила зрителей по всему миру и превратилась в настоящую культурную легенду.

Давайте проверим, насколько хорошо вы ее знаете. Вопросы составлены так, чтобы охватить ключевые аспекты произведения: от базовых сведений о сюжете и персонажах до тонких деталей, раскрывающих мотивы героев и художественные особенности текста.

Вы вспомните знаковые сцены, пройдетесь по цепочке событий и, возможно, откроете для себя что‑то новое в уже знакомой истории.

ТестПройден 1 раз
Насколько хорошо вы знаете трагедию У. Шекспира «Гамлет»
1 / 10

Где происходит действие трагедии?

  • В Англии

  • В Испании

  • В Дании

  • Во Франции

2 / 10

Как зовут друга Гамлета, который видит призрака вместе с часовыми?

  • Горацио

  • Симон

  • Полоний

  • Лаэрт

3 / 10

Кто стал королем после смерти прежнего монарха?

  • Королева, его жена

  • Его брат Клавдий

  • Его сын Гамлет

  • Его слуга

4 / 10

Как зовут мать Гамлета?

  • Офелия

  • Клавдия

  • Виктория

  • Гертруда

5 / 10

Что рассказал призрак Гамлету при встрече наедине?

  • О будущей гибели Офелии

  • О неверности королевы

  • Об опасном будущем Гамлета

  • О том, что его отравил брат Клавдий

6 / 10

Каким образом Гамлет решил проверить виновность Клавдия?

  • Стал следить за Клавдием

  • Решил еще раз спросить об этом у призрака

  • Попросил бродячий театр сыграть сцену убийства, похожую на смерть отца

  • Спросил у гадалки

7 / 10

Как Гамлет притворяется, чтобы скрыть свои истинные намерения?

  • Изображает больного

  • Прикидывается сумасшедшим

  • Делает вид, что потерял память

  • Притворяется пьяным

8 / 10

Кого случайно убивает Гамлет в покоях королевы?

  • Собаку

  • Клавдия

  • Горацио

  • Полония

9 / 10

Как погибает Гамлет?

  • Лаэрт ранит его отравленной рапирой

  • Он пьет отравленное вино из бокала

  • Он бросается в воду

  • Его убивает отравленной рапирой Клавдий

10 / 10

Кому Гамлет перед смертью передает право на датский престол?

  • Лаэрту

  • Горацио

  • Фортинбрасу

  • Офелии

Влада Шпак
