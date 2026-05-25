Урсуляк и Месхи, Феофанова и Малаков. Сериал «Когда горит огонь»: женская история, каких мало в нашем кино

Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков и другие

25 мая в эфире телеканала «Россия» состоялась премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» (16+).

Проект этот по воле случая соединил давних друзей. А еще поменял жизнь Варвары Феофановой, исполнительницы главной роли — фельдшера Леры. Сейчас актриса получает еще одну профессию, на что ее вдохновила героиня.

А что думают о своих персонажах ее коллеги по проекту? На съемках для наших коллег из журнала «Антенна» они встретились вновь и рассказали об этом.

Варвара Феофанова: «Многих шокировало, когда в 20 лет мы пошли венчаться»

«Для меня это такое ключевое слово, что это приключенческий сериал. Приключение — это авантюра, это вызов, это интерес. И, конечно, любовь, дружба», — делится Варвара Феофанова

— Варвара, сериал «Когда горит огонь» не только увлекательный детектив, интересно наблюдать за историей вашей героини, где есть и интриги, и любовь. Невероятно трогательно и непредсказуемо показаны взаимоотношения других героев. А чем вас заинтересовал этот проект?

— В первую очередь меня зацепила сама героиня. Она очень честная, пронзительная в своей прямолинейности. Мне понравилось, что это ее, женская история, такого очень мало в нашем кино. В основном главные герои — мужчины. А тут такая смелость — героиня-девушка и ее путь. На самом деле я люблю детективы, поэтому этот оттенок в сценарии мне тоже нравился.

— Мне импонирует, что в сложных ситуациях Лера собирается, быстро принимает решение и действует. А есть ли ее качество, которое вы не прочь перенять?

— Нести ответственность за свою жизнь. Это сложно. Страшно. Часто ты плывешь по течению, проживаешь дни одинаково и попадаешь в такой день сурка. И вот так, как она, взять в руки свою жизнь и сказать: я способен сделать себя счастливым — это поступок. Этот проект дал мне внутренних сил, и после его окончания случились некоторые перемены моего личностного роста. Я поступила на второе образование и сейчас в процессе получения другой профессии — сценариста. Возможно, без опыта этого проекта я бы не решилась на этот шаг.

— У вас роль сельского фельдшера, в прошлом пластического хирурга. Пришлось ли освоить какие-то медицинские навыки?

— Во всех сценах, которые были связаны с медицинскими манипуляциями, у нас на площадке был консультант, поэтому я каждый день училась новому. Старалась всё внимательно слушать, изучать, запоминать. Меня больше всего волновало, чтобы правильно двигались руки, потому что, когда у человека профессия в руках, в кадре это видно. Когда я училась правильно делать ЭКГ, меня веселило, что нужно по цветам запоминать последовательность прикрепления «прищепок». Было ощущение, что я в квесте, где нужно выполнить логическую задачку.

— В обычной жизни навыки уже пригодились?

— Недавно ходила мерить давление бабушке, она сказала, что я всё делаю неправильно (смеется). Тогда я принесла из дома электронный тонометр, говорю: «Давай еще раз померю, вдруг и правда что-то не так сделала».

— У Леры личная жизнь начинается с чистого листа. У вас уже семья, двое детей. При этом вы активно снимаетесь, на счету несколько главных ролей. Как будто карьера и воспитание детей — совсем не противоречащие друг другу обстоятельства. Как справляетесь с такой многозадачностью?

— Родителей в семье двое. Мы давно с мужем (режиссер, актер, креативный продюсер Артем Дубра. — Прим. «Антенны») поняли, что главное — мир между нами двумя и очень четкий и комфортный для всех договор. Мы умеем «перекидываться», как мы шутим, детьми. Когда я уехала на съемки в Углич, в основном он был с ними. Гриша и Дуня (5 лет и 2,5 года. — Прим. «Антенны»), к счастью, прекрасно ходят в сад, любят его, проводят там большую часть времени, когда мы работаем.

Но самое интересное, когда я уехала на съемки и пробыла там уже неделю или две, то узнала, что дети и не подозревают, что всё это время я живу в другом городе. Мой муж ежедневно создавал иллюзию, что мама просто рано ушла и поздно вернулась. Меня до сих пор это трогает до слез: это же такое мужество и силу духа нужно иметь, чтобы самому со всем справляться, при этом сохраняя у детей уверенность, что мама спит с ними в одной кровати каждую ночь и они чувствуют мое тепло, энергию, любовь! А на самом деле я за кучу километров от них. В какой-то момент у Темы случились выходные, у моей сестры и ее мужа тоже, и они на двух машинах с детьми приехали ко мне на съемки.

Не могу сказать, что я смогла провести с ними много времени: были активные рабочие дни, но какое-то время мы смогли попутешествовать вместе. А они весело проводили время — четыре ребенка и трое взрослых, и я иногда к ним присоединялась.

— Расскажите о своих малышах. Какими они растут?

— Надеюсь, счастливыми. Они растут в творческой среде. Часто присутствуют на наших рабочих моментах. Смотрят, как папа монтирует проекты и фильмы, наблюдают, что я делаю. Мы ничего не разделяем, активно существуем в одном пространстве.

— Видела в соцсетях, вы их даже с собой на концерт брали, хотя, казалось бы, можно было оставить с бабушками-дедушками и провести вечер вдвоем, отдохнуть.

— Увлечь ребенка своими интересами — наверное, один из верных путей наладить контакт. Но дети растут, у них формируются характеры, они самоутверждаются. На что вы опираетесь в выстраивании отношений с детьми — книги, лекции психологов, интуицию?

— Нет… Во-первых, Uncle Pecos — их любимая группа. Это наши друзья, они актеры, тоже окончили мастерскую Виктора Анатольевича Рыжакова, как и мы с Артемом, только на курс младше нас. Наши дети прекрасно их знают, любят, ждут в гости. Если бы мы поехали на этот концерт без Гриши и Дуни, они бы нас не пустили домой. Это мероприятие, на которое они хотели попасть.

Интерьер театра для героини Нонны Гришаевой снимали в подмосковной Балашихе, уличные сцены — у дома Переславцевых в Угличе

— Это зависит от ситуации. Я всегда стараюсь с ними много разговаривать, общаться. У нас нет такого, когда нам друг про друга что-то неинтересно. Мне важно всё: что они делают, как у них проходит день, с кем общаются, ссорятся, мирятся, что слепили, с кем погуляли. Я не преувеличиваю свою вовлеченность. Я абсолютно подключена ко всем их процессам. Думаю, они и сами это хорошо чувствуют. Знают, что важны, любимы, что могут доверять, поэтому в сложные моменты понимают, к кому прий­ти за помощью.

— Вы с Артемом познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ?

— Да, мы однокурсники. Тема приехал поступать с Дальнего Востока, прошел и только тогда пере­ехал в Москву. Мы начали активно общаться в конце второго курса и, как моя бабушка сказала, «пошли гулять» на третьем.

— Видела в соцсетях, что в загс вы отправились в июле 2017 года. Успели получить дипломы?

— Да, в 2016-м мы закончили учиться, а через год летом поженились. Но мы не только решили, что пора уже ходить с кольцом, мы сразу же повенчались. Многих шокирует, что в 20 лет мы пошли венчаться, а для нас это было абсолютно логично и гораздо важнее похода в загс.

— Чья это была инициатива?

— Наверное, спровоцировала я, потому что мне этого хотелось, казалось, только в этом есть смысл. Так мы зафиксируемся вдвоем в вечности. Все эти бумажки и кольца для общества, наверное, имеют значение, а для нас внутри не совсем. А встать перед Господом и всеми святыми — это уже что-то значит.

— Мне кажется, это удесятеряет меру ответственности в отношениях…

— Наверное, да. Шага назад нет точно. Но с другой стороны, дает какой-то осознанности. Мы каждый день выбираем продолжать жить эту жизнь вместе вдвоем, нести ответственность друг за друга дальше.

— Это же всё равно не избавляет от конфликтных ситуаций, споров…

— Нет, конечно. Мне кажется, это вообще ничего в жизни не гарантирует, просто ты всё время, что бы ни произошло, сначала думаешь: «А стоит ли сейчас устраивать истерику? Нужно ли обижаться? А имею ли я право проявить слабость или эгоизм? Что я могу сделать, как поддержать?» Наверное, это какой-то более сложный путь, но ценный, интересный, и я не представляю какой-то другой.

«Эта работа подарила приятные встречи как с коллегами, с которыми я хорошо знаком, так и с новыми людьми, в частности с нашим режиссером Антоном Борматовым», — рассказывает о съемках Илья Малаков

— Вы с Артемом оба учились на актерском, а сейчас как будто поделили направления: он чаще выступает продюсером и режиссером, вы — как актриса и сценарист. Нет ли в планах создать совместный проект?

— У нас уже есть один, это сериал «Право на свободу», в котором Артем был режиссером, мой папа Андрей Феофанов выступил генеральным продюсером, а я снималась как актриса, и мы вместе работали со сценаристами. Первый важный опыт, который показал нам с Артемом, что мы можем двигаться в эту сторону, нам интересно, важно, что у нас это в какой-то степени получается.

И кстати, в этом сериале мы снимались вместе с Илюшей Малаковым, играли с ним пару и очень подружились семьями. Когда я приехала на примерку костюма сериала «Когда горит огонь», кастинг-директор мне сказал: «Ты не поверишь, кто твой партнер! Угадай, ты с ним уже работала». Я никак не могла понять, а потом захожу, а там Илюха стоит. И я звоню Артему и говорю, что буду сниматься с Илюхой, и он отвечает: «Ну слава богу! Теперь мне не страшно тебя в Углич отправлять». А потом Антон Борматов (режиссер сериала. — Прим. «Антенны») сказал, что посмотрел сериал «Право на свободу», он ему понравился, и попросил позвать нас на пробы.

— Илья вспоминал, как в свободное от съемок время на сапборде катался. У вас была возможность разделить с ним это удовольствие?

— Мне кажется, у меня был такой гастротур по Ярославской области. Потому что, когда приехали мои родные, им показалось, что я слишком худо выгляжу, и они повезли меня кормить во все рестораны Углича, Мышкина, жарить шашлыки, вот это вот всё. На меня напрыгивали четверо детей — сын с дочерью и мои любимые племянники, так что я занималась ими, а они в меня еду вкладывали. Так что никакого экстрима у меня не случилось, только автомобильные гастропутешествия

Дарья Урсуляк: «Каждый в сложных ситуациях выгребает как может»

Дарья Урсуляк: «Я такого еще не играла. Аня сложной природы»

— Дарья, в сериале «Когда горит огонь» вам досталась героиня на грани нервного срыва. Жизнь Анны разваливается на куски: погиб муж, дочь обвиняют в смерти отца, потом подозрение падает на ее любимого мужчину. Для актрисы роль благодатная — есть что играть… Предположу, что вы не раздумывали долго, соглашаясь на эту работу.

— Да, так и было. Меня прежде всего заинтересовала фигура режиссера, это Антон Борматов. Давно хотела с ним поработать, и мне очень понравилось. Сериал мультижанровый. Плюс моя героиня. Я такого еще не играла. Аня сложной природы. Не положительная, с зависимостью, со странными и запутанными отношениями с мужчинами, непростыми отношениями со своим ребенком. У нее неочевидное, сразу понятное амплуа. Мне было интересно.

— Вашей героине легко сопереживать. Она запуталась, не знает, как жить дальше. Ей явно не хватает подруги. Спроси Аня совета у вас, что бы ответили, как ей жить дальше?

— Думаю, я не стала бы дружить с такой женщиной. Я стараюсь избегать деструктивных людей. А она, кажется, как раз такой человек. Ищущий острых переживаний, ярких ощущений, постоянно неудовлетворенный тем, что имеет, достаточно эгоистичный. На самом деле я бы посоветовала ей сделать то, к чему она придет в конце: обратиться за помощью.

— Когда Аня ищет спасения в алкоголе, вызывает она в этот момент у вас сочувствие?

— Я считаю, это, как и всё, — часть жизни. Каждый в сложных ситуациях выгребает как может. Считаю ли я этот способ эффективным? Гипотетически нет. Но я в такой ситуации, как она, слава богу, не была. И не знаю, до чего дошла бы я.

— Какой ваш рецепт спасения в сложных ситуациях, на что опираетесь?

— На семью. Муж, дети. В таком порядке. И на работу.

— Потеряв почву под ногами, Аня отстраняется от дочери, когда той нужна максимальная поддержка. Понимаете ее в этом? Или мама себе такого позволить не может?

— Я не теоретик. Не люблю рассуждать, как жить другим и как бы в идеале поступала я. И уж тем более осуждать героев, которых играю. Если бы все жили как надо, не было бы повода снимать кино. Аня живет как живет. Мне кажется, за этим интереснее наблюдать, чем за какими-то нормативными вещами. У нее не получается справляться. Не то чтобы она старалась, предпринимала попытки. Тем не менее Аня переживает за ребенка, просто она другой человек. И я понимаю и принимаю ее «другость».

— А вы мама контролирующая?

— Да, я гиперопекающая, гипертревожная, максимально контролирующая мама.

— Это хорошее качество?

— В какой-то момент я перестала делить качества на плохие и хорошие. С ним я сделать ничего не могу. Я его принимаю. Мне кажется, оно у меня наследственное, и я его дальше передала. Ну что делать. Как и многое другое, оно мое.

— Как у вас складывался дуэт с юной коллегой Верой Чернявской, которая сыграла Дашу, дочь вашей героини? Важно ли вам было найти контакт вне площадки?

— Вы знаете, вообще ничего не надо было искать. Вера — очень профессиональная девочка. Мы начали со сложных сцен, как это часто бывает, когда у ее героини посттравматическая история, Вере нужно было плакать. И она замечательно всё делала, не уставала, не истерила. Поэтому к ней не нужно было подбирать какой-то ключ.

— Симпатичный дом достался вашей героине. Приходилось ли вам бывать раньше в Ярославской области, где снимался сериал?

— Да, в Угличе, в детстве, это были исторически-просветительские поездки, связанные с Лжедмитрием и гибелью царевича Дмитрия. Помню, как бабушка меня туда возила. В этот раз Углич мне понравился, красивый город. Было несколько вечеров, когда я могла прогуляться вдоль реки. Может, это какая-то возрастная штука, но мне было хорошо за пределами столицы, на природе. Это очень врачующие широты — другое небо, другой воздух. Есть какое-то ощущение бесконечности… Подолгу можно стоять и смотреть. Я не ожидала от себя такого.

— У вас нет своего загородного дома?

— Нет, есть возможность приезжать куда-то, но как-то всё время не до этого. Школа еще в конце концов. Я в своем возрасте всё еще каждый день по утрам хожу в школу. И как-то сложно собраться.

— Может, пришло время строить дом?

— Возможно, пока я об этом не думала. Мне кажется, неплохо бы чередовать жизнь за городом и московский ритм, рабочие задачи. Это хорошая перезагрузка. Хотелось бы к этому прийти, там ты ощущаешь, что жизнь больше того, чем мы занимаемся здесь.

Илья Малаков: «Мне нравится настрой „ничего, прорвемся “»

«С Варей Феофановой мы познакомились на съемках сериала „Право на свободу". Помню, режиссер Тема Дубра в первый день зашел ко мне в вагончик. „Как тебе главная героиня?" — „Классная девчонка!" — „Моя жена" — „Ха-ха! А нельзя было с этого начать? Я, конечно, тоже в отношениях, но мог же что-то ляпнуть". Сейчас мы с Варей и Темой друзья»

— Мне в Михаиле импонируют его жизнерадостность, оптимизм, есть у него внутренний настрой «ничего, прорвемся». Он же пытается расследовать дело не только чтобы получить звездочки на погоны, ему важно восстановить справедливость.

— Я сам родом из села Новоселки Рязанской области. Жил там до 22 лет, пока не переехал в Москву и не поступил во ВГИК. Рязань и Ярославль — это и географически близко, и мое детство, и на съемках я словно всех своих знакомых персонажей встретил. Пожалуй, единственный большой минус в этом проекте — дорога до Углича. Ехать ночью четыре-пять часов из Москвы тяжело, правда. Но с партнерами, режиссером повезло! А еще прекрасно, когда случался выходной: лежишь на сапборде, под тобой речка, смотришь в небо и думаешь: как ты тут оказался? За такие моменты и любишь свою профессию. Куда тебя только не заносит!

Гела Месхи: «Желание развиваться — классная черта»

«Мы с Ильей давно дружим, учились в одном институте, только он позже меня. Но актерский круг тесен — пересекаемся на пробах, мероприятиях. Нам всегда приятно что-то обсудить, пошутить. На съемочной площадке сериала режиссер нам порой говорил: „Хватит вам уже болтать и смеяться "»

— Что вы думаете о своем персонаже?

— Никита амбициозный человек, всё-таки его профессия — хирург — не из легких. Когда вижу в кино сцены, связанные с хирургией, всегда отворачиваюсь. Для меня медицина — как космос. Стать врачом — нужна смелость, это же кровь, ответственность колоссальная, сумасшедший стресс, когда-либо спасаешь пациента, либо нет. И как такое пережить? Но всегда ли я согласен с поступками Никиты, каким способом он идет по карьерной лестнице? Иногда нет. Я так не смог бы. Не буду звонить, просить, чтобы попасть в какой-то проект. А ему не важно, как, он видит цель и идет к ней. Но я бы перенял у него желание развиваться. Это классная черта. Он не боится учиться, допуская ошибку, признаёт это. Тяжелый, жесткий, но, когда влюбляется, и у него происходит внутренний слом в плане эмоций.

О сериале

Этот сериал — как слоеный пирог с несколькими начинками: и детектив, и социальная драма, и даже не один любовный треугольник, и полное загадок прошлое главной героини, фельдшера Леры, и клубок взаимоотношений жителей села. Каждая серия цепляет зрителя за новый крючок, и дело не только в том, что под подозрением оказывается кто-то еще — история как снежный ком обрастает подробностями.

Гибель Василия (Иван Фоминов) — только начало. Постепенно выяснится, что у Леры тоже есть свои секреты: она бежала из столицы в глубинку и всячески пытается замести следы. Что она скрывает, почему на нее объявлена охота? В ее прошлом много загадок, которыми она не спешит ни с кем делиться. Успевая делать свою работу, она вместе с участковым Михаилом (Илья Малаков) словно тянет за ниточки и узнаёт истории жителей и их тайны.

И не только помогает спасти от обвинения девочку Дашу (Вера Чернявская), но и налаживает медицинскую помощь в селе, заручившись доверием хирурга Никиты (Гела Месхи), в жизни которого тоже произойдут серьезные перемены. А вот кого — Михаила или Никиту — выберет Лера, станет понятно только к финалу.