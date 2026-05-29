Развлечения Премьера сериала «Когда горит огонь» Интервью «Я бы не стала дружить со своей героиней»: Дарья Урсуляк — о роли матери в сериале «Когда горит огонь»

Дарья играет мать девочки, которую подозревают в убийстве собственного отца

Источник:

Городские медиа

25 мая в 21:30 на телеканале «Россия» состоялась премьера сериала «Когда горит огонь»(16+). Многосерийный фильм рассказывает о загадочном убийстве местного жителя Василия, который отправился на рыбалку со своей 12-летней дочерью Дашей, после чего его нашли мертвым. Следствие подозревает в убийстве дочь, однако с этой версией категорически не согласны мать Даши Анна (Дарья Урсуляк), сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова) и местный участковый Михаил (Илья Малаков). Вместе они пытаются раскрыть преступление и защитить девочку от страшного обвинения.

О съемках сериала, качествах тревожной мамы и «возрастных» желаниях Дарья Урсуляк рассказала в интервью.

Дарья рассказала, что в сложных ситуациях опирается на семью и работу | Источник: кадр из сериала «Когда горит огонь»

«Я гиперопекающая, гипертревожная и максимально контролирующая мама»

Дарье Урсуляк досталась роль матери девочки, которую подозревают в убийстве. Актриса призналась, что раньше таких персонажей не играла и для нее это был новый опыт.

— Это роль, которую было интересно играть, потому что она сложной природы. То есть это сложная героиня, не положительная, с зависимостью. Это героиня со странными и запутанными отношениями с мужчинами, с такими неочевидными отношениями со своим ребенком.

— Вашей героине легко сочувствовать, и кажется, что она очень одинока, у нее нет группы поддержки. Если бы она у вас попросила совет, как ей жить дальше, что бы вы сказали?

— Я думаю, что я не стала бы дружить с такой женщиной. Я стараюсь избегать деструктивных людей, ищущих каких-то острых переживаний, ощущений, неудовлетворенных постоянно тем, что имеют, эгоистичных. Я бы посоветовала сделать то, к чему она придет в конце сериала. Пойти и постараться как бы избавиться от своей слабости.

— А как вы спасаетесь в сложных ситуациях? На что опираетесь?

— Я опираюсь на семью — мужа, детей, и на работу.

— Во время стресса вы не можете себе позволить впадать в такое состояние, как ваша героиня?

— Я не теоретик. Я не люблю рассуждать, как другим жить и как бы я жила в идеале. Уж тем более не осуждаю героиню, которую я играю. Она живет так, как она живет. Мне кажется, что за этим интереснее наблюдать, чем за какими-то нормативными вещами. У нее не получается, и не то чтобы она даже старалась. Тем не менее, она переживает за ребенка. Она просто другой человек, и я принимаю ее «другость».

— А вы так же переживаете за своих детей?

— Да, я гиперопекающая, гипертревожная и максимально контролирующая мама.

— Хорошее это качество?

— Вы знаете, я уже с какого-то момента перестала делить качества на плохие и хорошие. Это мое качество. Я с ним сделать ничего не могу. Я его принимаю.

Дарья поделилась, что ей было комфортно работать с Верой Чернявский, исполнявшей роль ее дочери Даши | Источник: архив «Антенна-Телесемь»

«Нас очень тепло приняли, подкармливали»

В фильме дочь героини Дарьи Урсуляк играет 12-летняя Вера Чернявская. У актрис на площадке практически не было никаких трудностей, что неудивительно. В своем возрасте Вера уже снялась в 13 проектах, среди которых «Костя — Вера» и «Многодетство».

— Вера — очень профессиональная девочка. Когда первый раз мы начали со сложных сцен, где нужно плакать, она замечательно все делала: не уставала, не истерила, — рассказала актриса.

Дарья поделилась, что во время съемок под Угличем съемочная группа успела близко познакомиться с хозяевами дома, где проходили съемки.

— Нас очень тепло приняли, подкармливали, заводили во все постройки. Мы, как обычно, заехали на объект и провели там несколько дней. И это было большое удовольствие, потому что рядом были река, изумительная природа. И это очень теплый дом, действительно, и очень радушные хозяева.

— У вас была возможность вне съемок посмотреть Углич?

— Нет, такой возможности у меня не было. Но было несколько вечеров, когда я могла прогуляться вдоль реки. Это, может быть, какая-то возрастная штука, но мне очень хорошо за пределами столицы, на природе. Это очень такие врачующие широты, совершенно другие, другое небо, другой воздух, есть какое-то ощущение бесконечности.

В обычной жизни Дарья старается чередовать московский ритм с перезагрузками, когда есть возможность перестать бежать и переместить фокус с работы на себя.

Ранее мы рассказывали о главных интригах сериала «Когда горит огонь» и о том, как для него подбирали актеров.

Валерия Животовская
