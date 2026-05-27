«Мой муж ежедневно создавал иллюзию, что мама рано уехала и поздно вернулась»: Варвара Феофанова — о съемках в сериале «Когда горит огонь»

Источник: Smotrim.ru

25 мая в 21:30 на телеканале «Россия» состоялась премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» (16+) о громком и загадочном преступлении в небольшом селе. На берегу речки местные жители обнаруживают тело Василия, который уходил на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей. Раскрыть преступление и докопаться до правды, заручившись поддержкой участкового Михаила (Илья Малаков) берется фельдшер Лера, которую сыграла Варвара Феофанова.

Для Варвары этот проект стал проверкой на отношения: во время съемок актрисе пришлось уехать в Углич, а муж актрисы — актер Артем Дубра — остался один с маленькими детьми. Чтобы они не переживали в отсутствие мамы, Артем каждый день создавал для них иллюзию, будто бы Варвара на самом деле ночует дома, просто поздно возвращается со смен.

Также благодаря сериалу Варвара Феофанова приняла решение получить второе образование. Об этом и многом другом она рассказала в интервью.

Варвара Феофанова приняла решение получить профессию сценариста Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Моя героиня жестокая. В ней нет ангельства »

Варвара рассказала, что, познакомившись со сценарием, она вдохновилась именно историей своей героини.

— Такого очень мало в нашем кино. В основном главные герои — это мужчины, а тут такая смелость, что это всё-таки девушка. На самом деле, я детективы и такие загадочные, таинственные истории сама люблю смотреть, — рассказала Варвара.

В одном из российских сериалов актриса ранее выступала в качестве сценариста и уже хорошо понимала особенности этой работы. Однако в этом проекте у нее даже не возникло мысли попросить внести какие-то корректировки в сценарный текст.

Актриса сразу доверилась режиссеру сериала Артему Борматову Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Я пришла на пробы, познакомилась с режиссером Антоном Борматовым и сразу ему доверилась. Ну вот есть такие люди, которые с самой первой встречи как-то ведут тебя и не дают возможности сомневаться. И поэтому не было какого-то момента, чтобы я говорила: «Давай остановимся и подумаем, а как это может быть. А как мы можем это поменять?» В процессе, может быть, только какие-то тонкости, мелочи мы уточняли.

— Часто говорят, что положительных героев играть сложнее, так как они могут получиться картонными. Что позволило вам этого избежать?

— Честность. Мне кажется, что моя героиня не мать Тереза, не Дева Мария, не какой-то абсолютно положительный человек. Она даже жесткая и в каких-то моментах бывает, мне кажется, жестокая. В ней нет этого ангельства.

— А есть какое-то качество, которое вы бы охотно позаимствовали у своей героини?

— Нести ответственность за свою жизнь. Это сложно. Это страшно. Часто ты плывешь по течению, часто ты проживаешь каждый день одинаково и попадаешь в какой-то день сурка. Вот так взять в руки свою жизнь и сказать: «Я способен сделать себя счастливым» — это поступок.

Чтобы сыграть сельского фельдшера, Варваре Феофановой пришлось освоить некоторые медицинские навыки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Ваша героиня действительно кардинально меняет свою жизнь. Были ли в вашей жизни такие ситуации, которые на нее сильно повлияли?

— Я думаю, что этот сериал дал мне внутренней силы для перемен. И после окончания у меня случились некоторые личные перемены в жизни. Я поступила на второе образование. Я сейчас в процессе обучения как раз таки на другую профессию — сценариста. Возможно, без этого опыта я бы не решилась на этот шаг.

Варвара Феофанова раньше имела опыт работы сценаристом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Меня очень веселило, когда я училась делать ЭКГ»

Чтобы сыграть сельского фельдшера, Варваре пришлось освоить многие медицинские навыки.

— У нас был консультант на площадке во всех сценах, которые были связаны с какими-то медицинскими манипуляциями, поэтому в целом я каждый день училась чему-то новому. Я старалась прямо очень внимательно всё изучать, слушать, запоминать. Больше всего меня волновало, чтобы правильно двигались руки. Потому что сразу видно, когда у человека профессия «в руках». Интересно, что периодически приезжали разные врачи, и у них у всех разная методика, разные вздохи, шутки и всё такое. Меня очень веселило, когда я училась делать ЭКГ. У меня просто было ощущение, что я в квесте каком-то, что мне нужно выполнить логическую задачку. Но это было классно.

— В обычной жизни вам какие-то из этих навыков пригодились?

— Я недавно ходила мерить давление бабушке. Она мне сказала, что я всё делаю неправильно, но потом я сходила домой, взяла этот автоматический тонометр, принесла и сказала: «Давай на всякий случай так померяем, вдруг что-нибудь неправильно».

«Мы с мужем умеем „перекидываться“ детьми»

Варвара давно замужем, сейчас у нее двое детей. Но это не мешает актрисе активно сниматься одновременно в разных проектах и еще играть в театре.

Часть съемок сериала проходила в Ярославской области Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Мы давно с мужем поняли, что главное — это мир между нами двумя и очень четкий, комфортный для всех договор. Поэтому мы просто умеем договариваться, умеем «перекидываться», как мы шутим, детьми. Потому что, когда я уехала на съемки в Углич, в основном он был с детьми, и они, слава богу, оба ходят в сад и проводят там большую часть времени, когда мы работаем.