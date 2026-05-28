Развлечения Премьера сериала «Когда горит огонь»

«Я вообще боюсь расчлененки»: Гела Месхи — о роли хирурга в сериале «Когда горит огонь»

Актер оказывается в любовном треугольнике и борется за сердце героини Варвары Феофановой

На телеканале «Россия» 25 мая в 21:30 состоялась премьера детективного сериала «Когда горит огонь» (16+) о загадочном убийстве местного жителя небольшого села Василия, который отправился на рыбалку со своей 12-летней дочерью и не вернулся.

Одного из самых неоднозначных персонажей в сериале играет Гела Месхи, который исполняет роль Никиты, хирурга районной больницы. На его пути к успешной карьере врача встают непонимание коллег, сомнительные «схемы» главврача и неразделенная любовь к девушке Лере — сельскому фельдшеру. Оказавшись в эпицентре трагических событий и любовного треугольника, герой Месхи преодолевает препятствия благодаря силе характера и готовности идти по головам.

В интервью Гела рассказал, какие черты характера он бы перенял у своего героя Никиты и каково ему было играть хирурга, боясь кровавых сцен даже в кино.

Гела Месхи признался, что в реальной жизни не похож на своего героя

Гела Месхи признался, что в реальной жизни не похож на своего героя

«Из-за любви у моего героя происходит такой слом, дисбаланс в плане эмоций»

Третьим звеном в любовном треугольнике персонажей Варвары Феофановой (фельдшер Лера) и Ильи Малакова (участковый Михаил) в сериале становится Гела Месхи. Актер исполняет роль хирурга районной больницы Никиты, который влюбляется в Леру.

С Ильей Малаковым Гела Месхи знаком давно, они дружат еще с институтских времен, а с другими актерами Гела раньше часто пересекался на пробах и других съемках.

— Когда мы встретились на съемочной площадке, нам режиссер говорил: «Да хватит вам уже болтать или смеяться». Потому что всегда приятно пошутить и легче работать с командой из ребят, которых я знаю. И, конечно, это удобнее, нежели когда ты приходишь в какой-то новый коллектив и приходится под кого-то подстраиваться или с кем-то начинать общение.

Герой Гелы — очень амбициозный и жесткий персонаж. По словам актера, в жизни он совсем не такой.

— Каждый человек хочет карьерного роста. Согласен ли я с какими-то действиями, как мой герой идет по карьерной лестнице? Иногда нет. Смог бы я так поступать? Скорее нет, потому что я всё равно человек такой, что никогда не буду просить или настаивать на чем-то, чтобы попасть в какой-то проект. А Никита такого склада человек, которому неважно, как достичь цели, он видит ее и идет к ней. А там человеческая судьба либо рушится, либо нет — это не так сильно его интересует.

Несмотря на твердость характера, герой Месхи умеет любить и не всегда может совладать со своими чувствами.

— Из-за любви у него происходит такой слом, дисбаланс в плане эмоций, внутреннего ощущения, — рассказал актер.

— А есть ли какие-то черты, которые вы бы переняли у Никиты?

— Наверное, стремление стать лучше, потому что он не боится учиться и признавать свои ошибки. И пытается их в тот же момент исправить. И это очень классная черта — саморазвиваться, не останавливаться, а идти дальше вперед. Если ты хочешь достигнуть больших вершин, нужно дружить с правильным людьми и окружать себя теми людьми, с которыми тебе комфортно. Это, мне кажется, очень правильная черта.

Во время съемок Месхи выучил много медицинских терминов

Во время съемок Месхи выучил много медицинских терминов

«Когда в кино вижу сцены хирургии, всегда либо закрываю глаза, либо отворачиваюсь»

Во время съемок Месхи выучил много медицинских терминов, и далось это ему нелегко:

— Там такие сложнейшие словообращения, что язык у меня иногда не понимал, на каком я тарабарском языке говорю. Я спрашивал у врача, который присутствовал на площадке, действительно ли доктора так общаются, разве так легче? Он сказал: «Мы уже привыкли, это уже на подкорке, в подсознании лежит». Но было очень здорово и классно, потому что мой мозг находился в постоянном напряжении и тренинге.

— Вы стали больше понимать в медицине?

— Нет, для меня это до сих пор космос. Я честно могу признаться, что вообще боюсь расчлененки. Когда я в кино вижу какие-то сцены хирургии, то я всегда либо закрываю глаза, либо отворачиваюсь. Для медицины, мне кажется, рождается человек уже с определенным мышлением и целью — спасать жизни и помогать людям. Это кровь, внутренние органы, ответственность сумасшедшая. И просто колоссальный стресс человеческий, когда ты либо спасаешь пациента, либо не спасаешь. Это, мне кажется, сверхлюди.

Ранее мы рассказывали о главных интригах сериала «Когда горит огонь» и о том, как для него подбирали актеров.

Валерия Животовская
