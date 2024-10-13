«Заведено дело по двум статьям»: МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко

Сергей Косенко проходит по двум уголовным статьям Источник: kosenko_life / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











МВД объявило в розыск мужа ярославской певицы, коуча Александры Беляковой (SASHA BELAIR), блогера Сергея Косенко. Соответствующая и информация появилась на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ориентировке.

Ориентировка на Сергея Косенко появилась в базе МВД Источник: МВД России / мвд.рф











Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина проходит по двум статьям. Каким именно — на данный момент не раскрывается.

— Косенко разыскивается в России, сейчас заведено дело по двум статьям УК РФ, — цитируют слова собеседника в РИА.

Напомним, в конце сентября стало известно: 37-летнего бизнесмена будут проверять по статье о пропаганде наркотиков, по этому поводу был составлен административный протокол.

Кто такой Косенко

Блогер Сергей Косенко стал известен широкой публике после скандала из-за видео, на котором он бросает в снег двухмесячного сына своей девушки. Ролик был опубликован в январе 2024 года. Вокруг него развернулась бурная дискуссия, а глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Сам Косенко спустя несколько дней после случившегося поторопился объяснить, что ролик — монтаж с использованием технологий искусственного интеллекта.

Многие годы Сергей Косенко занимается продвижением блогеров в Сети, также он продает курсы на разные тематики — от инвестирования в недвижимость в Дубае до монтажа вирусных видео. Сергей нередко становится участником светской хроники и звездных скандалов — вместе с блогером и певицей Александра Беляковой из Рыбинска они подняли шумиху вокруг их романа.

Молодые люди демонстрировала в Сети свои отношения, однако в ноябре 2023 года, когда Александра еще была беременна, пара заявила, что их отношения — контракт. Сам Косенко признавался, что ребенок Александры — не его.